Територію біля метро «Осокорки» захопили стихійні торговці (фото)

Комунальники не поспішають прибирати стихійний ринок у переході та поблизу станції метро

У підземному переході поблизу станції метро «Осокорки», де зовсім недавно прибрали незаконно встановлені МАФи, знову з'явилася стихійна торгівля. Про це повідомляє 44.ua.

Обладнаних торгових точок в переході тепер немає, але люди все одно знайшли вихід: вони розставляють свій товар на складених ящиках.

Киянам пропонують купити овочі та фрукти, різні канцелярські приналежності, цигарки.

Біля цього ж підземного переходу вже багато років працює стихійний ринок. Цю точку комунальні служби чомусь навіть і не думають прибирати, хоча торговельні ряди віднімають багато простору у пішоходів, а зовсім поруч розташована станція метро «Осокорки».

Нагадаємо, у травні в Києві активно звільняли від МАФів території біля станцій метрополітену. Так, кіоски були прибрані у підземних переходах станцій метро «Площа Льва Толстого», «Палац Україна», «Арсенальна» і «Либідська».