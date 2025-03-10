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ЗМІ дізналися причини смерті актора Джина Гекмена та його дружини

Варвара Шолян
glavcom.ua
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У лютому Джин Гекмен та його дружина Бетсі Аракава були знайдені мертвими у власному будинку
фото: WireImage

Розслідування залишатиметься відкритим

Американський актор Джин Гекмен та його дружина Бетсі Аракава, яких у лютому знайшли мертвими у власному будинку в Санта-Фе, померли з природних причин. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Телеканал наводить слова головної судмедекспертки штату Нью-Мексико Гізер Джарелл. Та повідомила, що Аракава померла від хантавірусного легеневого синдрому – рідкісного інфекційного захворювання, яким можна заразитись при контакті з гризунами. Тіло жінки знайшли на підлозі ванної кімнати в будинку подружжя. Виявлені на місці розкидані таблетки відпускалися за рецептом і не мали стосунку до її смерті, зауважила судмедекспертка.

Також експертиза показала, що Гекмен, ймовірно, помер за кілька днів після Аракави. Його кардіостимулятор востаннє реєстрував серцебиття 18 лютого. Гізер Джарелл додала, що Гекмен помер від серцево-судинних захворювань, але він також мав хворобу Альцгеймера і міг навіть не знати, що його дружина померла кількома днями раніше, адже був «у дуже поганому стані».

Під час розтину експерти не виявили «гострих ознак внутрішньої чи зовнішньої травми», тести на COVID-19, грип та інші респіраторні віруси також дали негативний результат.

Щодо смерті собаки подружжя, то ймовірною причиною міг бути голод. Розслідування залишатиметься відкритим доти, доки слідчі не отримають додаткову інформацію з мобільних телефонів Гекмена та Аракави і результати розтину, щоб точно визначити, як помер їхній пес.

Нагадаємо, 26 лютого актор Джин Гекмен та його дружина Бетсі Аракава були знайдені мертвими у їхньому будинку в американському штаті Нью-Мексико.

Також «Главком» повідомляв, що раніше ймовірною причиною смерті подружжя ЗМІ називали отруєння чадним газом.

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Теги: експертиза розслідування США голлівудський актор

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