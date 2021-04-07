Колишній київський депутат підпалив квартиру і сам викликав поліцію (фото)

Перед цим власник Bentley спалив дружині Mercedes

Колишній депутат Київради намагався підпалити власну квартиру, перед цим підпаливши автомобіль дружини. Про це повідомляє «Київ оперативний».

«Вчора о 21:50 на лінію 102 надійшло повідомлення про «домашнє насильство». Телефонував чоловік, який у власній квартирі на Героїв Оборони, 10, намагався забрати у дружини рушницю, але вона її не віддавала», – йдеться в повідомленні.

Коли правоохоронці їхали на місце – в радіоефір надійшло ще одне повідомлення з цієї ж адреси, але вже про пожежу.

Як тільки копи прибули – місцеві мешканці кинулися скаржитися на нетверезого чоловіка, який приїхав на автомобілі Bentley та підпалив квартиру на 16-му поверсі.

Мешканців було евакуйовано, а підпалювача затримано. Виявилося, саме він перший викликав поліцію і на момент підпалу у квартирі знаходилася його дружина та четверо неповнолітніх дітлахів.

Також зі слів сусідів стало відомо, що за декілька днів до цього інциденту, у цьому ж подвір’ї він же підпалив автомобіль дружини Mercedes.

Сам же затриманий виявився колишнім депутатом – Даниленком Віталієм Васильовичем, 1975 року народження, уродженцем Чернігова. За його словами скандал стався через зраду дружини.

У 2014 році Віталій Даниленко став депутатом Київради, обравшись у окрузі №23, що в Дніпровському районі. Також він є засновником громадської організації «Школа боротьби».