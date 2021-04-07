Колишній київський депутат підпалив квартиру і сам викликав поліцію (фото)
Підпалювач квартири на вулиці Героїв Оборони сам викликав поліцію
Перед цим власник Bentley спалив дружині Mercedes
Колишній депутат Київради намагався підпалити власну квартиру, перед цим підпаливши автомобіль дружини. Про це повідомляє «Київ оперативний».
«Вчора о 21:50 на лінію 102 надійшло повідомлення про «домашнє насильство». Телефонував чоловік, який у власній квартирі на Героїв Оборони, 10, намагався забрати у дружини рушницю, але вона її не віддавала», – йдеться в повідомленні.
Коли правоохоронці їхали на місце – в радіоефір надійшло ще одне повідомлення з цієї ж адреси, але вже про пожежу.
Як тільки копи прибули – місцеві мешканці кинулися скаржитися на нетверезого чоловіка, який приїхав на автомобілі Bentley та підпалив квартиру на 16-му поверсі.
Мешканців було евакуйовано, а підпалювача затримано. Виявилося, саме він перший викликав поліцію і на момент підпалу у квартирі знаходилася його дружина та четверо неповнолітніх дітлахів.
Також зі слів сусідів стало відомо, що за декілька днів до цього інциденту, у цьому ж подвір’ї він же підпалив автомобіль дружини Mercedes.
Сам же затриманий виявився колишнім депутатом – Даниленком Віталієм Васильовичем, 1975 року народження, уродженцем Чернігова. За його словами скандал стався через зраду дружини.
У 2014 році Віталій Даниленко став депутатом Київради, обравшись у окрузі №23, що в Дніпровському районі. Також він є засновником громадської організації «Школа боротьби».