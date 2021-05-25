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    Територію біля метро «Осокорки» захопили стихійні торговці (фото)

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    У переході на ящиках розкладено товар - Територію біля метро «Осокорки» захопили стихійні торговці (фото)
    У переході на ящиках розкладено товар
    Фото: 44.ua

    Комунальники не поспішають прибирати стихійний ринок у переході та поблизу станції метро

    У підземному переході поблизу станції метро «Осокорки», де зовсім недавно прибрали незаконно встановлені МАФи, знову з'явилася стихійна торгівля. Про це повідомляє 44.ua.

    Обладнаних торгових точок в переході тепер немає, але люди все одно знайшли вихід: вони розставляють свій товар на складених ящиках.

    Киянам пропонують купити овочі та фрукти, різні канцелярські приналежності, цигарки.

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    Територію біля метро «Осокорки» захопили стихійні торговці (фото)
    Територію біля метро «Осокорки» захопили стихійні торговці (фото)

    Біля цього ж підземного переходу вже багато років працює стихійний ринок. Цю точку комунальні служби чомусь навіть і не думають прибирати, хоча торговельні ряди віднімають багато простору у пішоходів, а зовсім поруч розташована станція метро «Осокорки».

    Нагадаємо, у травні в Києві активно звільняли від МАФів території біля станцій метрополітену. Так, кіоски були прибрані у підземних переходах станцій метро «Площа Льва Толстого», «Палац Україна», «Арсенальна» і «Либідська».

    Теги: Київ метро стихійна торгівля благоустрій МАФи
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    Територію біля метро «Осокорки» захопили стихійні торговці (фото)