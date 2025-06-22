Сирський оголосив пріоритети у боротьбі з шахедами

Сирський про боротьбу з шахедами: пріоритет мобільних груп, розвиток авіації та РЕБ

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський розповів про основні напрямки боротьби з ворожими ударними безпілотниками типу «шахед», що масово атакують тилові міста України. Він зазначив, що противник модернізував ці дрони, зробивши їх менш вразливими до деяких засобів ураження. Про це він повідомив під час зустрічі з українськими та закордонними журналістами, де був присутній «Главком».

Сирський насамперед наголосив на обмеженості ресурсу керованих ракет в Україні, тому пріоритетними для ураження «шахедів» залишаються мобільні вогневі групи. Саме на них припадає найбільша частка знищених ударних БПЛА: ефективність МВГ становить до 40%.

Одним із перспективних напрямків протидії «шахедам» головнокомандувач назвав легкомоторну авіацію, передовсім гелікоптери. «Вона у нас є, і є нові проєкти за рахунок фінансової й матеріальної допомоги з боку наших іноземних партнерів. Цей напрямок буде розвиватися. Ми отримуємо сучасні літаки легкомоторної авіації, які мають сучасне озброєння та засоби навігації, що підвищить ефективність протидії ударним дронам росіян», – зазначив Сирський.

Також ефективним засобом боротьби з «шахедами» є армійська авіація, яка застосовується щоденно та бере участь у відбитті дронових атак. «Ми масштабуємо цей напрямок. Організована співпраця з партнерами, в першу чергу з канадськими, які дають нам можливість отримати сучасні системи спостереження, прицілювання, що підвищує бойові можливості наших гелікоптерів», – додав він.

За словами Сирського, триває робота над удосконаленням засобів радіоелектронної боротьби. Тут триває постійне суперництво з ворожими розробниками РЕБ, оскільки «навіть такі ракети, як «Кинжал», як довела практика, є уразливими до РЕБ».

Сирський підкреслив, що змагання технологій є важливою історією у цій війні. Він також зазначив, що викликом для Сил оборони можуть стати анонсовані противником розробки «шахедів» з реактивним двигуном, і вже зараз в українській оборонці думають про способи, як їм протидіяти.

Як відомо, Збройні Сили України змінили бачення доцільності тих чи інших фортифікаційних споруд. З моменту початку повномасштабної російської агресії проти України підхід до будівництва фортифікаційних споруд та їхню адаптацію до сучасних реалій війни дронів зазнав значних змін.

До слова, російські військові намагаються просуватися практично по всій лінії на Донбасі зіткнення, зосереджуючи найбільш інтенсивні штурмові дії на Лиманському, Добропільському, Покровському та Новопавлівському напрямках. Ситуація залишається складною.

Нагадаємо, росіяни намагаються створити «буферну зону» в прикордонні Сумської та Харківської областей, але ситуацію на Сумщині вдалося стабілізувати.

«Зараз росіяни зупинені по лінії Кіндратівка – Андріївка – Яблунівка – Юнаківка, далі лінія зіткнення виходить на державний кордон та частково переходить на територію Російської Федерації, в Глушковський район, де наші війська тримають плацдарм в 90 кв. км», – повідомив Олександр Сирський.