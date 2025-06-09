Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Штрафи й арешти: Майорка вирішила радикально боротись із туристами

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Штрафи й арешти: Майорка вирішила радикально боротись із туристами
Майорка жорсткіше слідкуватиме за туристами
фото із відкритих джерел

Туристи на Майорці можуть отримати штраф чи навіть арешт за  купівлю товарів у вуличних продавців, оголеність та вживання алкоголю у непризначених для цього місцях

На популярному іспанському курорті Пальма-де-Майорка туристам загрожує штраф у розмірі 750 євро за покупку чогось, включаючи їжу, напої, сувеніри та пляжні аксесуари у вуличних торговців. Про це пише «Главком» із посиланням на Mirror.

Це лише одна з багатьох вимог, передбачених запровадженими цього місяця новими законами, покликаними врегулювати поведінку буйних туристів – порушення деяких з них може навіть призвести до арешту.

Зокрема, йдеться про такі питання, як вандалізм, включаючи графіті, плакати та листівки, азартні ігри та ставки в громадських місцях, хибне жебрацтво, домагання, неузгоджені виступи артистів, екскурсії без ліцензій, викидання сміття, вживання алкоголю у не призначених для цього місцях, а також вихід на балкон та публічні місця оголеними.

Видання зазначає, що нові закони запроваджуються частково після протестів на острові проти надмірного туризму, а також скарг людей на поведінку відвідувачів.

Експерти з подорожей радять туристам уважно ознайомлюватися з правилами поведінки як у Пальмі, так і інших популярних курортних напрямках.

«Коли виїжджаєте за кордон, завжди варто ознайомитися з місцевими правилами. Ці заходи були введені для захисту культури та економіки Пальми, а в деяких випадках і для громадської безпеки. Купівля у неавторизованих вуличних торговців може здатися невинним способом отримати вигоду, але вона може підірвати місцевий законний бізнес», – йдеться у матеріалі. 

Нелегальні вуличні торговці також можуть пропонувати контрафактні товари, що знову ж таки може здатися не такою вже великою проблемою для багатьох, але порушує правила інтелектуальної власності та забирає гроші у законного бізнесу. «Послання ясне – купуйте у надійних продавців, інакше туристи можуть зіштовхнутися із серйозними наслідками», – пояснив генеральний директор та засновник інтернет-магазину Watches2U Денні Тоффел.

При цьому графіті, що класифікується як дуже серйозне правопорушення, каратиметься штрафом до 3000 євро, а нудизм, як повний, так і частковий, каратиметься штрафом до 750 євро. Це не поширюється на «відведені місця» або, наприклад, на жінок, які ходять топлес пляжами. Тим часом балконінг (переміщення з одного балкона на інший) каратиметься штрафом до 1500 євро. 

Тепер користувачі електричних скутерів тепер повинні довести, що у них є страховка цивільної відповідальності (з мінімальним покриттям у розмірі 120 тис. євро). Також їм доведеться носити шоломи.

За використання колонок без дозволу муніципалітету, заняття паркуром, застосування лазерних указок, а також справляння природних потреб у громадських місцях може загрожувати арешт.

Нагадаємо, наприкінці травня тисячі іспанців вийшли на вулиці Канарських островів, Барселони, Валенсії та Мадрида з акціями протесту проти туризму. Іноземці, що відпочивають у містах, вимушено ховались в готелях. 

До слова, Португалія засмутила туристів новими правилами щодо купальників. Одне з найпопулярніших місць для вечірок у Європі планує низку нових жорстких заходів, включаючи заборону бікіні на громадських вулицях, щоб «очистити свій імідж». За порушення нового кодексу поведінки передбачено штрафи, що дуже засмутило туристів.

Читайте також:

Теги: правила іноземці туризм штраф арешт Іспанія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Гурт Ziferblat представив Україну на Євробаченні-2025 з піснею Bird of Pray
Євробачення: іспанський мовник зробив скандальну заяву про результати України й Ізраїлю
19 травня, 12:45
Польща змінює правила для іноземців, які хочуть працювати чи навчатись у країні
Польща ухвалила два закони, які вплинуть на іноземних працівників та студентів
14 травня, 02:26
Наприкінці квітня 2025 року у Монако відбувся допит Олександра Богуслаєва
Суд арештував активи сина Богуслаєва, якого затримано в Монако
19 травня, 13:35
Потрапити на острів можна лише на човнах чи яхтах
«Незаймана краса»: таємний острів у Туреччині підкорив туристів
25 травня, 01:00
Туристи жаліються, що за останній рік у Туреччині різко зросли ціни
Туристів обурюють ціни на курортах Туреччини
25 травня, 03:06
Дієго Сімеоне, як головний тренер «Атлетіко», виграв дві Ліги Європи, два чемпіонати Іспанії, два Суперкубки УЄФА
Видатний футбольний тренер з дружиною стали свідками вбивства Портнова
24 травня, 09:45
Франція зобов'яже компанії у спеку створювати комфортні умови працівникам
Франція знайшла спосіб захистити працівників від спеки
2 червня, 10:34
Усі захворілі діти 26 травня були госпіталізовані до столичних медичних закладів
В одному з дитсадків на Дарниці зафіксовано спалах гострої кишкової інфекції
27 травня, 13:54
Перевезення валіз у салоні літака може стати платним
За ручну поклажу у літаку доведеться платити? ЄС обговорює нову ініціативу
5 червня, 11:06

Соціум

У Чебоксарах у Росії безпілотники атакували два підприємства
У Чебоксарах у Росії безпілотники атакували два підприємства
Штрафи й арешти: Майорка вирішила радикально боротись із туристами
Штрафи й арешти: Майорка вирішила радикально боротись із туристами
У Лос-Анджелесі сотні людей вийшли на вулиці: поліція застосувала сльозогінний газ
У Лос-Анджелесі сотні людей вийшли на вулиці: поліція застосувала сльозогінний газ
Renault вироблятиме дрони в Україні – France Info
Renault вироблятиме дрони в Україні – France Info
У штаті Теннессі в США впав літак з людьми на борту
У штаті Теннессі в США впав літак з людьми на борту
Папа Лев XIV підтримав встановлення спільної дати Великодня для всіх християн
Папа Лев XIV підтримав встановлення спільної дати Великодня для всіх християн

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
240K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 червня: ситуація на фронті
153K
Трійця: яскраві листівки та привітання зі святом
92K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 червня 2025
17K
Українська розвідка атакує по всьому світу: Washington Post розкрив деталі операцій ГУР
13K
9 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8827
«Втрати, з якими не змиритися»: «Укрзалізниця» повідомила про загиблих та поранених у Харкові

Новини

8 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
РФ знищила будівлю Херсонської ОДА. Нові заяви Трампа про Україну. Головне за 5 червня
5 червня, 21:17
У Києві та низці областей оголошено відбій тривоги через ракетну небезпеку
5 червня, 18:13
Технології Кремля застрягли у 2000-х: чим досі користується Путін
5 червня, 03:59
Розмова Трампа з Путіним, підсумки 28-го «Рамштайну». Головне за 4 червня
4 червня, 21:11
Росія атакувала Суми, СБУ втретє підірвала Кримський міст. Головне за 3 червня
3 червня, 21:14

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua