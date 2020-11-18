Коронавірус, карантин, снігопад: Кличко відзвітував про ситуацію в Києві (відео)
Київський міський голова Віталій Кличко проводить онлайн-брифінг
Фото: пресслужба мера Києва
Кількість інфікованих у столиці збільшується
Мер Києва Віталій Кличко провів онлайн-пресконференцію щодо поточної ситуації у столиці в умовах стрімкого поширення коронавірусу
Так, мер поінформував:
- на скільки збільшилася кількість інфікованих у Києві;
- скільки киян, хворих на Covid-19, госпіталізували;
- яка заповненість ліжок, підготовлених для хворих на коронавірус в столиці;
- скільки шкіл та садків закриті на карантин;
- про готовність Києва до зими;
- про продовження робіт на Подільсько-Воскресенському мосту.
За минулу добу, 17 листопада, у Києві коронавірус виявлено у 1213 людей. Це на 70 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 16 листопада було 1143 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 53855 випадків захворювання на Covid-19.