У Києві чотири дні не курсуватиме міська електричка (список рейсів)
На коліях станції «Почайна» проводитимуться ремонтні роботи
У Києві 18, 19, 22, 23 листопада скасовується курсування міських електропоїздів у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на коліях станції «Почайна». Про це повідомляє пресслужба КП «Київпастранс».
За якими рейсами скасовується курсування електричок
18 листопада за такими рейсами:
- № 7507 Троєщина–Почайна
- 7321/7322 Дарниця–Дарниця
- 7323 Дарниця–Борщагівка
- 7329 Дарниця–Борщагівка
- 7502 Почайна–Дарниця
- 7410 Борщагівка– Дарниця
- 7414 Борщагівка–Дарниця
- 7416 Борщагівка–Дарниця
- 7418 Борщагівка–Дарниця
- 7419/7420 Дарниця–Дарниця
- 7421/7422 Дарниця–Дарниця
Змінений маршрут прямування:
- Рейс 7409 – Дарниця–Київ-Волинський
- Рейс 7330 – Київ-Волинський–Дарниця
- Рейс 7328 – Київ-Волинський–Дарниця
19, 22, 23 листопада 2021 року скасовуються рейси:
- № 7410 Борщагівка–Дарниця
- 7414 Борщагівка–Дарниця
- 7416 Борщагівка–Дарниця
- 7418 Борщагівка–Дарниця
- 7419/7420 Дарниця–Дарниця
- 7421/7422 Дарниця–Дарниця
- 7502 Почайна–Дарниця
- 7413 Дарниця–Київ-Волинський
- 7507 Троєщина–Почайна
Змінений маршрут прямування:
- Рейс 7328 – Київ-Волинський–Дарниця
- Рейс 7409 – Дарниця–Київ-Волинський.
«Київпастранс» перепрошує за тимчасові незручності.
До слова, у Києві підвищиться вартість проїзду у комунальному громадському транспорті. Одна поїздка у комунальному транспорті (метрополітені, трамваї, тролейбусі, автобусі) коштуватиме 20 грн у разі придбання разового квитка.
Мер Києва Віталій Кличко назвав підвищення вартості проїзду в громадському транспорті столиці з наступного року вимушеним кроком та заспокоїв киян, що для них ціна становитиме 12, а не 20 грн.