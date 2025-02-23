У лікарні Пенсильванії чоловік вбив офіцера та стріляв у заручників-лікарів

Влада поки не назвала мотивів нападу, розслідування триває

Один офіцер був убитий і щонайменше п'ятеро інших осіб були поранені під час захоплення заручників у лікарні в окрузі Йорк, штат Пенсільванія. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на АВС.

Повідомляється, що зловмисник увійшов до лікарні та направився до відділення інтенсивної терапії. Він взяв у заручники кількох працівників лікарні. Злочинець відкрив вогонь та стріляв у заручників. Наразі їхній стан стабільний.

Під час інциденту чоловік також стріляв у правоохоронців, внаслідок цього один офіцер загинув. Інших двох офіцерів госпіталізували в стабільному стані.

Правоохоронці намагалися домовитися зі злочинцем, але він вийшов із відділення інтенсивної терапії, тримаючи під прицілом співробітника лікарні. У правоохоронців не залишилось жодних засобів захисту, тож вони застрелили нападника.

«Після перегляду записів камер спостереження та свідчень свідків абсолютно ясно і поза всяким сумнівом, що офіцери діяли законно, застосувавши смертоносну силу. Відверто кажучи, їм це було потрібно, тому що таким чином вони потенційно врятували ще більше життів», – йдеться у повідомленні правоохоронних органів округу.

Жоден пацієнт не постраждав. Влада поки не назвала мотивів нападу, розслідування триває.

Нагадаємо, що у березні 2024 року, уцентрі міста Еде (Нідерлади) невідомий захопив людей у заручники в кафе, також того ж місясяця, у лікарні Луїзен у німецькому місті Ахені озброєна жінка взяла в заручники пацієнтів.