У Молдові перекинувся автобус Київ-Кишинів: є постраждалі

Внаслідок ДТП постраждало 16 людей

Близько п'ятої ранку 15 лютого автобус Київ-Кишинів потрапив у ДТП в Молдові. Внаслідок аварії постраждали 16 осіб. Про це повідомляє поліція Молдови.

Відомо, що ДТП сталась на трасі R-14 у Флорештському районі поблизу села Чиріпкеу.

Автобус врізався в дерево фото: Рolitia_Republicii_Moldova

Згідно з попередньою інформацією, водій автобуса, який здійснював рейс Київ–Кишинів та перевозив 68 пасажирів, не зміг контролювати транспортний засіб на слизькій дорозі. Автобус перекинувся та врізався в дерево.

Внаслідок ДТП 16 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості і були госпіталізовані до лікарень Флорешт та Сороки. 35-річний водій не перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Лікарі надали медичну допомогу потерпілим фото: Politia_Republicii_Moldova

Решта пасажирів не зазнали серйозних пошкоджень і були безпечно розміщені в приміщенні місцевого Інспекторату поліції. Наразі поліція проводить розслідування причин аварії.

Вінницькі пабліки пишуть, що в автобусі перебували громадяни України, Туреччини та Молдови. Серед постраждалих є вінничанка.

До слова, у Молдові 25 січня рейсовий автобус, який прямував за маршрутом Київ – Кишинів, потрапив у дорожньо-транспортну пригоду поблизу села Пересічине в Оргіївському районі.

Тоді постраждали двоє пасажирів – чоловік і жінка.