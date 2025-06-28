Куди сходити у Києві 30 червня – 6 липня: дайджест культурних подій

Культурно-мистецький комплекс «Співоче поле» запрошує на майстер-клас зі створення та організації «Паперового театру»

Цього тижня, 30 червня – 6 липня, у Києві відбудуться цікаві культурні події. Зокрема, музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків запрошує 2 липня на День відкритих дверей. Київська картинна галерея 1 липня запрошує на відкриття виставки Артура Котика. 3 липня Євген Хмара представить нову програму, а Monatik 4 липня презентує четвертий альбом «Вічно танцююча людина». Любителів гумору чекає кілька цікавих стендапів.

До вашої уваги перелік подій, які відбудуться у Києві з 30 червня по 6 липня:

Зміст

Музеї

6 липня – лекція «Імперія борщу: українська кухня і гастрополітика в СРСР». Лекторка – Марія Банько;

до 20 липня – виставка «Український авангард. Еволюція. Поповнення колекції 4:0»;

до 20 липня – виставка «На фестини до Києва»;

до 20 серпня – виставка «На сторожі Святої Софії»;

до 30 серпня – виставка «Тіні старого Києва»;

до 31 грудня – виставка одного експоната «Київські традиції, що оживають: кавування»;

протягом місяця – настільна гра «Українці проти москалів» у просторі виставки «На сторожі Святої Софії»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Хрещатик 1913 року»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Ціна свободи».

«Український авангард. Еволюція. Поповнення колекції 4.0»

Коли: до 20 липня

Місце проведення: МВЦ Музею історії міста Києва, вул. Богдана Хмельницького, 7, 1-й поверх.

29 червня – книжковий клуб на Паньківській;

до 30 грудня – виставка «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;

4, 5 липня – екскурсія з кінопереглядом виставкою-виставою «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;

4 липня – презентація видання: Світлана Іваницька. «Пропам’ятна книжка. Спогади друзів. Єфремознавчі студії»;

6 липня – «Та тут же жив Грушевський!» – прогулянка садибою на Паньківській, 9 із відвідуванням виставки «СВОЇ/ЧУЖІ: люди, спомини, речі Паньківської, 9».

2 липня – лекція Анни Лодигіної «Чому Олександра Екстер українська художниця» в межах музейного проєкту «Поговоримо про…»;

до 6 липня – триває виставка Лідії Селянко «Під небом Києва»;

до 31 грудня – виставка «Я вернусь до своєї Вітчизни…»;

до 31 грудня – постійно діюча виставка «Наш Сікорський».

1–31 липня – виставка «Український Донбас шістдесятників» (родина Світличних, І. Дзюба, В. Стус, О. Тихий, М. Руденко, А. Горська);

1–31 липня – виставка «Українські обличчя зони».

5 липня – музейне заняття для дітей «Архітектура міста»;

5 липня – кураторська екскурсія виставкою «Залізниця та дачне життя: подорож крізь століття»;

6 липня – майстер-клас «Трав’яна лялька-мотанка».

1–20 липня – виставка творів київських митців «Образи Києва»;

до 22 липня – виставка «Тіні класики: мистецтво крізь алгоритми. Від Шолом-Алейхема до нейромережі. Частина ІІ».

5 липня – імпреза «Балетне танго: Серж Лифар у Аргентині» (спільно з Музеєм Сержа Лифаря);

1–31 липня – виставка Tempo Primo.

3–12 липня – виставка Таїсії Баго.

3 липня – арттерапія «Краса рятує світ»;

4 липня – літературні зустрічі «Троянди й виноград»;

5 липня – арттерапія «Фарби життя: Вчимося малювати і не тільки».

1–14 липня – виставка скульптури та дизайнерських робіт Влада Ендурова.

6 липня – екскурсія виставкою «Іван Гончар. Подільський пересмішник»;

до 20 липня – виставка «Подільський пересмішник». Твори Івана Тарасовича Гончара з колекції НМДМУ;

до 27 липня – виставка текстильної скульптури Ольги Радіонової;

до 31 липня – виставка «Ремесла, що живуть». Декоративне мистецтво в Національному переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України;

до 3 серпня – виставка «Саїнська зозулька». Орнаментальні мотиви української вишитої сорочки ХІХ–ХХ ст.». Із колекції НМДМУ.

протягом липня – спільний виставковий проєкт Музею гетьманства та комунального закладу «Центр консервації археологічних предметів» «Пам’ятки Подолу – подорож у минуле».

