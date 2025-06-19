Рада створила комісію, яка розслідуватиме корупцію в правоохоронних органах і судах

Парламентарі в межах роботи комісії збиратимуть інформацію про потенційні прояви корупції в діяльності правоохоронців

Головою тимчасової слідчої комісії став нардеп Власенко, його заступником – Бужанський

Верховна Рада проголосувала за створення тимчасової слідчої комісії з розслідування фактів можливої корупції в правоохоронних і судових органах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.

Комісію очолив депутат від «Батьківщини» Сергій Власенко, його заступником став Максим Бужанський від «Слуги народу». Загалом туди ввійшли 13 парламентарів «Слуги народу», «Європейської солідарності», «Голосу», «Платформи за життя та мир», «Відновлення України», «Довіри» та «За майбутнє».

Склад тимчасової слідчої комісії з розслідування фактів можливої корупції в правоохоронних і судових органах фото: Telegram/Ярослав Железняк

Основними завданнями комісії стануть збір, аналіз та перевірка інформації щодо можливих фактів корупції у діяльності органів прокуратури, Національної поліції, Служби безпеки, Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро, а також інших правоохоронних органів та судів усіх рівнів. Члени комісії матимуть право пропонувати Верховній Раді зміни до законодавства, щоб посилити прозорість цих структур.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції дослідило рівень корупції в установах, що надають послуги населенню та бізнесу в Україні, – ЦНАПи показали найвищий рівень прозорості.

До слова, оперативники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України, спільно зі слідчими ДБР викрили вісьмох поліцейських Київської області та їхнього спільника – колишнього правоохоронця, у вчиненні низки серйозних злочинів.