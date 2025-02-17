Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

На Львівщині невідомі поранили співробітника ТЦК

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
На Львівщині невідомі поранили співробітника ТЦК
Після нападу один із мобілізованих, якого супроводжував військовий, утік, його оголосили в розшук
фото: glavcom.ua

Військовий супроводжував мобілізованих на медогляд, один із них утік

У місті Жовква на Львівщині напали на працівника територіального комплектування, який супроводжував двох мобілізованих громадян на медогляд. Один із них утік. Про це повідомили у Львівському ТЦК.

Напад стався близько 11:45 на вулиці Львівська. Тоді військовий разом із двома мобілізованими йшов до місцевої лікарні, де ті мали пройти військово-лікарську комісію. Однак двоє невідомих напали на працівника ТЦК, завдавши йому різані рани гострим предметом.

Після нападу один із мобілізованих утік, його оголосили в розшук. У ТЦК кажуть, що допомогти чоловіку утекти і було метою нападу.

Правоохоронці порушили кримінальне провадження за статтею 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження). Також триває службове розслідування у Львівському районному ТЦК.

«Тисячі українців на передовій без вагань виконують свій обов’язок. Водночас у тилу знаходяться ті, хто обирає шлях ганебної втечі, не гребуючи навіть нападом на військових. Страх смерті – природний. Але удар у спину тим, хто захищає твою землю, – це не страх, це підлість. Напад на військовослужбовця – це не просто злочин. Це зрада», – написали у військкоматі.

Раніше Служба безпеки та Національна поліція затримали двох агентів РФ, які здійснили замовний теракт у Кам’янці-Подільському 5 лютого. Зазначається, що фігуранти «втемну» використали кур’єра із сервісу доставки, щоб привезти вибухівку до цілі, яку визначили спецслужби РФ. Тоді внаслідок вибуху біля будівлі ТЦК у Кам’янці-Подільському кур’єр загинув на місці, а вісім людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Також у Харкові чоловік з ножем напав на співробітника ТЦК. 

До слова, 11 лютого в одному з районів Рівненської області напали на працівників територіального центру комплектування, коли ті перевіряли документи. Також нападники пошкодили техніку військовослужбовців. 

Крім того, Пирятинський районний суд Полтавської області обрав запобіжний захід для жителя міста Лубни Вадима Кузуба, якого підозрюють у вбивстві військовослужбовця територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Читайте також:

Теги: зрада документи напад розслідування поліція чоловік злочин розшук поранення теракт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Начальник Штабу Антитерористичного центру при СБУ Дмитро Козюра (на фото зліва) був завербований ФСБ у 2018 році у Відні
Дмитро Козюра та його династія. Що відомо про «щура», якого спіймав Малюк Війна і право
12 лютого, 22:45
Елітний готель у Туреччині перетворився на згарище
«Мамо, пробач за все». Нові деталі пожежі в турецькому готелі, де заживо згоріли 78 людей
24 сiчня, 08:36
Поліція задокументувала факт браконьєрського вилову риби
На Вінниччині затримали браконьєрів, які зловили риби на понад один млн грн
24 сiчня, 12:41
Суб’єктам господарювання варто дотримуватись правил та оформлювати необхідні документи на розміщення вивісок і рекламних засобів
Комунальники планують демонтувати незаконну рекламу на двох вулицях Києва
27 сiчня, 12:57
Умєрова звинувачують у ймовірному зловживанні владою або службовим становищем
НАБУ розпочало кримінальне провадження щодо Умєрова
28 сiчня, 22:42
Ще чотири людини перебувають у важкому стані
Удару РФ по інтернату в Суджі: відомо про чотирьох загиблих, розбір завалів триває
2 лютого, 00:24
Усі дії контролювалися представниками криміналітету
У Дніпрі злочинне угрупування захопило аптеку через відмову власників їм платити
5 лютого, 19:19
Запорізькі поліцейські встановили підлітків, причетних до жорстокого поводження з твариною
У Запоріжжі підлітки вбили та підпалили собаку заради фото
8 лютого, 15:51
Двом керівникам автошкіл у Києві повідомлено про підозру
У Києві поліція викрила двох директорів автошкіл: навчали водінню без відвідування занять
Сьогодні, 13:25

Кримінал

На Львівщині невідомі поранили співробітника ТЦК
На Львівщині невідомі поранили співробітника ТЦК
В Україні націоналізували активи російського олігарха на $29 млн
В Україні націоналізували активи російського олігарха на $29 млн
Працівники ДБР повідомили про підозру співробітнику Миколаївського районного ТЦК
Працівники ДБР повідомили про підозру співробітнику Миколаївського районного ТЦК
Затримано агентів РФ, яких підозрюють у підриві біля будівлі ТЦК у Кам’янці-Подільському
Затримано агентів РФ, яких підозрюють у підриві біля будівлі ТЦК у Кам’янці-Подільському
Суд оштрафував підприємця, який побив військового, бо той «заважав туризму»
Суд оштрафував підприємця, який побив військового, бо той «заважав туризму»
П'яний прикордонник вчинив стрілянину: речниця Мукачівського загону прокоментувала
П'яний прикордонник вчинив стрілянину: речниця Мукачівського загону прокоментувала

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
167K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 лютого: ситуація на фронті
58K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 лютого 2025
17K
Штраф 1500 євро за купальник: Португалія засмутила туристів новими правилами
14K
Втрати ворога станом на 17 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ
8564
Порошенко розказав про свою єдину зустріч віч-на-віч із Зеленським
6663
Ілон Маск анонсував «найрозумніший штучний інтелект на Землі»

Новини

17 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Росія радо зустріне Трампа 9 травня – Пєсков
Вчора, 11:20
16 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
Виступ Зеленського на другому дні Мюнхенської безпекової конференції. Головні тези
15 лютого, 13:07
На Дніпропетровщині діти провалилися під лід та мало не загинули
15 лютого, 02:48
15 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 лютого, 00:01

Прес-релізи

«Ангели памʼяті-2025». Всесвітня акція вшанування українських героїв: як приєднатися
«Ангели памʼяті-2025». Всесвітня акція вшанування українських героїв: як приєднатися
15 лютого, 16:07
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua