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    У Києві чотири дні не курсуватиме міська електричка (список рейсів)

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    Киян попередили про зміни в курсуванні міської електрички - У Києві чотири дні не курсуватиме міська електричка (список рейсів)
    Киян попередили про зміни в курсуванні міської електрички
    фото: Київпастранс

    На коліях станції «Почайна» проводитимуться ремонтні роботи

    У Києві 18, 19, 22, 23 листопада скасовується курсування міських електропоїздів у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на коліях станції «Почайна». Про це повідомляє пресслужба КП «Київпастранс».

    За якими рейсами скасовується курсування електричок

    18 листопада за такими рейсами:

    • № 7507 Троєщина–Почайна
    • 7321/7322 Дарниця–Дарниця
    • 7323 Дарниця–Борщагівка
    • 7329 Дарниця–Борщагівка
    • 7502 Почайна–Дарниця
    • 7410 Борщагівка– Дарниця
    • 7414 Борщагівка–Дарниця
    • 7416 Борщагівка–Дарниця
    • 7418 Борщагівка–Дарниця
    • 7419/7420 Дарниця–Дарниця
    • 7421/7422 ДарницяДарниця

    Змінений маршрут прямування:

    • Рейс 7409 – Дарниця–Київ-Волинський
    • Рейс 7330 – Київ-Волинський–Дарниця
    • Рейс 7328 – Київ-Волинський–Дарниця

    19, 22, 23 листопада 2021 року скасовуються рейси:

    • № 7410 Борщагівка–Дарниця
    • 7414 Борщагівка–Дарниця
    • 7416 Борщагівка–Дарниця
    • 7418 Борщагівка–Дарниця
    • 7419/7420 Дарниця–Дарниця
    • 7421/7422 Дарниця–Дарниця
    • 7502 Почайна–Дарниця
    • 7413 Дарниця–Київ-Волинський
    • 7507 Троєщина–Почайна

    Змінений маршрут прямування:

    • Рейс 7328 – Київ-Волинський–Дарниця
    • Рейс 7409 – Дарниця–Київ-Волинський.

    «Київпастранс» перепрошує за тимчасові незручності.

    До слова, у Києві підвищиться вартість проїзду у комунальному громадському транспорті. Одна поїздка у комунальному транспорті (метрополітені, трамваї, тролейбусі, автобусі) коштуватиме 20 грн у разі придбання разового квитка.

    Мер Києва Віталій Кличко назвав підвищення вартості проїзду в громадському транспорті столиці з наступного року вимушеним кроком та заспокоїв киян, що для них ціна становитиме 12, а не 20 грн.

    Теги: Київ громадський транспорт потяг Київпастранс
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    У Києві чотири дні не курсуватиме міська електричка (список рейсів)