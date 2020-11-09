Помер актор серіалу «Спіймати Кайдаша» Ігор Назаров

Акторові було 43 роки

У четвер, 5 листопада, пішов із життя відомий актор Ігор Назаров. Про це повідомив «Театр на Печерську» у Facebook.

Акторові було 43 роки.

«О 1:30 ранку наш друг і колега Ігор Назаров пішов у вічність. Він відважно боровся за життя, але хвороба виявилася сильнішою», – написали у Театрі на Печерську

Прощання з актором відбулося у театрі 7 листопада.

До відома, Назаров народився 4 березня 1977 року в Києві. 1999 року закінчив Київський театральний інститут. З 2000 року грав на сцені Театру на Печерську.



Одну з останніх кіноролей Назаров зіграв у серіалі «Спіймати Кайдаша», прем'єра якого відбулася у березні 2020 року. Загалом протягом акторської кар'єри артист знявся у 69 фільмах.

Нагадаємо, 4 листопада внаслідок ускладнень від коронавірусної хвороби помер колишній ректор Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського Володимир Рожок.