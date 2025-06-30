Незаконно зняли арешт з майна боржника. Працівники виконавчої служби Києва постануть перед судом

Після зняття арешту з майна боржник його продав, чим унеможливив примусове стягнення боргу

У Києві судитимуть колишнього керівника районного відділу виконавчої служби, державного виконавця та колишнього працівника виконавчої служби, завдяки яким з майна боржника незаконно зняли арешт. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Прокурорами Оболонської окружної прокуратури міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно колишнього керівника Оболонського відділу державної виконавчої служби міста Києва, головного державного виконавця, а також колишнього керівника одного з районних відділів виконавчої служби.

Слідчі прокуратури встановили, що у листопаді 2023 року до начальника Оболонського відділу державної виконавчої служби через знайомих звернувся колишній керівник іншого районного відділу виконавчої служби з проханням за $2,5 тис. допомогти зняти арешт з майна боржника. Чоловік заборгував майже 600 тис. грн, які мав виплатити за рішенням суду. Виконавча служба арештувала дві його земельні ділянки, частину квартири та автомобіль.

«Для зняття арешту з майна державний виконавець підробив від імені стягувачки заяву про те, що їй сплатили борг, вніс цю інформацію в електронну базу, що надалі стало підставою закрити виконавче провадження та скасувати арешт майна. Керівник завірив своїм підписом підроблену заяву про відсутність боргу, подану від імені жінки», – повідомили у прокуратурі.

Після зняття арешту з майна боржник його продав, чим унеможливив примусове стягнення боргу.

За клопотанням прокуратури судом накладено арешт на усе майно, яке належить фігурантам. Також задоволено клопотання прокурора про відсторонення від посади головного державного виконавця.

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна або без такої.