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    Коронавірус, карантин, снігопад: Кличко відзвітував про ситуацію в Києві (відео)

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    Київський міський голова Віталій Кличко проводить онлайн-брифінг - Коронавірус, карантин, снігопад: Кличко відзвітував про ситуацію в Києві (відео)
    Київський міський голова Віталій Кличко проводить онлайн-брифінг
    Фото: пресслужба мера Києва

    Кількість інфікованих у столиці збільшується

    Мер Києва Віталій Кличко провів онлайн-пресконференцію щодо поточної ситуації у столиці в умовах стрімкого поширення коронавірусу

    Так, мер поінформував:

    • на скільки збільшилася кількість інфікованих у Києві;
    • скільки киян, хворих на Covid-19, госпіталізували;
    • яка заповненість ліжок, підготовлених для хворих на коронавірус в столиці;
    • скільки шкіл та садків закриті на карантин;
    • про готовність Києва до зими;
    • про продовження робіт на Подільсько-Воскресенському мосту.

    За минулу добу, 17 листопада, у Києві коронавірус виявлено у 1213 людей. Це на 70 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 16 листопада було 1143 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 53855 випадків захворювання на Covid-19.

    Теги: Віталій Кличко Київ карантин кияни коронавірус
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