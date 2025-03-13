Головна Київ Новини
search button user button menu button

Комарницький заявив про незаконне стеження за його родиною

Христина Жиренко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Комарницький заявив про незаконне стеження за його родиною
Денис Комарницький
фото з відкритих джерел

Ексдепутат Київради заявляє, що його родину переслідують за кордоном

Колишній депутат Київської міськради, юрист Денис Комарницький зробив заяву. На своєму каналі у Телеграмі у середу, 12 березня Комарницький повідомив, що перебуває  за кордоном на законних підставах. І там він та його родина стали об’єктом незаконного стеження.

Приводом для такої заяви став інцидент за участю журналіста Михайла Ткача. Розслідувач учора повідомив, що встановив місце перебування Комарницького, опублікував спільне фото з ексдепутатом і анонсував сюжет про це.

Далі «Главком» публікує повну заяву Дениса Комарницького:

Вважаю за необхідне повідомити, що сьогодні я став свідком незаконного стеження за моєю родиною.

Моя дружина і діти, як і мільйони українських жінок і дітей, зараз мають тимчасовий прихисток за кордоном. Відвідуючи їх на законних підставах, я виявив поруч із будинком підозріле авто з щільно затонованими вікнами. Усередині знаходилися двоє осіб, які вели незаконне спостереження.

На мою вимогу вони були змушені вийти з автомобіля, після чого один із них представився Михайлом Ткачем. За його словами, у такий спосіб він начебто хотів взяти у мене інтерв’ю. До речі, він відверто збрехав, що тільки-но приїхав, хоча авто стояло на цьому місці вже тривалий час.

Я запропонував Ткачу, якщо він дійсно хоче взяти у мене розгорнуте інтерв’ю, зробити це у цивілізований спосіб. Для зв’язку я залишив йому свій номер телефону, бо він удавав, що не має його і не може знайти.

Згодом я отримав від Ткача повідомлення в WhatsApp, у якому він запропонував домовитися про час спілкування. Я погодився і попросив надіслати мені перелік питань.

Запитань від Ткача я досі не отримав. Натомість побачив у його Telegram-каналі лише якийсь анонс, нашпигований пропагандистськими штампами.

Я прекрасно розумію, звідки ростуть корені цієї історії: на моїй батьківщині проти мене сфабрикували кримінальні справи, які розсипаються через відсутність доказової бази. І тепер, коли все почало «здуватися», у хід пішли журналісти. Але підглядаючи з машини, неможливо побачити реальність.

Це використання ЗМІ для виконання брудних замовлень. Вочевидь, комусь дуже потрібно, щоб ця тема не сходила з порядку денного.

Виходячи з поведінки Ткача, складається враження, що він не має наміру розібратися в ситуації й зробити повноцінне професійне інтерв’ю. Його завдання – випустити черговий маніпулятивний сюжет, який не має нічого спільного з журналістикою.

До речі, стежачи за моєю родиною, Ткач порушив усі можливі норми місцевого законодавства, які передбачають за таке втручання в приватне життя чималий термін ув’язнення – до двох років. Це дуже погана звичка – думати, що всюди у світі можна нехтувати законом так само, як звикли це робити деякі українські «розслідувачі» у себе вдома.

Попри це, я ще раз підкреслюю, що готовий до чесного і відкритого діалогу.

Тож, пане Михайле, не ховайтеся! Давайте нарешті поспілкуємося у цивілізованому форматі – це буде набагато конструктивніше й продуктивніше, ніж якщо я буду змушений ловити вас «по кущах».

***

Нагадаємо, 6 лютого НАБУ і Спеціальна антикорупційна прокуратура заявили про масштабну операцію «Чисте місто», в ході якої було викрито злочинну організацію, причетну до земельної корупції у Київській міськраді. Тоді відбулася низка обшуків і було затримано кількох учасників угруповання – зокрема, заступника голови Київської міської держадміністрації Петра Оленича, голову постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин Михайла Терентьєва та депутатку Київради від «Батьківщини» Олену Марченко. Національне антикорупційне бюро опублікувало записи негласних слідчих дій, які велися під час досудового розслідування земельної корупції в Києві у межах операції «Чисте місто».

