Комарницький заявив про незаконне стеження за його родиною

Ексдепутат Київради заявляє, що його родину переслідують за кордоном

Колишній депутат Київської міськради, юрист Денис Комарницький зробив заяву. На своєму каналі у Телеграмі у середу, 12 березня Комарницький повідомив, що перебуває за кордоном на законних підставах. І там він та його родина стали об’єктом незаконного стеження.

Приводом для такої заяви став інцидент за участю журналіста Михайла Ткача. Розслідувач учора повідомив, що встановив місце перебування Комарницького, опублікував спільне фото з ексдепутатом і анонсував сюжет про це.

Далі «Главком» публікує повну заяву Дениса Комарницького:

Вважаю за необхідне повідомити, що сьогодні я став свідком незаконного стеження за моєю родиною.

Моя дружина і діти, як і мільйони українських жінок і дітей, зараз мають тимчасовий прихисток за кордоном. Відвідуючи їх на законних підставах, я виявив поруч із будинком підозріле авто з щільно затонованими вікнами. Усередині знаходилися двоє осіб, які вели незаконне спостереження.

На мою вимогу вони були змушені вийти з автомобіля, після чого один із них представився Михайлом Ткачем. За його словами, у такий спосіб він начебто хотів взяти у мене інтерв’ю. До речі, він відверто збрехав, що тільки-но приїхав, хоча авто стояло на цьому місці вже тривалий час.

Я запропонував Ткачу, якщо він дійсно хоче взяти у мене розгорнуте інтерв’ю, зробити це у цивілізований спосіб. Для зв’язку я залишив йому свій номер телефону, бо він удавав, що не має його і не може знайти.

Згодом я отримав від Ткача повідомлення в WhatsApp, у якому він запропонував домовитися про час спілкування. Я погодився і попросив надіслати мені перелік питань.

Запитань від Ткача я досі не отримав. Натомість побачив у його Telegram-каналі лише якийсь анонс, нашпигований пропагандистськими штампами.

Я прекрасно розумію, звідки ростуть корені цієї історії: на моїй батьківщині проти мене сфабрикували кримінальні справи, які розсипаються через відсутність доказової бази. І тепер, коли все почало «здуватися», у хід пішли журналісти. Але підглядаючи з машини, неможливо побачити реальність.

Це використання ЗМІ для виконання брудних замовлень. Вочевидь, комусь дуже потрібно, щоб ця тема не сходила з порядку денного.

Виходячи з поведінки Ткача, складається враження, що він не має наміру розібратися в ситуації й зробити повноцінне професійне інтерв’ю. Його завдання – випустити черговий маніпулятивний сюжет, який не має нічого спільного з журналістикою.

До речі, стежачи за моєю родиною, Ткач порушив усі можливі норми місцевого законодавства, які передбачають за таке втручання в приватне життя чималий термін ув’язнення – до двох років. Це дуже погана звичка – думати, що всюди у світі можна нехтувати законом так само, як звикли це робити деякі українські «розслідувачі» у себе вдома.

Попри це, я ще раз підкреслюю, що готовий до чесного і відкритого діалогу.

Тож, пане Михайле, не ховайтеся! Давайте нарешті поспілкуємося у цивілізованому форматі – це буде набагато конструктивніше й продуктивніше, ніж якщо я буду змушений ловити вас «по кущах».

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Нагадаємо, 6 лютого НАБУ і Спеціальна антикорупційна прокуратура заявили про масштабну операцію «Чисте місто», в ході якої було викрито злочинну організацію, причетну до земельної корупції у Київській міськраді. Тоді відбулася низка обшуків і було затримано кількох учасників угруповання – зокрема, заступника голови Київської міської держадміністрації Петра Оленича, голову постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин Михайла Терентьєва та депутатку Київради від «Батьківщини» Олену Марченко. Національне антикорупційне бюро опублікувало записи негласних слідчих дій, які велися під час досудового розслідування земельної корупції в Києві у межах операції «Чисте місто».

Ексдепутат Київради, адвокат Денис Комарницький 6 лютого прокоментував інформацію про обшук в його помешканні. Комарницький тоді заявив, що це системна атака на міську владу Києва, яка спрямована на її дискредитацію, і елементом якої став тиск на самого Комарницького, його рідних і близьких.