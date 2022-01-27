Коронавірус у Києві: стало відомо, як працюватимуть школи та садочки

Сьогодні серед вчителів та учнів хворіють на респіраторні захворювання та коронавірус трохи більше одного відсотка

Рішення про роботу навчальних закладів приймають їх керівники, залежно від рівня захворюваності

Незважаючи на зростання кількості хворих на коронавірус, столичні школи та садочки не зачиняються на карантин. Рішення про роботу навчальних закладів приймають їх керівники, залежно від рівня захворюваності в тій чи іншій школі або садку. Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

«За останні два тижні ситуація із захворюваністю дітей та працівників навчальних закладів змінилася. Сьогодні серед вчителів та учнів хворіють на респіраторні захворювання та коронавірус трохи більше одного відсотка. Саме тому ми даємо змогу керівникам шкіл самостійно ухвалювати рішення щодо переведення на дистанційну форму навчання класів або всього закладу освіти в залежності від ситуації», – заявив Валентин Мондриївський.

Таке рішення дозволить, з одного боку, розірвати ланцюжок захворюваності у закладах, де рівень захворюваності високий, і при цьому не зупиняти навчальний процес у закладах, де дітей і педагогів хворіє мало.

«Окремо звертаюся до батьків. Дистанційне навчання – це про зниження захворюваності без відриву від навчального процесу, а не про відвідання громадських закладів і, відповідно, поширення хвороби. Пояснюйте дітям про їхню відповідальність. Адже, захворівши, вони несуть захворювання додому, заражають усю родину. Чим ретельніше ми дотримуватимемося елементарних правил, тим швидше пройдемо пік захворюваності і повернемося до звичного життя», – наголосив Валентин Мондриївський.

Нагадаємо, за минулу добу, 26 січня, у Києві коронавірус підтверджено у 2012 осіб, що на 93 випадки більше, ніж минулої доби. Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 356 тис. киян.

Як повідомлялося, із понеділка, 24 січня, школи у деяких областях України перейшли на дистанційне навчання.