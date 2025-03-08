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На Одещині підліток загинув, фотографуючись із рушницею

Надія Карбунар
glavcom.ua
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На Одещині підліток загинув, фотографуючись із рушницею
Поліціянти закликають батьків контролювати дозвілля дітей, навчати правил поведінки з небезпечними предметами
фото з відкритих джерел

Тіло загиблого відправили на судово-медичну експертизу

На Одещині розслідують обставини загибелі 16-річного хлопця, який отримав вогнепальне поранення під час фотографування з рушницею. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головне управління Національної поліції Одеської області.

Трагічний інцидент трапився ввечері у п’ятницю, 7 березня, в Подільському районі Одеської області. Тіло юнака правоохоронці виявили вночі 8 березня після того, як отримали звернення місцевої жительки.

За попередніми даними, двоє підлітків пішли до кар'єру, аби постріляти з рушниці, потім вони вирішили сфотографуватися зі зброєю. Під час позування один із підлітків випадково натиснув на курок, внаслідок чого його товариш отримав вогнепальне поранення.

Тіло загиблого відправили на судово-медичну експертизу.

«Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 1 статті 119 Кримінального кодексу України, якою кваліфікують вбивство через необережність», – додали у повідомленні.

Наразі в межах розслідування призначили низку експертиз, зокрема для дослідження зброї.

«Поліціянти закликають батьків контролювати дозвілля дітей, навчати правил поведінки з небезпечними предметами, зокрема пояснювати: виявлену зброю, бойові припаси чи вибухонебезпечні речовини не слід чіпати, про них відразу треба повідомити на спецлінію Національної поліції за номером 102 або Державної служби з надзвичайних ситуацій за номером 101», – наголосили у дописі.

Нагадаємо, нещодавно тіло хлопчика віком 1 рік і 3 місяці було виявлено у морозильній камері в одній із квартир у Пересипському районі Одеси, де малюк мешкав зі старшою на рік сестричкою, 18-річною матір’ю та її 44-річним неодноразово судимим співмешканцем.

«Хлопчик отримав термічні опіки декількох ділянок тіла, після чого втрачав свідомість та мав порушення дихання, але ні мати, ні співмешканець не звернулися за допомогою до лікарів, а залишили малюка в безпорадному та небезпечному для життя стані, що призвело до його смерті. Аби приховати цей факт, чоловік сховав тіло хлопчика у морозильну камеру», – йдеться в повідомленні.

Чоловіку та жінці інкримінують злочини за трьома статтями Кримінального кодексу України. Їх затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

До слова, раніше повідомлялось, що в Києві жінка забила до смерті свою 69-річну матір.

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Теги: 8 березня вбивство розслідування жінка чоловік поранення Одеса

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