Коронавірус у Києві: найменшому хворому немає трьох тижнів

У Києві на коронавірус захворіли 195 дівчаток та 161 хлопчик

Найбільше нових випадків зараження зафіксовано у Дарницькому районі столиці

За минулу добу, 26 січня, у Києві коронавірус підтверджено у 2012 осіб, що на 93 випадки більше, ніж минулої доби. Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 356 тис. киян. Про це інформує пресслужба МОЗ.

Загалом за час пандемії заразилися 358 744 мешканці Києва. Серед нових хворих 1018 жінок віком від 18 до 97 років, 638 чоловіків віком від 18 до 88 років, 195 дівчаток від 18 днів до 17 років і 161 хлопчик від чотирьох місяців до 17 років.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

одужали понад 332 тис. осіб (за добу 26 січня – 652)

померли понад 8,4 тис. людей (за добу – 4)

На сьогодні в Києві активних хворих понад 17 тис.

Найбільше нових випадків зараження зафіксовано у Дарницькому (364), Деснянському (303) та в Оболонському (212) районах.

У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 195 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 980 хворих.

Від початку епідемії на Київщині:

одужали від коронавірусу понад 182 тис. осіб (за добу 26 січня – 378)

померли 4,8 тис. осіб (за добу – 3).

Нагадаємо, в Україні медики зафіксували добовий максимум нових випадків коронавірусу – за вчора було виявлено 32 393 людини. Найбільше нових заражень зафіксовано в Івано-Франківській, Львівській, Житомирській областях та в Києві.

Голова МОЗ прогнозує 60 тис. заражень коронавірусом на добу вже в лютому.

Крім того Міносвіти рекомендує відправити школи на дистанційне навчання.