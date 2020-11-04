Коронавірус забрав життя колишнього ректора Національної музичної академії України

Колишній ректор Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського Володимир Рожок помер на 75 році життя

Життя митця обірвала підступна хвороба

2 листопада пішов із життя колишній ректор Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського Володимир Рожок.

Про смерть митця повідомив на своїй сторінці у Facebook артист Анатолій Бровій.

За його словами, Рожок помер внаслідок ускладнень від коронавірусної хвороби.

«…Підступна хвороба, яка полонила весь світ, обірвала життя мого вчителя, наставника, мого ректора Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського, видатної особистості, людини, вклад якої в розвиток української музичної культури важко недооцінити чи переоцінити, мого друга, рідної мені людини - Володимира Рожка», - написав Бровій.





Допис Анатолія Бровія у Facebook

Володимир Рожок народився 25 серпня 1946 року в с. Хороше Озеро Ніжинського району

Закінчив Харківський інститут культури (1969), Харківський інститут мистецтв ім. І.Котляревського (1974) та аспірантуру Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М.Рильського НАН України.

1981-1986 – заступник директора з творчих питань Національного академічного театру опери та балету України ім. Тараса Шевченка.

У 1986-1990 працював у Центральному комітеті Комуністичної партії.

Протягом 1991-2000 років працював в міністерстві культури України та в Адміністрації Президента України.

В 1997-1999 – на посаді заступника міністра культури України. 2000-2001 – проректор НМАУ ім. П. І. Чайковського.

2001-2004 – радник Посольства України в Росії (м. Москва). 2004-2018 року - на посаді Ректора НМАУ.

З квітня 2018 – листопад 2018 – в.о. завідувача кафедри оперної підготовки та музичної режисури академії, професор кафедри хорового диригування НМАУ імені П. І. Чайковського.

З лютого 2019 – завідувач кафедри музичної педагогіки та хореографії Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя.

Нагадаємо, в Україні від початку епідемії підтверджено 420617 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 3 листопада зафіксовано ще 9524 хворих на коронавірус.

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