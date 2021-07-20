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    У Києві озброєна жінка із «коктейлем Молотова» скоїла напад на банк (фото)

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    На місці злочину працюють правоохоронці - У Києві озброєна жінка із «коктейлем Молотова» скоїла напад на банк (фото)
    На місці злочину працюють правоохоронці
    Фото: Нацполіція

    Жінка зайшла до приміщення й кинула підпалену пляшку з рідиною, далі, погрожуючи пістолетом, почала вимагати гроші

    Столичні правоохоронці затримали жінку за збройний розбійний напад на відділення банку на вулиці Автозаводській в Оболонському районі Києва. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Так, 20 липня до столичної поліції надійшло повідомлення про розбійний напад у відділенні банку на вулиці Автозаводській. На адресу негайно виїхали слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції, а також профільні служби. Окрім того, черговий ввів спеціальну поліцейську операцію.

    На місці правоохоронці попередньо встановили, що до приміщення банку увійшла невідома та кинула підпалену пляшку з рідиною, а далі почала погрожувати зброєю і вимагати гроші. Працівники установи виконали її вимогу та негайно викликали поліцію, яка за кілька хвилин прибула на адресу та біля виходу затримала зловмисницю.

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    У Києві озброєна жінка із «коктейлем Молотова» скоїла напад на банк (фото)
    У Києві озброєна жінка із «коктейлем Молотова» скоїла напад на банк (фото)
    У Києві озброєна жінка із «коктейлем Молотова» скоїла напад на банк (фото)
    У Києві озброєна жінка із «коктейлем Молотова» скоїла напад на банк (фото)

    Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, а на місці продовжують працювати правоохоронці, які опитують свідків та спілкуються із затриманою.

    Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

    Теги: Національна поліція України Київ кримінал банк гроші напад пограбування жінка
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    У Києві озброєна жінка із «коктейлем Молотова» скоїла напад на банк (фото)