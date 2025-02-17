На Львівщині невідомі поранили співробітника ТЦК

Після нападу один із мобілізованих, якого супроводжував військовий, утік, його оголосили в розшук

Військовий супроводжував мобілізованих на медогляд, один із них утік

У місті Жовква на Львівщині напали на працівника територіального комплектування, який супроводжував двох мобілізованих громадян на медогляд. Один із них утік. Про це повідомили у Львівському ТЦК.

Напад стався близько 11:45 на вулиці Львівська. Тоді військовий разом із двома мобілізованими йшов до місцевої лікарні, де ті мали пройти військово-лікарську комісію. Однак двоє невідомих напали на працівника ТЦК, завдавши йому різані рани гострим предметом.

Після нападу один із мобілізованих утік, його оголосили в розшук. У ТЦК кажуть, що допомогти чоловіку утекти і було метою нападу.

Правоохоронці порушили кримінальне провадження за статтею 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження). Також триває службове розслідування у Львівському районному ТЦК.

«Тисячі українців на передовій без вагань виконують свій обов’язок. Водночас у тилу знаходяться ті, хто обирає шлях ганебної втечі, не гребуючи навіть нападом на військових. Страх смерті – природний. Але удар у спину тим, хто захищає твою землю, – це не страх, це підлість. Напад на військовослужбовця – це не просто злочин. Це зрада», – написали у військкоматі.

Раніше Служба безпеки та Національна поліція затримали двох агентів РФ, які здійснили замовний теракт у Кам’янці-Подільському 5 лютого. Зазначається, що фігуранти «втемну» використали кур’єра із сервісу доставки, щоб привезти вибухівку до цілі, яку визначили спецслужби РФ. Тоді внаслідок вибуху біля будівлі ТЦК у Кам’янці-Подільському кур’єр загинув на місці, а вісім людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Також у Харкові чоловік з ножем напав на співробітника ТЦК.

До слова, 11 лютого в одному з районів Рівненської області напали на працівників територіального центру комплектування, коли ті перевіряли документи. Також нападники пошкодили техніку військовослужбовців.

Крім того, Пирятинський районний суд Полтавської області обрав запобіжний захід для жителя міста Лубни Вадима Кузуба, якого підозрюють у вбивстві військовослужбовця територіального центру комплектування та соціальної підтримки.