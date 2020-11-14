Помер Армен Джигарханян

Армен Джигарханян помер на 86-му році життя

Причиною смерті артиста стали його вік і хвороби

Народний артист СРСР Армен Джигарханян помер на 86-му році життя. Про це повідомляє «Інтерфакс» з посиланням на одного артиста Артура Согомонян.

За словами співрозмовника агентства, Джигарханян помер вранці в суботу, 14 листопада.

«Серце зупинилося о шостій ранку», – сказав Согомонян. Він уточнив, що причиною смерті артиста стали його вік і хвороби.

Армен Борисович народився 3 жовтня 1935 р. в Єревані. Закінчив Єреванський художньо-театральний інститут. На сцені з 1955 р. З 1969 р. по 1996 р. – в Московському театрі ім. В. Маяковського. З 1996 року керував власним театром »Московський драматичний театр Армена Джигарханяна».

Під час російського вторгнення в Україну в березні 2014 року Армен Джигарханян підтримав українців та порівняв дії російського керівництва з діями дурня, процитувавши вірменське прислів’я: Дурень кинув камінь у воду, 100 розумних витягнути не можуть.

Актор заявив, що не підписував і не збирається підписувати жодних листів на підтримку Путіна, оскільки «не розуміє як росіяни і українці можуть ворогувати між собою».

Нагадаємо, у четвер, 5 листопада, пішов із життя відомий актор Ігор Назаров. Акторові було 43 роки.

До слова, 2 листопада пішов із життя колишній ректор Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського Володимир Рожок. Ректор помер внаслідок ускладнень від коронавірусної хвороби.

Як повідомлялося, 6 листопада помер відомий письменник-сатирик і виконавець своїх творів Михайло Жванецький. Йому було 86 років.