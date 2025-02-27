Прокурор, який втрапив в «інвалідний» скандал, зробив собі на Новий рік подарунок за 2 млн

Олександр Базан – один із прокурорів Хмельниччини, які оформили інвалідність, ймовірно, через корупційну схему Тетяни Крупи у МСЕК

Чиновник поповнив свій автопарк «Шкодою» 2024 року випуску

Перший заступник керівника Шепетівської окружної прокуратури Хмельниччини Олександр Базан зробив солідну покупку – Skoda Kodiaq, 2024 року випуску за майже 2 млн грн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на реєстр декларацій.

Початок 2025 року Базан «відсвяткував» покупкою авто. Новеньку «Шкоду» вартістю 1,94 млн грн придбав 2 січня в автосалоні компанії «Євромоторс».

Прокурор Олександр Базан зробив солідну автомобільну покупку на початку 2025 року скриншот декларації

Skoda Kodiaq, 2024 року випуску фото: auto.ria.com

Річну декларацію за 2024 рік Базан наразі не подав. Однак, судячи з його декларації за 2023 рік, в автопарку прокурора також наявні: Audi Q7, 2017 року випуску за 1,6 млн грн (записана на батька посадовця) та Skoda Octavia A7, 2017 року випуску за 156,6 тис. грн. Щодо останньої варто зазначити: її ринкова ціна нині коливається від 400 до 700 тис. грн.

Автівки, які Базан декларував ще до нової покупки скриншот декларації

Варто зазначити, що Олександр Базан – один із приблизно пів сотні прокурорів Хмельниччини, які оформили інвалідність, ймовірно, через корупційну схему керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи. За 2023 рік Базан, згідно з його декларацією, отримав 251,2 тис. грн пенсії, за 2022-й – 238,3 тис. грн.

Як повідомляв «Главком», 4 жовтня 2024 року керівницю Хмельницького МСЕК Тетяну Крупу та її сина, начальника обласного Пенсійного фонду Олександра Крупу, було викрито на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн. 7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід Тетяні Крупі. Її відправили під варту з можливістю внесення застави розміром в понад 500 млн грн. Згодом суди зменшили заставу – до 280 млн грн.

До слова, колишній прокурор Хмельниччини Олексій Олійник, який втрапив в «інвалідний» скандал, у січні цього року отримав 710,1 тис. грн зарплати. Згодом Хмельницька обласна прокуратура у відповідь на публікацію «Главкома» пояснила, звідки взялася така зарплата. Крім того, Олійник задекларував сім земельних ділянок та декілька квартир.