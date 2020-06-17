Кличко назвав три варіанти вирішення проблем аеропорту «Київ»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Аеропорт «Київ» ім. Сікорського після карантину не може відновити повноцінну роботу

Столична влада передала свої пропозиції Кабінету міністрів

Міжнародний аеропорт «Київ» ім. Сікорського відновив роботу. Про це мер столиці Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції, відповідаючи на запитання ЗМІ.

«Хочу повідомити, що аеропорт «Київ» ім. Сікорського відновив роботу. Авіакомпанії отримали дозвіл Державіаслужби на здійснення міжнародних рейсів з аеропорту «Київ», - сказав мер.

Він зазначив, що місто не закривало аеропорт. Авіакомпанії не могли виконувати рейси через заборону на міжнародне авіасполучення.

«Ми розуміємо всю складність ситуації, розуміємо, що через вимушене призупинення перевезень пасажирів аеропорт несе великі збитки. Щомісяця підприємство втрачає майже 27 мільйонів гривень. Тому сьогодні є 3 варіанти вирішення проблем аеропорту «Київ», аби він зміг повноцінно відновити свою роботу», - зауважив мер Києва.

Так, перший варіант - скоротити витрати і звільнити частину співробітників. Але це, за словами Кличка, - найгірший варіант, який не вирішить проблем підприємства.

Другий варіант - збільшення доходів за допомогою встановлення мінімальних фіксованих ставок на авіаобслуговування і закріплення їх на законодавчому рівні. Це рішення має ухвалювати Кабінет міністрів.

«А також третій варіант - необхідно здійснити розподіл пасажиропотоку в київському авіавузлі між аеропортами «Бориспіль» і «Київ». Саме такий підхід, на думку фахівців, допоможе швидко відновити роботу авіагалузі після карантину. І це рішення також повинен затвердити уряд», - зазначив Кличко.

Він зауважив, що свої пропозиції місто вже передало до Кабінету міністрів. І столична влада буде робити все, що від неї залежить, аби допомогти підприємству відновити повноцінну роботу.

Зазначимо, столичний аеропорт «Київ» є базовим для авіакомпанії, але його закрили через продовження карантину в Києві.

17 червня аеропорт «Київ» ім. І. Сікорського скасував більшість міжнародних рейсів.

16 червня стало відомо, що лоукостер Wizz Air тимчасово переніс свої сім завтрашніх рейсів в аеропорт «Бориспіль» з аеропорту «Київ». Це пов'язано з карантинними обмеженнями у столиці.

Своєю чергою, аеропорт «Бориспіль» розташований у Київській області, яка відповідає вимогам МОЗ, що дозволяють його не закривати.

Раніше повідомлялося, що з 15 червня 2020 року відновлюються рейси з Міжнародного аеропорту «Київ» ім. І. Сікорського. Про свою готовність відновити міжнародні рейси з 16 червня з аеропорту «Київ» повідомили авіакомпанії Belavia, LOT, WizzAir, рейс до Запоріжжя готова виконувати авіакомпанія «Мотор Січ» вже 15 червня.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я України оприлюднило список країн зі значним поширенням коронавірусної хвороби Covid-19. У списку 50 країн у «червоній» зоні.

Читайте також: