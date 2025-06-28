Куди сходити у Києві 30 червня – 6 липня: дайджест культурних подій
Культурно-мистецький комплекс «Співоче поле» запрошує на майстер-клас зі створення та організації «Паперового театру»
Цього тижня, 30 червня – 6 липня, у Києві відбудуться цікаві культурні події. Зокрема, музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків запрошує 2 липня на День відкритих дверей. Київська картинна галерея 1 липня запрошує на відкриття виставки Артура Котика. 3 липня Євген Хмара представить нову програму, а Monatik 4 липня презентує четвертий альбом «Вічно танцююча людина». Любителів гумору чекає кілька цікавих стендапів.
До вашої уваги перелік подій, які відбудуться у Києві з 30 червня по 6 липня:
Зміст
Музеї
Музейно-виставковий центр Музею історії міста Києва:
- 6 липня – лекція «Імперія борщу: українська кухня і гастрополітика в СРСР». Лекторка – Марія Банько;
- до 20 липня – виставка «Український авангард. Еволюція. Поповнення колекції 4:0»;
- до 20 липня – виставка «На фестини до Києва»;
- до 20 серпня – виставка «На сторожі Святої Софії»;
- до 30 серпня – виставка «Тіні старого Києва»;
- до 31 грудня – виставка одного експоната «Київські традиції, що оживають: кавування»;
- протягом місяця – настільна гра «Українці проти москалів» у просторі виставки «На сторожі Святої Софії»;
- протягом місяця – віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад»;
- протягом місяця – віртуальна екскурсія «Хрещатик 1913 року»;
- протягом місяця – віртуальна екскурсія «Ціна свободи».
«Український авангард. Еволюція. Поповнення колекції 4.0»
Коли: до 20 липня
Місце проведення: МВЦ Музею історії міста Києва, вул. Богдана Хмельницького, 7, 1-й поверх.
Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського:
- 29 червня – книжковий клуб на Паньківській;
- до 30 грудня – виставка «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;
- 4, 5 липня – екскурсія з кінопереглядом виставкою-виставою «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;
- 4 липня – презентація видання: Світлана Іваницька. «Пропам’ятна книжка. Спогади друзів. Єфремознавчі студії»;
- 6 липня – «Та тут же жив Грушевський!» – прогулянка садибою на Паньківській, 9 із відвідуванням виставки «СВОЇ/ЧУЖІ: люди, спомини, речі Паньківської, 9».
Музей української діаспори:
- 2 липня – лекція Анни Лодигіної «Чому Олександра Екстер українська художниця» в межах музейного проєкту «Поговоримо про…»;
- до 6 липня – триває виставка Лідії Селянко «Під небом Києва»;
- до 31 грудня – виставка «Я вернусь до своєї Вітчизни…»;
- до 31 грудня – постійно діюча виставка «Наш Сікорський».
Музей шістдесятництва:
- 1–31 липня – виставка «Український Донбас шістдесятників» (родина Світличних, І. Дзюба, В. Стус, О. Тихий, М. Руденко, А. Горська);
- 1–31 липня – виставка «Українські обличчя зони».
Музей окупації Києва:
- 5 липня – музейне заняття для дітей «Архітектура міста»;
- 5 липня – кураторська екскурсія виставкою «Залізниця та дачне життя: подорож крізь століття»;
- 6 липня – майстер-клас «Трав’яна лялька-мотанка».
Музей Шолом-Алейхема:
- 1–20 липня – виставка творів київських митців «Образи Києва»;
- до 22 липня – виставка «Тіні класики: мистецтво крізь алгоритми. Від Шолом-Алейхема до нейромережі. Частина ІІ».
Музей «Садиба на Кудрявці»:
- 5 липня – імпреза «Балетне танго: Серж Лифар у Аргентині» (спільно з Музеєм Сержа Лифаря);
- 1–31 липня – виставка Tempo Primo.
Літературно-меморіальний музей-квартира П. Г. Тичини:
- 3–12 липня – виставка Таїсії Баго.
Київський літературно-меморіальний музей Максима Рильського:
- 3 липня – арттерапія «Краса рятує світ»;
- 4 липня – літературні зустрічі «Троянди й виноград»;
- 5 липня – арттерапія «Фарби життя: Вчимося малювати і не тільки».
