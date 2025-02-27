Головна Країна Політика
search button user button menu button

Прокурор, який втрапив в «інвалідний» скандал, зробив собі на Новий рік подарунок за 2 млн

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Прокурор, який втрапив в «інвалідний» скандал, зробив собі на Новий рік подарунок за 2 млн
фото: Хмельницька обласна прокуратура
Олександр Базан – один із прокурорів Хмельниччини, які оформили інвалідність, ймовірно, через корупційну схему Тетяни Крупи у МСЕК

Чиновник поповнив свій автопарк «Шкодою» 2024 року випуску

Перший заступник керівника Шепетівської окружної прокуратури Хмельниччини Олександр Базан зробив солідну покупку – Skoda Kodiaq, 2024 року випуску за майже 2 млн грн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на реєстр декларацій.

Початок 2025 року Базан «відсвяткував» покупкою авто. Новеньку «Шкоду» вартістю 1,94 млн грн придбав 2 січня в автосалоні компанії «Євромоторс».

Прокурор Олександр Базан зробив солідну автомобільну покупку на початку 2025 року
Прокурор Олександр Базан зробив солідну автомобільну покупку на початку 2025 року
скриншот декларації
Skoda Kodiaq, 2024 року випуску
Skoda Kodiaq, 2024 року випуску
фото: auto.ria.com

Річну декларацію за 2024 рік Базан наразі не подав. Однак, судячи з його декларації за 2023 рік, в автопарку прокурора також наявні: Audi Q7, 2017 року випуску за 1,6 млн грн (записана на батька посадовця) та Skoda Octavia A7, 2017 року випуску за 156,6 тис. грн. Щодо останньої варто зазначити: її ринкова ціна нині коливається від 400 до 700 тис. грн.

Автівки, які Базан декларував ще до нової покупки
Автівки, які Базан декларував ще до нової покупки
скриншот декларації

Варто зазначити, що Олександр Базан – один із приблизно пів сотні прокурорів Хмельниччини, які оформили інвалідність, ймовірно, через корупційну схему керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи. За 2023 рік Базан, згідно з його декларацією, отримав 251,2 тис. грн пенсії, за 2022-й – 238,3 тис. грн.

Як повідомляв «Главком», 4 жовтня 2024 року керівницю Хмельницького МСЕК Тетяну Крупу та її сина, начальника обласного Пенсійного фонду Олександра Крупу, було викрито на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн. 7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід Тетяні Крупі. Її відправили під варту з можливістю внесення застави розміром в понад 500 млн грн. Згодом суди зменшили заставу – до 280 млн грн.

До слова, колишній прокурор Хмельниччини Олексій Олійник, який втрапив в «інвалідний» скандал, у січні цього року отримав 710,1 тис. грн зарплати. Згодом Хмельницька обласна прокуратура у відповідь на публікацію «Главкома» пояснила, звідки взялася така зарплата. Крім того, Олійник задекларував сім земельних ділянок та декілька квартир. 

Читайте також:

Теги: прокуратура зарплата автопарк скандал реєстр Skoda Kodiaq Skoda подарунок МСЕК

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Операція «Чисте місто»: НАБУ оприлюднило записи прослуховування у справі Комарницького
Операція «Чисте місто»: НАБУ оприлюднило записи прослуховування у справі Комарницького
Сьогодні, 16:13
Магнус Карлсен відстояв своє право брати участь у турнірі у джинсах
Шахіст Карлсен продасть на аукціоні «скандальні» джинси
20 лютого, 08:04
Завод товариства дубових екстрактів 1912 року було ушкоджено внаслідок обстрілу Києва 12 лютого
Внаслідок ракетної атаки РФ 12 лютого пошкоджено один з найстаріших заводів Києва
13 лютого, 18:23
За позовом Подільської окружної прокуратури міста Києва Господарський суд витребував земельну ділянку по вул. Нововокзальній у власність територіальної громади столиці
Прокуратура повернула громаді Києва земельну ділянку у Протасовому Яру
11 лютого, 12:38
Спеціалізована антикорупційна прокуратура та НАБУ провели обшуки у фігурантів справи про масштабну корупцію в Київській міськраді
НАБУ трусить соратників Кличка: нові обшуки
10 лютого, 18:57
Група підлітків напала на хлопця
У Києві група підлітків у масках побила хлопця та відібрала у нього телефон
6 лютого, 23:34
Заступник Умєрова (другий праворуч) наголосив, що Наглядова рада Державного оператора тилу «працює чудово», і там не виникало за цей час проблем
Заступник Умєрова пояснив, що буде із Наглядовою радою Агенції оборонних закупівель
31 сiчня, 19:57
Найбільший дефіцит у 2025 році виникає у групі професій, пов'язаних із застосуванням фізичної сили
Зарплата від 35 тис. грн. Названо найдефіцитніші професії у Польщі
30 сiчня, 18:19
За словами представників силової структури, 27-річна мешканка Житомира створила «організовану групу для виробництва порноконтенту»
У Миколаєві п'ятеро жінок можуть отримати сім років в’язниці через порнографію
29 сiчня, 12:01

Політика

Стало відомо, хто займе місце Кормишкіної у Верховній Раді
Стало відомо, хто займе місце Кормишкіної у Верховній Раді
Прокурор, який втрапив в «інвалідний» скандал, зробив собі на Новий рік подарунок за 2 млн
Прокурор, який втрапив в «інвалідний» скандал, зробив собі на Новий рік подарунок за 2 млн
Мир на умовах Путіна. Експерт пояснив, як українська Конституція може стримати апетити агресора
Мир на умовах Путіна. Експерт пояснив, як українська Конституція може стримати апетити агресора
Нардеп Магомедов задекларував коштовну покупку
Нардеп Магомедов задекларував коштовну покупку
Перед візитом до Штатів президент Зеленський відвідає ще одну країну
Перед візитом до Штатів президент Зеленський відвідає ще одну країну
Перший глава МЗС РФ: Путін взагалі не хоче миру. Завдання росіян – обдурити Трампа
Перший глава МЗС РФ: Путін взагалі не хоче миру. Завдання росіян – обдурити Трампа

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
175K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 лютого: ситуація на фронті
61K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 лютого 2025
15K
Доктор геологічних наук назвав рідкісний метал, який мав би зацікавити американців в Україні
14K
Запізнилися – вибачте! Театр Франка запроваджує нові правила для глядачів
9520
Кротевич залишає «Азов». Стало відомо, чим він займатиметься
7488
У Стамбулі закінчилися переговори між Росією та США: перші деталі

Новини

Кав'ярні Торонто висловили протест Трампу, змінивши назву популярного напою
Сьогодні, 13:15
27 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Схвалення угоди між Україною і США про копалини, звільнення Гнатова. Головне за 26 лютого
Вчора, 21:06
Збито понад сотню безпілотників, що атакували Україну – Повітряні Сили
Вчора, 09:14
26 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
Буданов спрогнозував, що буде у разі повного захоплення України
25 лютого, 06:42

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua