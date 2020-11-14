Помер Армен Джигарханян
Причиною смерті артиста стали його вік і хвороби
Народний артист СРСР Армен Джигарханян помер на 86-му році життя. Про це повідомляє «Інтерфакс» з посиланням на одного артиста Артура Согомонян.
За словами співрозмовника агентства, Джигарханян помер вранці в суботу, 14 листопада.
«Серце зупинилося о шостій ранку», – сказав Согомонян. Він уточнив, що причиною смерті артиста стали його вік і хвороби.
Нагадаємо, у четвер, 5 листопада, пішов із життя відомий актор Ігор Назаров. Акторові було 43 роки.
До слова, 2 листопада пішов із життя колишній ректор Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського Володимир Рожок. Ректор помер внаслідок ускладнень від коронавірусної хвороби.
Як повідомлялося, 6 листопада помер відомий письменник-сатирик і виконавець своїх творів Михайло Жванецький. Йому було 86 років.