Музей-майстерня І. П. Кавалерідзе в м. Києві:
- 1–14 липня – виставка скульптури та дизайнерських робіт Влада Ендурова.
Національний музей декоративного мистецтва України:
- 6 липня – екскурсія виставкою «Іван Гончар. Подільський пересмішник»;
- до 20 липня – виставка «Подільський пересмішник». Твори Івана Тарасовича Гончара з колекції НМДМУ;
- до 27 липня – виставка текстильної скульптури Ольги Радіонової;
- до 31 липня – виставка «Ремесла, що живуть». Декоративне мистецтво в Національному переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України;
- до 3 серпня – виставка «Саїнська зозулька». Орнаментальні мотиви української вишитої сорочки ХІХ–ХХ ст.». Із колекції НМДМУ.
Музей гетьманства:
- протягом липня – спільний виставковий проєкт Музею гетьманства та комунального закладу «Центр консервації археологічних предметів» «Пам’ятки Подолу – подорож у минуле».
Музей театрального, музичного та кіномистецтва України:
- 4 липня – презентація виставки «Намалюй мені вірш»;
- 6–19 липня – виставка художнього змагання Art Fine Nation «Намалюй мені вірш» на поезію Ліни Костенко;
- постійно – виставка українських народних музичних інструментів «Живії струни України»;
- постійно – виставка унікальних експонатів «Лесь Курбас. Людина, яка була театром», що розповідає про геніального українського актора і режисера-новатора світового рівня першої половини ХХ ст.
Будинок-музей М. Заньковецької:
- до 5 липня – друга підсумкова виставка «Творчість та смак поколінь» проєкту «Мозаїка спадщини України»;
- до 6 липня – виставка традиційних українських народних строїв із приватної колекції Марини Баталової «Пам’ять серця». У межах етнокультурного проєкту «Криниця Натхнення».
НЦНК «Музей Івана Гончара»:
- 5 липня – майстер-клас «Крій жіночої сорочки»;
- до 31 серпня – дослідницько-реконструкторський виставковий проєкт «Окупована спадщина» (реконструкція традиційного одягу окупованих областей України);
- до 3 серпня – виставка «Іканича: Маріупольська писанка»;
- до 31 серпня – онлайн-виставка «Правічні» спільно з WWF-Україна.
Музей книги і друкарства України:
- 2–3 липня – засідання журі і зустріч учасників Програми Fulbright Ukraine;
- упродовж місяця – виставка художніх робіт «Казки на ніч» Танаки Павлової;
- упродовж місяця – виставка «Пилип Орлик – шлях гетьмана»;
- продовження виставки українських стародруків та ікон XVII–XVIII ст.;
- продовження виставки «Митець національного сумління й бунту», до 95-річчя від дня народження Ліни Костенко;
- упродовж місяця – виставка «Дух Шевченка нас гартує», присвячена 210-м роковинам від дня народження Тараса Шевченка та всім, хто захищає Україну від російської агресії.
Національний історико-архітектурний музей «Київська фортеця»:
- 4–21 липня – до Дня українських миротворців проєкт «Там, де ми – там мир і спокій» (із фондів музею);
- до 14 липня – до Дня Конституції України фотовиставка «Конституція України – оберіг державності».
Театральні вистави за участі акторів театру «Маскам Рад» у межах Договору про співпрацю з ГО «Креативна Україна»:
- 5 липня – вистава «Лібертанго», комедія/мелодрама;
- 6 липня – вистава «Ніч з Казанова», комедія/мелодрама.
Музей видатних діячів української культури:
- до 6 липня – виставка живопису «Цвіт київських кантів» Валентини Давиденко;
- щовівторка та щочетверга – квест для школярів «Таємниці музичних інструментів»;
- щосуботи – інтерактивна екскурсія «Жіночі обличчя Українського Парнасу»;
- на замовлення – екскурсія англійською мовою «Welcome to Starytskyi House».
