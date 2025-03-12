Обвинувачений у вбивстві Фаріон називав себе «санітаром суспільства» – адвокатка

Під час слідства Зінченко відмовився проходити детектор брехні й не захотів свідчити в суді, бо, як вважає адвокатка Фаріон, розумів, що питання «заженуть його в кут»

Зінченко завчасно створив нотатку повідомлення в Telegram на випадок, якщо «щось пішло не так»

Адвокатка потерпілої сторони у справі вбивства мовознавиці Ірини Фаріон – Наталія Романик – розкрила нові деталі про обвинуваченого у вбивстві Ірини Фаріон – В’ячеслава Зінченка. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на газету «Ратуша».

Романик вважає, що саме Зінченко вбив Фаріон, попри те, що той не визнає провини. Однак, за її словами, його провину доводить низка зібраних фактів.

За її словами, не на всіх відео хлопець має на собі маскувальний одяг. До лісу, де, як вважає слідство, він облаштував собі сховок для одягу, хлопець заходив без капелюха, окулярів та яскравої футболки. Однак виходив звідти він уже в цьому одязі.

Крім того, у справі є свідок, який бачив підозрюваного без капелюха й окулярів. Задля безпеки свідка всі його дані засекречені, однак цей чоловік нібито зустрів Зінченка на стежині, коли гуляв зі своїм собакою. Той навіть побоювався, що його покусає тварина.

Крім того, Зінченко створив нотатку повідомлення в Telegram на випадок, якщо «щось пішло не так».

«Поки всі влаштовують мітинги, пишуть «філологічний фронт ох*їв», «Геть з політеху!», а потім мирно розходяться, я, тихо посміхаючись, точив ніж, після чого зробив те, чого хотіли мільйони. Я – санітар цього суспільства! Але все через особисту неприязнь! Не може бути ніякого каяття, навіть якщо мене спіймають і це дасть змогу скосити термін. Я вибрав шлях – значить, буду йти до кінця, інакше я не зможу дивитися на себе в дзеркало, не зможу робити нічого! Ця ситуація – не місце для половинчастості, йти потрібно до кінця!» – писав він.

А вже після вбивства підозрюваний спілкувався з російським расистом, під ніком Все Шум, який писав йому, що «новина порвала все медіаполе», а він відповідав, що «пробив нову ціль». Під час слідства він відмовився проходити детектор брехні й не захотів свідчити в суді, бо, як вважає адвокатка Фаріон, розумів, що питання «заженуть його в кут».

Нагадаємо, у середу, 26 лютого, у Шевченківському районному суді Львова відбувся розгляд справи про вбивство Ірини Фаріон. Підсудному В’ячеславу Зінченку продовжили запобіжний захід – арешт без права внесення застави до 24 квітня.

Раніше прокурори Львівської обласної прокуратури завершили досудове розслідування та передали до суду обвинувальний акт щодо 18-річного В’ячеслава Зінченка, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. 18-річному В’ячеславу Зінченку загрожує довічне ув'язнення.

До слова, В’ячеслав Зінченко, якого звинувачують у вбивстві мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон, шукав інформацію про наступних потенційних жертв. Серед них – пʼятий президент України, народний депутат Петро Порошенко.

Як відомо, ввечері 19 липня колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. У неї стріляв невідомий, замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жителі нібито помічали протягом тижня молодого хлопця.