  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Помер Армен Джигарханян

    • Розсилка
    Армен Джигарханян помер на 86-му році життя - Помер Армен Джигарханян
    Армен Джигарханян помер на 86-му році життя

    Причиною смерті артиста стали його вік і хвороби

    Народний артист СРСР Армен Джигарханян помер на 86-му році життя. Про це повідомляє «Інтерфакс» з посиланням на одного артиста Артура Согомонян.

    За словами співрозмовника агентства, Джигарханян помер вранці в суботу, 14 листопада.

    «Серце зупинилося о шостій ранку», – сказав Согомонян. Він уточнив, що причиною смерті артиста стали його вік і хвороби.

    Армен Борисович народився 3 жовтня 1935 р. в Єревані. Закінчив Єреванський художньо-театральний інститут. На сцені з 1955 р. З 1969 р. по 1996 р. – в Московському театрі ім. В. Маяковського. З 1996 року керував власним театром »Московський драматичний театр Армена Джигарханяна».
    Під час російського вторгнення в Україну в березні 2014 року Армен Джигарханян підтримав українців та порівняв дії російського керівництва з діями дурня, процитувавши вірменське прислів’я: Дурень кинув камінь у воду, 100 розумних витягнути не можуть.
    Актор заявив, що не підписував і не збирається підписувати жодних листів на підтримку Путіна, оскільки «не розуміє як росіяни і українці можуть ворогувати між собою».

    Нагадаємо, у четвер, 5 листопада, пішов із життя відомий актор Ігор Назаров. Акторові було 43 роки.

    До слова, 2 листопада пішов із життя колишній ректор Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського Володимир Рожок. Ректор помер внаслідок ускладнень від коронавірусної хвороби.

    Як повідомлялося, 6 листопада помер відомий письменник-сатирик і виконавець своїх творів Михайло Жванецький. Йому було 86 років.

    Теги: театр СРСР артист актор хвороби
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies