Пів мільйона доларів за крісло. Затримано ділків, що «продавали» посаду директора держпідприємства

Фігурантів затримали під час передачі грошей, обом підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу у 3 млн грн

За даними прокуратури, підозрювані розповіли знайомому, що мають зв’язки з керівництвом Національної академії аграрних наук і готові за гроші допомогти з призначенням на посаду

У Києві затримано двох осіб, які за $500 тис. буцімто обіцяли посаду директора держпідприємства Національної академії аграрних наук України (НААН). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Згідно з даними слідства, підозрювані розповіли знайомому, що мають зв’язки з керівництвом Національної академії аграрних наук і готові за гроші допомогти призначити зацікавлену людину на посаду керівника одного з державних підприємств на Волині.

«Ціна працевлаштування – $500 тис. На балансі цього держпідприємства НААН України перебувають земельні ділянки площею понад 2 тис. га, які можна буде використовувати у комерційних цілях. Тож, за словами організаторів схеми, вкладені у призначення гроші швидко повернуться», – пояснили у прокуратурі.

Фігуранти справи затримані під час передачі коштів фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Під час передачі грошей фігурантів затримали в порядку ст. 208 КПК України. Обом уже обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу у 3 млн грн.

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру двом особам у замаху на шахрайство в особливо великих розмірах (ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 КК України).

Нагадаємо, київські правоохоронці ліквідували організовану злочинну групу з п'яти осіб, які шахрайським шляхом за підробленими документами заволоділи понад 55 млн грн банку та лізингової компанії. Досудовим розслідуванням було встановлено, що учасники схеми, до якої організатор залучив зокрема свого брата та дружину, шляхом підроблення документів про наявність на балансі товариства техніки, яку можна використати як заставу, укладали низку кредитних договорів, ввівши банк в оману щодо дійсного фінансового стану підприємства. Таким чином вони отримали кредит на 30,6 млн грн.

До слова, столична поліція повідомила про підозру арештанту київського СІЗО, який, за даними слідства, ошукав рідних військових на 345 тис. грн під приводом продажу комплектуючих до РЕБів. Поліцейські довели причетність порушника до 16-ти епізодів злочинної діяльності.