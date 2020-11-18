Коронавірус, карантин, снігопад: Кличко відзвітував про ситуацію в Києві (відео)

Кількість інфікованих у столиці збільшується

Мер Києва Віталій Кличко провів онлайн-пресконференцію щодо поточної ситуації у столиці в умовах стрімкого поширення коронавірусу

Так, мер поінформував:

на скільки збільшилася кількість інфікованих у Києві;

скільки киян, хворих на Covid-19, госпіталізували;

яка заповненість ліжок, підготовлених для хворих на коронавірус в столиці;

скільки шкіл та садків закриті на карантин;

про готовність Києва до зими;

про продовження робіт на Подільсько-Воскресенському мосту.

За минулу добу, 17 листопада, у Києві коронавірус виявлено у 1213 людей. Це на 70 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 16 листопада було 1143 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 53855 випадків захворювання на Covid-19.