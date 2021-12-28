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    Комунальники з боями знесли «цар-МАФ» у Києві (фото)

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    МАФ площею понад 500 кв. м був встановлений впритул до будинку 28 листопада - Комунальники з боями знесли «цар-МАФ» у Києві (фото)
    МАФ площею понад 500 кв. м був встановлений впритул до будинку 28 листопада
    фото: Дмитро Білоцерковець/Facebook

    Демонтажним роботам перешкоджали близько 20 «тітушок»

    На вул. Миропільській, 29 у Києві завершується демонтаж гігантського незаконного встановленого МАФа. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook депутат Київської міської ради Дмитро Білоцерковець.

    «Нарешті закінчується демонтаж «цар-МАФа», який розташований за адресою: вул. Миропільська, 29!» – написав він і оприлюднив фото з місця робіт.

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    Комунальники з боями знесли «цар-МАФ» у Києві (фото)
    Комунальники з боями знесли «цар-МАФ» у Києві (фото)
    фото: Дмитро Білоцерковець/Facebook

    Нагадаємо, раніше про появу гігантського МАФа на вул. Миропільській, 29 повідомив депутат Київради Дмитро Білоцерковець. Загальна площа МАФа – понад 500 кв. м. Департамент містобудування та архітектури КМДА не видавав паспортів прив’язок та не укладав договорів пайової участі на вказані об’єкти. Тимчасові споруди розміщені на інженерних комунікаціях на відстані лише 40 см до торцевої стінки. Зокрема, через земельну ділянку та розміщені конструкції пролягає водопровідна мережа діаметром 250 мм, труби дощової каналізації діаметром 300 мм. Крім того, у безпосередній близькості до об’єктів розміщено магістральну тепломережу діаметром 700 мм КП «Київтеплоенерго». Однак дозволів на встановлення конструкцій невідомим ніхто з уповноважених органів не надавав.

    28 грудня працівники комунального підприємства «Київблагоустрій» розпочали демонтаж гігантського МАФа на вул. Миропільській, 29 у Дніпровському районі Києва, що був незаконно встановлений у ніч на 28 листопада.

    Але біля МАФа, окрім комунальників, з'явилися невідомі 20 чоловік, які перешкоджали демонтажу.

    Теги: Київ благоустрій Дмитро Білоцерковець МАФи
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    Комунальники з боями знесли «цар-МАФ» у Києві (фото)