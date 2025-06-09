Штрафи й арешти: Майорка вирішила радикально боротись із туристами
Туристи на Майорці можуть отримати штраф чи навіть арешт за купівлю товарів у вуличних продавців, оголеність та вживання алкоголю у непризначених для цього місцях
На популярному іспанському курорті Пальма-де-Майорка туристам загрожує штраф у розмірі 750 євро за покупку чогось, включаючи їжу, напої, сувеніри та пляжні аксесуари у вуличних торговців. Про це пише «Главком» із посиланням на Mirror.
Це лише одна з багатьох вимог, передбачених запровадженими цього місяця новими законами, покликаними врегулювати поведінку буйних туристів – порушення деяких з них може навіть призвести до арешту.
Зокрема, йдеться про такі питання, як вандалізм, включаючи графіті, плакати та листівки, азартні ігри та ставки в громадських місцях, хибне жебрацтво, домагання, неузгоджені виступи артистів, екскурсії без ліцензій, викидання сміття, вживання алкоголю у не призначених для цього місцях, а також вихід на балкон та публічні місця оголеними.
Видання зазначає, що нові закони запроваджуються частково після протестів на острові проти надмірного туризму, а також скарг людей на поведінку відвідувачів.
Експерти з подорожей радять туристам уважно ознайомлюватися з правилами поведінки як у Пальмі, так і інших популярних курортних напрямках.
«Коли виїжджаєте за кордон, завжди варто ознайомитися з місцевими правилами. Ці заходи були введені для захисту культури та економіки Пальми, а в деяких випадках і для громадської безпеки. Купівля у неавторизованих вуличних торговців може здатися невинним способом отримати вигоду, але вона може підірвати місцевий законний бізнес», – йдеться у матеріалі.
Нелегальні вуличні торговці також можуть пропонувати контрафактні товари, що знову ж таки може здатися не такою вже великою проблемою для багатьох, але порушує правила інтелектуальної власності та забирає гроші у законного бізнесу. «Послання ясне – купуйте у надійних продавців, інакше туристи можуть зіштовхнутися із серйозними наслідками», – пояснив генеральний директор та засновник інтернет-магазину Watches2U Денні Тоффел.
При цьому графіті, що класифікується як дуже серйозне правопорушення, каратиметься штрафом до 3000 євро, а нудизм, як повний, так і частковий, каратиметься штрафом до 750 євро. Це не поширюється на «відведені місця» або, наприклад, на жінок, які ходять топлес пляжами. Тим часом балконінг (переміщення з одного балкона на інший) каратиметься штрафом до 1500 євро.
Тепер користувачі електричних скутерів тепер повинні довести, що у них є страховка цивільної відповідальності (з мінімальним покриттям у розмірі 120 тис. євро). Також їм доведеться носити шоломи.
За використання колонок без дозволу муніципалітету, заняття паркуром, застосування лазерних указок, а також справляння природних потреб у громадських місцях може загрожувати арешт.
Нагадаємо, наприкінці травня тисячі іспанців вийшли на вулиці Канарських островів, Барселони, Валенсії та Мадрида з акціями протесту проти туризму. Іноземці, що відпочивають у містах, вимушено ховались в готелях.
До слова, Португалія засмутила туристів новими правилами щодо купальників. Одне з найпопулярніших місць для вечірок у Європі планує низку нових жорстких заходів, включаючи заборону бікіні на громадських вулицях, щоб «очистити свій імідж». За порушення нового кодексу поведінки передбачено штрафи, що дуже засмутило туристів.
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