4 липня – презентація виставки «Намалюй мені вірш»;

6–19 липня – виставка художнього змагання Art Fine Nation «Намалюй мені вірш» на поезію Ліни Костенко;

постійно – виставка українських народних музичних інструментів «Живії струни України»;

постійно – виставка унікальних експонатів «Лесь Курбас. Людина, яка була театром», що розповідає про геніального українського актора і режисера-новатора світового рівня першої половини ХХ ст.

до 5 липня – друга підсумкова виставка «Творчість та смак поколінь» проєкту «Мозаїка спадщини України»;

до 6 липня – виставка традиційних українських народних строїв із приватної колекції Марини Баталової «Пам’ять серця». У межах етнокультурного проєкту «Криниця Натхнення».

5 липня – майстер-клас «Крій жіночої сорочки»;

до 31 серпня – дослідницько-реконструкторський виставковий проєкт «Окупована спадщина» (реконструкція традиційного одягу окупованих областей України);

до 3 серпня – виставка «Іканича: Маріупольська писанка»;

до 31 серпня – онлайн-виставка «Правічні» спільно з WWF-Україна.

2–3 липня – засідання журі і зустріч учасників Програми Fulbright Ukraine;

упродовж місяця – виставка художніх робіт «Казки на ніч» Танаки Павлової;

упродовж місяця – виставка «Пилип Орлик – шлях гетьмана»;

продовження виставки українських стародруків та ікон XVII–XVIII ст.;

продовження виставки «Митець національного сумління й бунту», до 95-річчя від дня народження Ліни Костенко;

упродовж місяця – виставка «Дух Шевченка нас гартує», присвячена 210-м роковинам від дня народження Тараса Шевченка та всім, хто захищає Україну від російської агресії.

4–21 липня – до Дня українських миротворців проєкт «Там, де ми – там мир і спокій» (із фондів музею);

до 14 липня – до Дня Конституції України фотовиставка «Конституція України – оберіг державності».

Театральні вистави за участі акторів театру «Маскам Рад» у межах Договору про співпрацю з ГО «Креативна Україна»:

5 липня – вистава «Лібертанго», комедія/мелодрама;

6 липня – вистава «Ніч з Казанова», комедія/мелодрама.

до 6 липня – виставка живопису «Цвіт київських кантів» Валентини Давиденко;

щовівторка та щочетверга – квест для школярів «Таємниці музичних інструментів»;

щосуботи – інтерактивна екскурсія «Жіночі обличчя Українського Парнасу»;

на замовлення – екскурсія англійською мовою «Welcome to Starytskyi House».

1 липня – відкриття виставки Артура Котика;

до 6 липня – виставка «Золтан Мичка. Лінія наступності»;

до 13 липня – музейний проєкт «Віч-на-віч з Миколою Ґе», з колекції музею в історичному контексті;

до 29 липня – виставка «Київ. Ритми»;

до 10 серпня – виставка «БЖ-АРТ: на правах спільноти»;

до 30 листопада – музейний проєкт «Терещенківська, 9». Виставка присвячена історії музейної садиби.

6 липня – тематична екскурсія, присвячена святу Івана Купала «Магія трав і знахарських обрядів»;

1–31 липня – оглядові екскурсії музеєм.

2 липня – День відкритих дверей, безкоштовно можна оглянути виставку «Бентежні роки. Митці з України в École de Paris» та виставку «Сім – це «Мистецтво»: бібліотека Музею Ханенків»;

3 липня – зустріч із кураторками виставки «7 – це «Мистецтво»: бібліотека Музею Ханенків». Книжки із зібрання Богдана і Варвари Ханенків: Данте, Сервантес, Доре;

6 липня – читай-дворик з Ольгою Пінчук;

до 14 вересня – виставка «Бентежні роки. Митці з України в École de Paris»;

до 14 вересня – «7 – це «Мистецтво»: бібліотека Музею Ханенків»;

щосуботи – скетчинг у дворику Музею Ханенків;

щонеділі – кураторська екскурсія виставкою «Мій музей»;

щосуботи та щонеділі – екскурсія Музеєм Ханенків від Олександра Жука.

2 липня – благодійний захід разом із БФ «БО «Карітас-Київ» та БФ «ЯМаріуполь». Оглядова екскурсія загальними розділами техніки;

30 червня – 4 липня – виставка акварельного живопису Наталії Кохаль «Крихкий світ»;

30 червня – 4 липня – виставка «Ода механіці та стану гри» спільно з Державним музеєм іграшки МОН України та кафедрою «Конструювання машин» КПІ ім. І. Сікорського;

30 червня – 4 липня – фотовиставка «Українські герої та героїні: від минулого до сьогодення»;

30 червня – 4 липня – оглядові та тематичні екскурсії на запит за тел.: 075-130-77-75, (044) 204-85-17.

