У Києві чотири дні не курсуватиме міська електричка (список рейсів)

Киян попередили про зміни в курсуванні міської електрички

На коліях станції «Почайна» проводитимуться ремонтні роботи

У Києві 18, 19, 22, 23 листопада скасовується курсування міських електропоїздів у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на коліях станції «Почайна». Про це повідомляє пресслужба КП «Київпастранс».

За якими рейсами скасовується курсування електричок

18 листопада за такими рейсами:

№ 7507 Троєщина–Почайна

7321/7322 Дарниця–Дарниця

7323 Дарниця–Борщагівка

7329 Дарниця–Борщагівка

7502 Почайна–Дарниця

7410 Борщагівка– Дарниця

7414 Борщагівка–Дарниця

7416 Борщагівка–Дарниця

7418 Борщагівка–Дарниця

7419/7420 Дарниця–Дарниця

7421/7422 Дарниця–Дарниця

Змінений маршрут прямування:

Рейс 7409 – Дарниця–Київ-Волинський

Рейс 7330 – Київ-Волинський–Дарниця

Рейс 7328 – Київ-Волинський–Дарниця

19, 22, 23 листопада 2021 року скасовуються рейси:

№ 7410 Борщагівка–Дарниця

7414 Борщагівка–Дарниця

7416 Борщагівка–Дарниця

7418 Борщагівка–Дарниця

7419/7420 Дарниця–Дарниця

7421/7422 Дарниця–Дарниця

7502 Почайна–Дарниця

7413 Дарниця–Київ-Волинський

7507 Троєщина–Почайна

Змінений маршрут прямування:

Рейс 7328 – Київ-Волинський–Дарниця

Рейс 7409 – Дарниця–Київ-Волинський.

«Київпастранс» перепрошує за тимчасові незручності.

До слова, у Києві підвищиться вартість проїзду у комунальному громадському транспорті. Одна поїздка у комунальному транспорті (метрополітені, трамваї, тролейбусі, автобусі) коштуватиме 20 грн у разі придбання разового квитка.

Мер Києва Віталій Кличко назвав підвищення вартості проїзду в громадському транспорті столиці з наступного року вимушеним кроком та заспокоїв киян, що для них ціна становитиме 12, а не 20 грн.