Національний музей «Київська картинна галерея»:
- 1 липня – відкриття виставки Артура Котика;
- до 6 липня – виставка «Золтан Мичка. Лінія наступності»;
- до 13 липня – музейний проєкт «Віч-на-віч з Миколою Ґе», з колекції музею в історичному контексті;
- до 29 липня – виставка «Київ. Ритми»;
- до 10 серпня – виставка «БЖ-АРТ: на правах спільноти»;
- до 30 листопада – музейний проєкт «Терещенківська, 9». Виставка присвячена історії музейної садиби.
Комунальний заклад виконавчого органу Київради (КМДА) «Аптека-музей»:
- 6 липня – тематична екскурсія, присвячена святу Івана Купала «Магія трав і знахарських обрядів»;
- 1–31 липня – оглядові екскурсії музеєм.
Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків:
- 2 липня – День відкритих дверей, безкоштовно можна оглянути виставку «Бентежні роки. Митці з України в École de Paris» та виставку «Сім – це «Мистецтво»: бібліотека Музею Ханенків»;
- 3 липня – зустріч із кураторками виставки «7 – це «Мистецтво»: бібліотека Музею Ханенків». Книжки із зібрання Богдана і Варвари Ханенків: Данте, Сервантес, Доре;
- 6 липня – читай-дворик з Ольгою Пінчук;
- до 14 вересня – виставка «Бентежні роки. Митці з України в École de Paris»;
- до 14 вересня – «7 – це «Мистецтво»: бібліотека Музею Ханенків»;
- щосуботи – скетчинг у дворику Музею Ханенків;
- щонеділі – кураторська екскурсія виставкою «Мій музей»;
- щосуботи та щонеділі – екскурсія Музеєм Ханенків від Олександра Жука.
Державний політехнічний музей ім. Б. Патона при НТУУ КПІ:
- 2 липня – благодійний захід разом із БФ «БО «Карітас-Київ» та БФ «ЯМаріуполь». Оглядова екскурсія загальними розділами техніки;
- 30 червня – 4 липня – виставка акварельного живопису Наталії Кохаль «Крихкий світ»;
- 30 червня – 4 липня – виставка «Ода механіці та стану гри» спільно з Державним музеєм іграшки МОН України та кафедрою «Конструювання машин» КПІ ім. І. Сікорського;
- 30 червня – 4 липня – фотовиставка «Українські герої та героїні: від минулого до сьогодення»;
- 30 червня – 4 липня – оглядові та тематичні екскурсії на запит за тел.: 075-130-77-75, (044) 204-85-17.
Галерея Київського міського центру народної творчості та культурологічних досліджень:
- 30 червня – «Безбар’єрність у закладах культури та освіти». Методична консультація від спеціалістів Центру;
- 1 липня – «Київські адреси народної творчості Києва. «Клуб трамвайників». Клуб дослідників від Михайла Кальницького;
- 2 липня – «Статус. Методично-практична консультація з питань атестації народних (аматорських) колективів (студій);
- 3 липня – методична консультація «Режисура для народних (аматорських) театрів. Тема – «Живий театр»: як оживити текст на сцені;
- 4 липня – методично-практична консультація з організації фестивалів народного мистецтва.
«Музей українського грамзапису»:
- 5–6 липня – вініловий доробок української музики «Липневі мелодії».
Культурно-мистецький комплекс «Співоче поле»:
- 5–6 липня – майстер-клас зі створення та організації «Паперового театру».
Театри
Київський муніципальний академічний театр ляльок на лівому березі Дніпра:
Дитячий простір «У світі казок»:
- 2 липня – вистава «Троє поросят», віршована комедія;
- 5 липня – вистава «Про велику мрію», повчально-розважальна комедія;
- 6 липня – вистава «Дюймовочка», казка диваків.
Чорний півень
Жила колись в одному місті жінка самотою: ні дітей, ні чоловіка не мала.І якось подумала собі: Піду-но я на базар куплю курчатко. Так і зробила . Купила чорне курчатко. І виріс з того чорного курчатка півень...
Коли: 5 липгя 17:00
Місце проведення: Київський академічний театр ляльок, вул. Грушевського, 1А.
Київський національний академічний театр оперети:
- 2 липня – вистава «Сімейка Аддамсів»;
- 3 липня – вистава «Летюча миша»;
- 4 липня – вистава «На русалчин Великдень»;
- 5 липня – вистава «За двома зайцями»;
- 6 липня – вистава «В джазі тільки дівчата».
