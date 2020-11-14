У Києві зафіксували більше тисячі хворих на коронавірус за добу

Найбільше випадків захворювання виявили в Подільському районі

За минулу добу, 13 листопада, у Києві виявили 1053 випадків коронавірусу, 12 хворих померли і 369 одужали.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.

«Серед нових хворих – 604 жінки віком від 18 до 86 років, 376 чоловіків віком від 18 до 89 років, 36 дівчаток від 2 місяців до 17 років та 37 хлопчиків від 6 місяців до 17 років. Захворіли також 39 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 73 пацієнти», – повідомив Кличко.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Подільському районі – 170, у Деснянському – 133 та в Дніпровському районі – 122 випадки.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 13 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 12524 людей. Це на 737 осіб більше, ніж у попередній день (11787).

Також відомо, що одужали 4962 особи (у попередній день 6155), а 191 – померло від ускладнень (вчора 172 людини).

За останню добу захворіло 474 дитини та 496 медпрацівників.

Загалом від початку пандемії станом на ранок 14 листопада в країні, захворіло – 525176 осіб, одужало – 238811 осіб, летальних випадків – 9508, проведено ПЛР-тестувань – 3876966.