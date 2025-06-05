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Викрито працівника сервісного центру МВС, який у Києві продавав «красиві» автономери

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Викрито працівника сервісного центру МВС, який у Києві продавав «красиві» автономери
У ході контролю за вчиненням злочину задокументовано листування пособника в Instagram та Telegram та замовлено номерні знаки 1616
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

За даними слідства, у мережі Instagram продавалися «красиві» державні номерних знаків

У Києві викрито корупційну схему продажу «красивих» автомобільних номерів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру працівнику одного з сервісних центрів МВС та його пособнику в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, один з підозрюваних створив та адміністрував у мережі Instagram сторінку, де пропонував водіям державні номерних знаків, які можливо придбати, зокрема: 1010, 1100, 0300, 0400, 0600, 0090, 0444, 1110, 1133, 1313, 1616, 1818, 1777 та інші.

Так, водій мав заплатити гроші за номер офіційно сервісному центру та додаткову «винагороду» через посередника, інакше обраний номер через офіційний сайт зазначався як вже зайнятий.

«У ході контролю за вчиненням злочину задокументовано листування пособника в Instagram та Telegram та замовлено номерні знаки 1616. За цей номер через пособника треба було заплатити 8 тис. грн. Задокументовано, що отримані гроші пособник переказав на особисту картку працівника сервісного центру», – повідомили у прокуратурі.

До суду внесено клопотання про застосування до підозрюваних запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою та відсторонення посадовця від займаної посади
До суду внесено клопотання про застосування до підозрюваних запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою та відсторонення посадовця від займаної посади
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Крім того, задокументовано продаж підозрюваними номерних знаків 0006, які оцінили у $3,5 тис. окрім офіційних платежів.

До суду внесено клопотання про застосування до підозрюваних запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою та відсторонення посадовця від займаної посади. 

Нагадаємо, працівники Державного бюро розслідувань викрили полковника ДПСУ на наданні хабаря голові військово-лікарської комісії одного з медичних закладів Державної прикордонної служби України. 

Раніше у Києві затримано двох осіб, які за $500 тис. буцімто обіцяли посаду директора держпідприємства  Національної академії аграрних наук України (НААН). Згідно з даними слідства, підозрювані розповіли знайомому, що мають зв’язки з керівництвом Національної академії аграрних наук і готові за гроші допомогти призначити зацікавлену людину на посаду керівника одного з державних підприємств на Волині.  

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Теги: прокуратура гроші водій Facebook Telegram корупція в Україні

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