30 червня – «Безбар’єрність у закладах культури та освіти». Методична консультація від спеціалістів Центру;

1 липня – «Київські адреси народної творчості Києва. «Клуб трамвайників». Клуб дослідників від Михайла Кальницького;

2 липня – «Статус. Методично-практична консультація з питань атестації народних (аматорських) колективів (студій);

3 липня – методична консультація «Режисура для народних (аматорських) театрів. Тема – «Живий театр»: як оживити текст на сцені;

4 липня – методично-практична консультація з організації фестивалів народного мистецтва.

5–6 липня – вініловий доробок української музики «Липневі мелодії».

5–6 липня – майстер-клас зі створення та організації «Паперового театру».

Театри

Дитячий простір «У світі казок»:

2 липня – вистава «Троє поросят», віршована комедія;

5 липня – вистава «Про велику мрію», повчально-розважальна комедія;

6 липня – вистава «Дюймовочка», казка диваків.

Чорний півень

Жила колись в одному місті жінка самотою: ні дітей, ні чоловіка не мала.І якось подумала собі: Піду-но я на базар куплю курчатко. Так і зробила . Купила чорне курчатко. І виріс з того чорного курчатка півень...

Коли: 5 липгя 17:00

Місце проведення: Київський академічний театр ляльок, вул. Грушевського, 1А.

2 липня – вистава «Сімейка Аддамсів»;

3 липня – вистава «Летюча миша»;

4 липня – вистава «На русалчин Великдень»;

5 липня – вистава «За двома зайцями»;

6 липня – вистава «В джазі тільки дівчата».

1 та 6 липня – інтерактивна вистава, музична комедія «Одеса. Шалене кохання»;

2 та 3 липня – вистава «У Києві, на Подолі.., або «Гдє ві сохнітє бєльйо?»;

4 липня – мексиканська комедія «Два аромати троянди»;

5 липня – водевіль-модерн «Пристрасті дому пана Г.-П.»;

5 та 6 липня – болгарсько-український проєкт – вистава «Мамо, де ти?»;

6 липня – моновистава актора Петра Миронова «Маестро Азнавур. Une vie d`amour».

«Лохотрон по-українськи, або Сто Тисяч»

Давня історія, описана І. Карпенком-Карим в п’єсі «Сто тисяч» – дивно повторюється і в новітній історії України. Українець не хоче і не мусить бути ошуканим перехожим у своїй Вітчизні. Це і є головним посланням у фатальній комедії від Театру української традиції «Дзеркало» глядацькій аудиторії, якою і є 41 мільйон українців.

Що краще – гроші чи любов? Таке питання постає перед юним Романом Калиткою. Його батько прагне розбагатіти через махінації з фальшивими грішми. Та парубок кохає просту дівчину Мотрю і вагається між спокусою батьківського «багатства» та покликом серця. Що переможе? Хто виграє в божевільному «лохотроні»? Про це глядачі довідаються з вистави за п’єсою Івана Карпенка-Карого «Сто тисяч» – «Лохотрон по-українськи».

Коли: 30 червня, 18:00

Місце проведення: Театр «Колесо», вул. Андріївський узвіз, 8.

Баядерка

Вистава «Баядерка» – це класична балетна драма, яка розгортається у містичному світі Індії, сповнена пристрастей, ревнощів та фатальних подій. Це історія забороненого кохання, що долає земні перешкоди і навіть смерть. У центрі сюжету – трагічне кохання хороброго воїна Солора та прекрасної храмової танцівниці Нікії. Вони клянуться у вічній вірності перед Священним Вогнем, але їхнє щастя опиняється під загрозою.

На шляху до їхнього кохання стоїть Великий брамін, який сам закоханий у Нікію і прагне помститися їй за відмову, а також Раджа Дугманта, який вирішив віддати свою доньку Гамзатті заміж за Солора в нагороду за його доблесть.

Коли: 3 липня, 17:00

Місце проведення: Національна опера України ім. Т. Г. Шевченка, вул. Володимирська, 50.

Бібліотеки

30 червня – презентація дитячої книги «Риба Вікторія»;

30 червня – перегляди фільмів мовою оригіналу;

3 липня – зустріч «Шлях до себе: методики самодопомоги»;

щопонеділка – мовний клуб «НУМО». Заняття з української мови онлайн і офлайн, проводить Ангеліна Олійник;

щочетверга – творче коло психосоціальної підтримки Тані Срібної «Жіноче коло»;

щоп’ятниці – презентація мистецьких лекцій Анатолія Горового;

щосуботи – англійський розмовний клуб «English speaking club».