Київський академічний театр «Колесо»:
- 1 та 6 липня – інтерактивна вистава, музична комедія «Одеса. Шалене кохання»;
- 2 та 3 липня – вистава «У Києві, на Подолі.., або «Гдє ві сохнітє бєльйо?»;
- 4 липня – мексиканська комедія «Два аромати троянди»;
- 5 липня – водевіль-модерн «Пристрасті дому пана Г.-П.»;
- 5 та 6 липня – болгарсько-український проєкт – вистава «Мамо, де ти?»;
- 6 липня – моновистава актора Петра Миронова «Маестро Азнавур. Une vie d`amour».
«Лохотрон по-українськи, або Сто Тисяч»
Давня історія, описана І. Карпенком-Карим в п’єсі «Сто тисяч» – дивно повторюється і в новітній історії України. Українець не хоче і не мусить бути ошуканим перехожим у своїй Вітчизні. Це і є головним посланням у фатальній комедії від Театру української традиції «Дзеркало» глядацькій аудиторії, якою і є 41 мільйон українців.
Що краще – гроші чи любов? Таке питання постає перед юним Романом Калиткою. Його батько прагне розбагатіти через махінації з фальшивими грішми. Та парубок кохає просту дівчину Мотрю і вагається між спокусою батьківського «багатства» та покликом серця. Що переможе? Хто виграє в божевільному «лохотроні»? Про це глядачі довідаються з вистави за п’єсою Івана Карпенка-Карого «Сто тисяч» – «Лохотрон по-українськи».
Коли: 30 червня, 18:00
Місце проведення: Театр «Колесо», вул. Андріївський узвіз, 8.
Баядерка
Вистава «Баядерка» – це класична балетна драма, яка розгортається у містичному світі Індії, сповнена пристрастей, ревнощів та фатальних подій. Це історія забороненого кохання, що долає земні перешкоди і навіть смерть. У центрі сюжету – трагічне кохання хороброго воїна Солора та прекрасної храмової танцівниці Нікії. Вони клянуться у вічній вірності перед Священним Вогнем, але їхнє щастя опиняється під загрозою.
На шляху до їхнього кохання стоїть Великий брамін, який сам закоханий у Нікію і прагне помститися їй за відмову, а також Раджа Дугманта, який вирішив віддати свою доньку Гамзатті заміж за Солора в нагороду за його доблесть.
Коли: 3 липня, 17:00
Місце проведення: Національна опера України ім. Т. Г. Шевченка, вул. Володимирська, 50.
Бібліотеки
Публічна бібліотека ім. Лесі Українки для дорослих м. Києва:
- 30 червня – презентація дитячої книги «Риба Вікторія»;
- 30 червня – перегляди фільмів мовою оригіналу;
- 3 липня – зустріч «Шлях до себе: методики самодопомоги»;
- щопонеділка – мовний клуб «НУМО». Заняття з української мови онлайн і офлайн, проводить Ангеліна Олійник;
- щочетверга – творче коло психосоціальної підтримки Тані Срібної «Жіноче коло»;
- щоп’ятниці – презентація мистецьких лекцій Анатолія Горового;
- щосуботи – англійський розмовний клуб «English speaking club».
Спеціалізована молодіжна бібліотека міста Києва:
- 1 липня – «Уроки малювання олівцем або в техніці акварель», мистецький проєкт, спрямований на надання можливості діючим військовим, ветеранам, членам їхніх родин та ВПО займатися мистецтвом;
- 2 липня – огляд нових надходжень «Книжковий калейдоскоп»;
- 2 липня – заняття «Школа мобільної грамотності»;
- 4 липня – заняття з німецької мови «Курс німецької мови. Початковий рівень»;
- протягом місяця – «Ігродень у молодіжній»;
- щопонеділка – рубрика «Літературний календар»;
- щовівторка – рубрика «Читаємо українською»;
- щоп’ятниці – «Курс німецької мови. Початковий рівень».
Центральна бібліотека ім. Т. Г. Шевченка для дітей м. Києва:
- 1 липня – виставка-інформування «Архітектура – це візуальне мистецтво: будівлі говорять самі за себе», до Дня архітектури України.
