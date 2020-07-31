В аеропорту «Київ» з'явився пункт тестування на коронавірус



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Вартість тесту коштуватиме 1700 гривень, оплатити послугу можна онлайн через сайт клініки, яка робить тести

В аеропорту тестуватимуть пасажирів з тих рейсів, які прилітають з «червоної зони»

У столичному аеропорту «Київ» імені Сікорського з'явився пункт ПЛР-тестування пасажирів на коронавірус. Про це йдеться в сюжеті «Сніданку з 1+1».

Зазначається, що в аеропорту тестуватимуть пасажирів з тих рейсів, які прилітають з «червоної зони».

Також усі охочі можуть зробити тест в аеропорту.

«Результати тесту будуть готові через добу, іноді трохи раніше. Всі рейси обслуговуються, деякі туристичні фірми пропонують своїм клієнтам зробити тест після повернення», - говорить лікар Катерина Лінчевська.

Лінчевська поінформувала, що лабораторія працює в аеропорту не постійно.

«Зокрема, якщо літак летить з країни, так званого, «зеленого списку», тобто з невисоким рівнем поширення коронавірусу, то здати тест за власним бажанням на місці ви не зможете. Це можливо, якщо в той же час прилетить літак з країни «червоного списку», в якому високий рівень захворюваності на коронавірус, а тому на місці будуть брати зразки», - розповіла медик.

Лінчевська додала, якщо пасажир прилетів з країни «червоної зони» і здав тест, то він прямує додому і дотримується режиму самоізоляції до моменту, поки не отримає негативний результат. Він надійде на електронну пошту. Лабораторія, що займається тестами, відправляє результати в Центр громадського здоров'я.

«Якщо у пасажира в телефоні встановлено додаток «Дій вдома», то він відразу повідомить про те, що перебування на контролі 14-денної самоізоляції скасовується. Діяти така послуга буде, поки в Україні діє карантин», - наголосила лікар.

Вартість тесту коштуватиме 1700 гривень. Оплатити послугу можна онлайн через сайт клініки, яка робить тести, готівкою або банківською картою. Тобто, кожен зможе зробити це на місці.

Як повідомлялося 20 липня, в Україні аеропорти «Бориспіль», «Харків» та «Львів» відкрили пункти тестування на коронавірус.

Коронавірус в Україні

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Одужали 38752

Хворіють 29439

Померли 1693

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Нагадаємо, в Україні станом на ранок 31 липня зафіксовано 1090 нових випадків коронавірусу, це на 107 випадків менше, ніж учора (1197).