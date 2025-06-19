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Відновлення житла на Бучанщині: група чиновників звинувачується у розкраданні коштів

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Відновлення житла на Бучанщині: група чиновників звинувачується у розкраданні коштів
Усім фігурантам інкримінують заволодіння чужим майном, службове підроблення та легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом
фото: Київська міська прокуратура

Прокурори повідомили про підозру дев’ятьом особам, яких слідство вважає учасниками організованої злочинної групи

На Київщині викрито схему привласнення бюджетних коштів, виділених на відновлення житла після бойових дій. За даними слідства, йдеться про 4,6 млн грн, які мали піти на ремонт зруйнованих будинків у Бучанському районі. До організованої групи входили дев’ятеро осіб, серед яких – троє посадовців однієї з міських рад області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську обласну прокуратуру.

«Відповідно до розробленого злочинного плану, підозрювані заволоділи грошовими коштами шляхом проведення будівельних робіт за завищеними цінами, не в повному обсязі та внесення до актів виконаних робіт завідомо неправдивої інформації», – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що прокурори повідомили про підозру дев’ятьом особам, яких слідство вважає учасниками організованої злочинної групи. Серед них – заступник голови однієї з міських рад Київської області, а також двоє інших посадовців цієї ж ради. За попередніми даними, вони діяли у змові з приватним підприємцем та представниками підрядних організацій.

За версією слідства, у 2022-2024 роках під час реалізації проєктів з відновлення пошкодженого житла в Бучанському районі фігуранти схеми вносили до актів виконаних робіт неправдиву інформацію. Зокрема, йдеться про завищення обсягів і вартості робіт, а також про фактичне невиконання частини з них.

За версією прокуратури, це дозволило їм заволодіти частиною бюджетних коштів, виділених на відбудову.

У межах досудового розслідування правоохоронці провели понад 20 обшуків – як у приміщеннях органів місцевого самоврядування, так і за місцем проживання підозрюваних. Під час слідчих дій вилучено фінансово-господарські документи, печатки, комп’ютерну техніку, мобільні телефони та чорнові записи.

Усім фігурантам інкримінують заволодіння чужим майном, службове підроблення та легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом. Йдеться про порушення за кількома статтями Кримінального кодексу України – ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 209.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що відбудова України може коштувати €500 млрд. Він наголосив, що для відбудови України необхідні фінансові ресурси. За його словами, уряд вважає заморожені російські активи основним джерелом фінансування цього процесу:

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Теги: корупція в Україні Київ самоврядування розслідування ремонт документи слідство прокурор прокуратура

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