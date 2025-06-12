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У Львові правоохоронці проведуть посилену перевірку громадян та авто

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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У Львові правоохоронці проведуть посилену перевірку громадян та авто
У випадку виникнення обґрунтованих підозр щодо окремих осіб, може проводитися їхня додаткова перевірка
фото: СБУ

Правоохоронці можуть обмежувати прохід та проїзд вулицями, перевіряти документи громадян та оглядати автомобілі.

Служба безпеки України сьогодні проводитиме контррозвідувальні (безпекові) заходи на території Львова, які триватимуть з 12 по 16 червня цього року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресцентр СБУ.

Зазначається, що до безпекових заходів також будуть залучені працівники Національної поліції. Дії правоохоронців охоплюватимуть усе місто.

«Мета – запобігання та нейтралізація загроз розвідувально-підривної діяльності проти нашої держави та підвищення безпеки громадян в умовах російської збройної агресії проти України. Безпекові заходи відбуватимуться з урахуванням правового режиму воєнного стану», – йдеться в повідомленні.

Тому правоохоронці можуть обмежувати прохід та проїзд вулицями, перевіряти документи громадян та оглядати автомобілі. У випадку виникнення обґрунтованих підозр щодо окремих осіб, може проводитися їхня додаткова перевірка.

Водночас буде здійснюватись огляд територій та приміщень загального користування для виявлення заборонених предметів.

«СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години», – зазначили в пресцентрі.

Раніше повідомлялося, що уряд перевірятиме на наявність пропаганди «русского міра» церкви.

Згідно з постановою, перевірки ініціюватиме служба України з етнополітики та свободи совісті або інші державні органи, а також громадяни й юридичні особи – за письмовими зверненнями. Підставою для перевірки може бути поширення церквою або її представниками наративів, які виправдовують агресію РФ, заперечують українську державність чи підтримують російський імперіалізм.

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Теги: Львів СБУ поліція автомобіль документи

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