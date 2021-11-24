Комунальники заліпили розбите вікно міської електрички рекламою (фото)

У мережі показали, в якій міській електричці їздять кияни

В одному із вагонів міської електрички невідомі розбили вікно. Працівники залізниці проявили винахідливість і заклеїли вікно рекламою. Про це повідомляє «Київ оперативний».

Зазначається, що залізничники дуже поспішали «відремонтувати» вікно і навіть розбите скло з підлоги вагона не прибрали.

Як повідомлялося, раніше невідомі розбили вікна у пасажирському потязі на станції Трипілля. Згодом працівники Обухівського відділу поліції спільно з представниками воєнізованої охорони Південно-західної залізниці затримали групу неповнолітніх хлопців і дівчат, які ґрунтовно підозрюються у скоєнні низки злочинів та пошкодження майна, що належить ПАТ «Укрзалізниця». Правоохоронці встановили, що задля забави хулігани кидали палаючі шини на залізничні колії, чи залишали там інші сторонні предмети. Розбивали камінням маневрові світлофори, що у свою чергу могло спричинити тяжкі наслідки, оскільки це обладнання відповідає за безпеку руху потягів. Кидали камінці у вікна пасажирських поїздів, чим наражали не небезпеку присутніх там людей.

Також раніше пперативники Київщини встановили причетних до розгрому вагону приміської електрички Фастів–Київ. За 20 хвилин, поки електропотяг був в дорозі від Фастова до Мотовилівки, зловмисники побили всі вікна та відірвали сидіння у четвертому вагоні. Це сталося у жовтні 2018 року.