1 липня – «Уроки малювання олівцем або в техніці акварель», мистецький проєкт, спрямований на надання можливості діючим військовим, ветеранам, членам їхніх родин та ВПО займатися мистецтвом;

2 липня – огляд нових надходжень «Книжковий калейдоскоп»;

2 липня – заняття «Школа мобільної грамотності»;

4 липня – заняття з німецької мови «Курс німецької мови. Початковий рівень»;

протягом місяця – «Ігродень у молодіжній»;

щопонеділка – рубрика «Літературний календар»;

щовівторка – рубрика «Читаємо українською»;

щоп’ятниці – «Курс німецької мови. Початковий рівень».

1 липня – виставка-інформування «Архітектура – це візуальне мистецтво: будівлі говорять самі за себе», до Дня архітектури України.

30 червня – 6 липня – виставка живопису Ольги Галагуз «Тепло натюрморту»;

30 червня – 6 липня – Всеукраїнська виставка декоративно-прикладного мистецтва «Де б я не була, не забуду дім»;

4 липня – Казкотерапія. Трансформаційна гра. Кризи та ініціації: сімейні та особистісні (індивідуальні та групові зустрічі з психологом Ксенією Мінаєвою).

3 липня – літературно-розмовний клуб «Моя мова». Літературні читання «Безсумнівно талановитий і дещо загадковий».

1 липня – поетичні читання «У садочку, в холодочку»;

2 липня – виставка-порада «Прочитай влітку»;

4 липня – майстер-клас із ліплення пластиліном «Весела бджілка» Гурток «Місто майстрів».

3 липня – виставка малюнків учнів Броварської дитячої школи мистецтв «Якого кольору дитячі мрії».

Концерти

Євген Хмара на терасі Gulliver

3 липня на літній терасі Gulliver – Євген Хмара представить нову акустичну програму. Євген Хмара – один із найвідоміших українських піаністів нового покоління. Він грає серцем і створює музику, яка говорить без слів. Його концерти – це завжди особливий настрій і глибокі емоції.

Унікальне звучання створять два роялі та подвійний струнний квартет. Спеціальна гостя вечора – чарівна Odara.

Коли: 3 липня, 19:00

Місце проведення: ТРЦ Гулівер тераса, Спортивна площа, 1a.

Monatik. «Вічно танцююча людина»

4 липня 2025 року Monatik запрошує на неймовірну подію – презентацію четвертого альбому «Вічно танцююча людина». На вас чекає театралізований перформанс, у якому кожен з чотирьох поверхів будівлі стане частиною унікального музичного дійства.

Виступ Дмитра Монатика вкотре доведе, що українська музика відповідає світовому рівню, обіцяють організатори.

Коли: 4 липня, 19:00

Місце проведення: Український Дім, вул. Хрещатик, 2.

Стендапи

Шоу «Розгони» від Бродячого стендапу (зйомка)

Розгони – імпровізаційний формат де коміки розповідають історії , ідеї для жартів і разом доводять їх до готових комедійних монологів. Це комедійний івент з домашньою ламповою атмосферою який вам точно сподобається. Приходьте завчасно так як буде відбуватись зйомка.

Коміки:

Даша Кубік @da_kubik

Вова Маслов @maslowwladimir

Алла Волкова @fkudz

Паша Пінчук @pasha_pinchuk

Андрій Бережко @andreyberezhko

Коли: 1 липня, 19:30

Місце проведення: Бочка Pub, вул. Хрещатик 19А.

Підпільні Розгони

«Підпільні Розгони» – це залаштунки стендап комедії, коли коміки збираються і діляться своїми заготовками, спостереженнями і новими темами для стендапу, і у той самий момент разом накидують нові жарти і вектори для комедії, простіше кажучи вони «Розганяють» ці теми.

У цей вечір виступатимуть:

Олександр Жипецький. Актор кіно і театру «Чорний Квадрат», учасник імпровізаційного шоу Rockstar improv.

Антон Сенін. Випускник стендап школи І - ІІІ ступенів. У виступах практикує використання панчлайнів, полюбляє паузи. Більше особистої інформації на ютуб каналі «бла бла подкаст».

Ксенія Швець. Театральна режисерка, викладачка ораторської майстерності, комікеса.

Свят Загайкевич. Засновник «Підпільного Стендапу», амбасадор анекдоту про стоматологів, його виступи неможливо забути. Один із Королів Крінжу.

Володимир Шумко. Український актор, телеведучий, сценарист. Актор театру-студії «Чорний квадрат», учасник «Improv Live Show» та «Жіночого кварталу».

Коли: 6 липня, 19:00

Місце проведення: Attic Space, б-р Тараса Шевченка, 36А.