Ексдепутат Київради, адвокат Денис Комарницький 6 лютого прокоментував інформацію про обшук в його помешканні. Комарницький тоді заявив, що це системна атака на міську владу Києва, яка спрямована на її дискредитацію, і елементом якої став тиск на самого Комарницького, його рідних і близьких.

Читайте також:

Теги: обшук прокуратура адвокат розслідування Денис Комарницький

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В поліції підтвердили обшуки чотирьох підприємств, що спеціалізуються на виробництві лікарських засобів
У Києві поліція проводить обшуки чотирьох фармзаводів: деталі
28 лютого, 12:11
Перекинутий автобус Київ-Кишинів
У Молдові перекинувся автобус Київ-Кишинів: є постраждалі
15 лютого, 10:05
Після нападу один із мобілізованих, якого супроводжував військовий, утік, його оголосили в розшук
На Львівщині невідомі поранили співробітника ТЦК
17 лютого, 20:15
Поліція проводить розслідування та встановлює мотив нападника
У лікарні Пенсильванії чоловік вбив офіцера та стріляв у заручників-лікарів
23 лютого, 05:35
фото: Хмельницька обласна прокуратура
Прокурор, який втрапив в «інвалідний» скандал, зробив собі на Новий рік подарунок за 2 млн
27 лютого, 19:01
У лютому Джин Гекмен та його дружина Бетсі Аракава були знайдені мертвими у власному будинку
ЗМІ дізналися причини смерті актора Джина Гекмена та його дружини
10 березня, 12:28
У службових приміщеннях КО «Київзеленбуд» проходять невідкладні обшуки
У «Київзеленбуді» проходить обшук. Влада стверджує, що без надання ухвали суду
6 березня, 13:08
Поліціянти закликають батьків контролювати дозвілля дітей, навчати правил поведінки з небезпечними предметами
На Одещині підліток загинув, фотографуючись із рушницею
8 березня, 16:58
Під час слідства Зінченко відмовився проходити детектор брехні й не захотів свідчити в суді, бо, як вважає адвокатка Фаріон, розумів, що питання «заженуть його в кут»
Обвинувачений у вбивстві Фаріон називав себе «санітаром суспільства» – адвокатка
Вчора, 17:25

Новини

Комарницький заявив про незаконне стеження за його родиною
Комарницький заявив про незаконне стеження за його родиною
Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища у столиці
Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища у столиці
Організація схеми фейкового бронювання. Колишній інженер держпідприємства постане перед судом
Організація схеми фейкового бронювання. Колишній інженер держпідприємства постане перед судом
Робота транспорту під час тривог. Новий голова КМВА пообіцяв позитивне рішення найближчим часом
Робота транспорту під час тривог. Новий голова КМВА пообіцяв позитивне рішення найближчим часом
Перебував на даху потяга: у Києві 12-річного хлопчика вразило струмом
Перебував на даху потяга: у Києві 12-річного хлопчика вразило струмом
Новий глава КМВА відреагував на чистку оточення, влаштовану Кличком
Новий глава КМВА відреагував на чистку оточення, влаштовану Кличком

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
185K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 березня: ситуація на фронті
65K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 березня 2025
55K
Колишній начальник штабу «Азова» Кротевич виступив проти перемир’я
18K
Путін заявив, що Росія «підтримує перемирʼя», але відразу висунув ряд вимог
7688
Прогноз магнітних бур на 13-15 березня: якою буде сонячна активність
7156
Мер Павлограда за час великої війни збільшив собі пенсію утричі, а дружина купила маєток у Трускавці

Новини

Рішення Європейського суду щодо трагедії 2 травня, захоплення Суджі. Головне за 13 березня
Сьогодні, 21:16
13 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Повітряна тривога у Києві тривала майже три години
Вчора, 23:44
Важка ситуація на Курщині, пресконференція Зеленського. Головне за 12 березня
Вчора, 20:47
Повітряна тривога через загрозу балістики тривала 22 хвилини
Вчора, 19:42
12 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua