Комунальники знесли стихійний ринок біля метро «Героїв Дніпра» (фото)

Під час демонтажу незаконних рядів стихійної торгівлі був виявлений факт продажу контрабандних цигарок

У суботу, 5 червня, відбувся масштабний демонтаж незаконних рядів стихійної торгівлі біля станції метро «Героїв Дніпра». Про це повідомив депутат Київради Владислав Трубіцин на своїй сторінці у Facebook.

«Аби очистити цю локацію від будь-якої стихійної торгівлі (адже торговці люблять повертатись як тільки працівники комунального підприємства «Київблагоустрій» зникають з їх поля зору), рейди там будуть проходити щодня!» – заявив депутат.

Також Трубіцин повідомив, що під час демонтажу незаконних рядів стихійної торгівлі був виявлений факт продажу контрабандних цигарок іноземного виробництва.

«Національна поліція України має відреагувати таке порушення закону, тим паче, що тютюнові вироби могли продаватися неповнолітнім!» – зазначив він.

Нагадаємо, у цьому році комунальне підприємство «Київблагоустрій» звільнило від нелегальної торгівлі 28 підземних переходів, а це майже 3,4 тис. кв. м міського простору. Станції метро «Палац Україна», «Харківська», «Майдан Незалежності», «Льва Толстого», «Лук’янівська», «Контрактова площа», переходи на проспектах Перемоги, Бажана та Дарницькій площі тепер вільні для проходу і комфортні для киян

А в підземному переході поблизу станції метро «Осокорки», де зовсім недавно прибрали незаконно встановлені МАФи, знову з'явилася стихійна торгівля.