Центральна районна бібліотека ім. П. Г. Тичини:
- 30 червня – 6 липня – виставка живопису Ольги Галагуз «Тепло натюрморту»;
- 30 червня – 6 липня – Всеукраїнська виставка декоративно-прикладного мистецтва «Де б я не була, не забуду дім»;
- 4 липня – Казкотерапія. Трансформаційна гра. Кризи та ініціації: сімейні та особистісні (індивідуальні та групові зустрічі з психологом Ксенією Мінаєвою).
Бібліотека ім. В. Сосюри:
- 3 липня – літературно-розмовний клуб «Моя мова». Літературні читання «Безсумнівно талановитий і дещо загадковий».
Бібліотека ім. П. Усенка для дітей:
- 1 липня – поетичні читання «У садочку, в холодочку»;
- 2 липня – виставка-порада «Прочитай влітку»;
- 4 липня – майстер-клас із ліплення пластиліном «Весела бджілка» Гурток «Місто майстрів».
Бібліотека ім. А. Малишка:
- 3 липня – виставка малюнків учнів Броварської дитячої школи мистецтв «Якого кольору дитячі мрії».
Концерти
Євген Хмара на терасі Gulliver
3 липня на літній терасі Gulliver – Євген Хмара представить нову акустичну програму. Євген Хмара – один із найвідоміших українських піаністів нового покоління. Він грає серцем і створює музику, яка говорить без слів. Його концерти – це завжди особливий настрій і глибокі емоції.
Унікальне звучання створять два роялі та подвійний струнний квартет. Спеціальна гостя вечора – чарівна Odara.
Коли: 3 липня, 19:00
Місце проведення: ТРЦ Гулівер тераса, Спортивна площа, 1a.
Monatik. «Вічно танцююча людина»
4 липня 2025 року Monatik запрошує на неймовірну подію – презентацію четвертого альбому «Вічно танцююча людина». На вас чекає театралізований перформанс, у якому кожен з чотирьох поверхів будівлі стане частиною унікального музичного дійства.
Виступ Дмитра Монатика вкотре доведе, що українська музика відповідає світовому рівню, обіцяють організатори.
Коли: 4 липня, 19:00
Місце проведення: Український Дім, вул. Хрещатик, 2.
Стендапи
Шоу «Розгони» від Бродячого стендапу (зйомка)
Розгони – імпровізаційний формат де коміки розповідають історії , ідеї для жартів і разом доводять їх до готових комедійних монологів. Це комедійний івент з домашньою ламповою атмосферою який вам точно сподобається. Приходьте завчасно так як буде відбуватись зйомка.
Коміки:
- Даша Кубік @da_kubik
- Вова Маслов @maslowwladimir
- Алла Волкова @fkudz
- Паша Пінчук @pasha_pinchuk
- Андрій Бережко @andreyberezhko
Коли: 1 липня, 19:30
Місце проведення: Бочка Pub, вул. Хрещатик 19А.
Підпільні Розгони
«Підпільні Розгони» – це залаштунки стендап комедії, коли коміки збираються і діляться своїми заготовками, спостереженнями і новими темами для стендапу, і у той самий момент разом накидують нові жарти і вектори для комедії, простіше кажучи вони «Розганяють» ці теми.
У цей вечір виступатимуть:
- Олександр Жипецький. Актор кіно і театру «Чорний Квадрат», учасник імпровізаційного шоу Rockstar improv.
- Антон Сенін. Випускник стендап школи І - ІІІ ступенів. У виступах практикує використання панчлайнів, полюбляє паузи. Більше особистої інформації на ютуб каналі «бла бла подкаст».
- Ксенія Швець. Театральна режисерка, викладачка ораторської майстерності, комікеса.
- Свят Загайкевич. Засновник «Підпільного Стендапу», амбасадор анекдоту про стоматологів, його виступи неможливо забути. Один із Королів Крінжу.
- Володимир Шумко. Український актор, телеведучий, сценарист. Актор театру-студії «Чорний квадрат», учасник «Improv Live Show» та «Жіночого кварталу».
Коли: 6 липня, 19:00
Місце проведення: Attic Space, б-р Тараса Шевченка, 36А.