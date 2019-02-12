Кожен третій киянин «за» легалізацію медичної марихуани



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Найбільше прихильників легалізації медичного канабісу серед молоді 18-29 років

Кожен третій житель Києва (33,5%) виступає за легалізацію медичної марихуани. Такі дані опитування «Київський омнібус», яке провела Active Group у лютому 2019 року.

На запитання «Чи підтримуєте ви ідею легалізації медичної марихуани в Україні?» 18% мешканців Києва відповіли «так», 13,5% – «скоріше так». Натомість 13,7% опитаних відповіли «скоріше ні» і 47,9% відповіли «ні». 7% містян не визначилися з відповіддю.

Найбільше прихильників такого врегулювання серед молоді 18-29 років, їх 47,2%. Натомість, старше покоління в більшості виступає проти: серед вікової категорії 50-59 років, таких респондентів 71,5%, а опитаних старших 60 років – 76%.

В розподілі за статтю, що жінки, що чоловіки майже однаково відносяться до легалізації медичної марихуани.

За даними якісних досліджень, які проводила компанія «Active Group», головною мотивацією проти легалізації канабісу та інших легких наркотиків є осторог, що наркотики стануть ще більш доступними особливо для дітей. Головними мотивами тих, хто підтримує легалізацію легких наркотичних речовин, окрім загальних ліберальних цінностей, є знищення наркотичної мафії, поява реального контролю за обігом наркотичних речовин та знищення корупції у правоохоронних органів.

Дослідження відбувалось з 2 по 3 лютого у рамках проекту «Київський омнібус». Загалом опитано 1800 респондентів. Похибка при довірчій імовірності 0,95 не перевищує 2,6%.

Нагадаємо, нещодавно в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун закликала підписати петицію з вимогою надати пацієнтам доступ до медичного канабісу. Наразі петиція зібрала понад 17 тисяч голосів із 25 тисяч необхідних.