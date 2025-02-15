Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Молдові перекинувся автобус Київ-Кишинів: є постраждалі

Іванна Гончар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У Молдові перекинувся автобус Київ-Кишинів: є постраждалі
Перекинутий автобус Київ-Кишинів
фото: Рolitia_Republicii_Moldova

Внаслідок ДТП постраждало 16 людей

Близько п'ятої ранку 15 лютого автобус Київ-Кишинів потрапив у ДТП в Молдові. Внаслідок аварії постраждали 16 осіб. Про це повідомляє поліція Молдови.

Відомо, що ДТП сталась на трасі R-14 у Флорештському районі поблизу села Чиріпкеу.

Автобус врізався в дерево
Автобус врізався в дерево
фото: Рolitia_Republicii_Moldova

Згідно з попередньою інформацією, водій автобуса, який здійснював рейс Київ–Кишинів та перевозив 68 пасажирів, не зміг контролювати транспортний засіб на слизькій дорозі. Автобус перекинувся та врізався в дерево.

Внаслідок ДТП 16 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості і були госпіталізовані до лікарень Флорешт та Сороки. 35-річний водій не перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Лікарі надали медичну допомогу потерпілим
Лікарі надали медичну допомогу потерпілим
фото: Politia_Republicii_Moldova

Решта пасажирів не зазнали серйозних пошкоджень і були безпечно розміщені в приміщенні місцевого Інспекторату поліції. Наразі поліція проводить розслідування причин аварії.

Вінницькі пабліки пишуть, що в автобусі перебували громадяни України, Туреччини та Молдови. Серед постраждалих є вінничанка.

До слова, у Молдові 25 січня рейсовий автобус, який прямував за маршрутом Київ – Кишинів, потрапив у дорожньо-транспортну пригоду поблизу села Пересічине в Оргіївському районі.

Тоді постраждали двоє пасажирів – чоловік і жінка. 

Читайте також:

Теги: водій розслідування поліція автобус Молдова

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Навколо злиття Honda та Nissan з'являються нові подробиці
Злиття Honda та Nissan: з'явились нові подробиці, яким зрадіють водії
27 сiчня, 08:51
Правоохоронці затримали стрілка у Черкасах
Чоловіка, який відкрив вогонь та поранив двох людей у Черкасах, затримано
26 сiчня, 00:37
Правоохоронці Яготинського відділення поліції Київщини оперативно встановили зловмисника, ним виявився 37-річний місцевий житель
У Яготині затримано чоловіка, який вчинив наругу над прапором України
24 сiчня, 16:07
ДТП у Молдові за участю автобуса
Пасажирський автобус Київ – Кишинів потрапив у ДТП
26 сiчня, 07:57
39-річний киянин за гроші пропонував бажаючим пройти навчання у автошколі без фактичного відвідування занять
У Києві ділки пропонували посвідчення водія без іспитів та навчання за $1 тис.
27 сiчня, 15:42
За даними медіа, вибух трапився в готелі «Арена», що розташований на вулиці Городоцькій
Через вибух у готелі Львова постраждав 44-річний чоловік
2 лютого, 14:10
Рятувальники деблокували водія з пошкодженого автобусу
У Дніпропетровській області автобув потрапив у ДТП: постраждало понад 10 осіб
6 лютого, 10:16
66 прокурорів мають пройти клініко-експертне обстеження
МОЗ перевірив медсправи прокурорів Хмельниччини: шістьох з них зловили на обмані
6 лютого, 13:17
Під час пожежі ніхто не постраждав
На Наводницькій площі у Києві загорівся тролейбус (фото)
12 лютого, 16:40

Соціум

У Молдові перекинувся автобус Київ-Кишинів: є постраждалі
У Молдові перекинувся автобус Київ-Кишинів: є постраждалі
Путін видав Трампу одного американця та одразу затримав іншого
Путін видав Трампу одного американця та одразу затримав іншого
Трамп повісив фото зі свого арешту в Білому домі
Трамп повісив фото зі свого арешту в Білому домі
Румунія фіксує найнижчий рівень народжуваності за останнє століття
Румунія фіксує найнижчий рівень народжуваності за останнє століття
У Волгограді пролунала серія потужних вибухів (відео)
У Волгограді пролунала серія потужних вибухів (відео)
Туреччина стикається із новим демографічним викликом
Туреччина стикається із новим демографічним викликом

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
166K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 лютого: ситуація на фронті
57K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 лютого 2025
53K
Китай починає «освоювати» окуповані території України
17K
Зеленський заявив, що мав розмову з Путіним про припинення вогню
7441
Папа Римський Франциск потрапив до лікарні
2899
Туреччина стикається із новим демографічним викликом

Новини

На Дніпропетровщині діти провалилися під лід та мало не загинули
Сьогодні, 02:48
15 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Білий дім опублікував валентинку з Трампом (фото)
Вчора, 23:26
Китай починає «освоювати» окуповані території України
Вчора, 22:58
Можливість передачі Україні ядерної зброї, наїзд на натовп людей: головне за ніч
Вчора, 06:03
Угода про корисні копалини. Міністр США пояснив, як це вплине на війну
Вчора, 05:44

Прес-релізи

Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
4 лютого, 17:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua