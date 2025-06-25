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Оголошено підозру у службовій недбалості одному з чиновників КМДА: деталі справи

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Оголошено підозру у службовій недбалості одному з чиновників КМДА: деталі справи
Керівнику одного з департаментів Київської міської державної адміністрації повідомлено про підозру у неналежному виконанні службових обов'язків
фото: КМДА

За даними прокуратури, внаслідок дій чиновника територіальній громаді Києва завдано матеріальної шкоди у сумі понад 1 млн грн

Прокуратура оголосила підозру посадовцю Київської міської державної адміністрації. Це стало наслідком бездіяльності, внаслідок чого комунальне підприємство заплатило один 1 млн грн за землю, якою не користувалося. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури. 

Досудовим розслідуванням встановлено, що концертний заклад культури «Муніципальний академічний камерний хор «Київ» уклав Інвестиційну угоду, згідно з якою на ділянці хору по вул. Лабораторній мали збудувати офісне приміщення з паркінгом.

«За умовами договору оренду плату за землю мав сплачувати інвестор. Згодом було підписано Додаткову угоду до Інвестиційного договору, в якій пункту про сплату оренди інвестором вже не було. Як наслідок концертний заклад платив за землю замість приватної компанії», – повідомили у прокуратурі.

У прокуратурі зауважили, що посадовець мав вжити заходів задля врегулювання цієї ситуації, зокрема проконтролювати дії директора закладу культури в частині усунення недоліків до укладеної Додаткової угоди, через які комунальне підприємство платить оренду плату за ділянку, якою не користується.

Втім, зазначили слідчі прокуратури, жодних дій посадовець не вчинив. Внаслідок цього територіальній громаді міста Києва завдано матеріальної шкоди у сумі понад 1 млн грн – саме таку суму було сплачено за оренду землі.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру керівнику одного з департаментів Київської міської державної адміністрації у неналежному виконанні службових обов'язків (ч. 2 ст. 367 КК України).

Нагадаємо, НАБУ і САП повідомили підозру шістьом особам, причетним до схеми масштабних розкрадань на закупівлі обладнання для Національного інституту раку (НІР). Організатором схеми правоохоронці називають «фактичного керівника найбільшої групи постачальників медичного обладнання (понад 300 представників компаній)». 

До слова, Вищий антикорупційний суд визнав винуватим ексголову Тернопільської обласної ради Михайла Головка у проханні та одержанні хабаря від бізнесмена-волонтера. 

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Теги: Київ столиця місцева влада підозра чиновник КМДА корупція в Україні прокуратура

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