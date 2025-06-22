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Війна Ізраїлю проти Ірану: дипломат пояснив, на чиєму боці має бути Україна

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Війна Ізраїлю проти Ірану: дипломат пояснив, на чиєму боці має бути Україна
Пошкоджені будівлі після ракетного удару Ірану по Ізраїлю, 15 червня 2025 року
фото: Reuters

Іран не довіряє ні європейцям, ні американцям

У нинішній війні Ізраїлю проти Ірану українцям непросто визначити, хто жертва, а хто агресор. Адже ми розуміємо логіку Ірану. Як інформує «Главком», про це в інтерв’ю «Радіо Свобода» розповів міністр закордонних справ України (2019–2020), посол України у Великій Британії (2020–2023) Вадим Пристайко.

«Йому (Ірану, – ред.) кажуть: якщо ви позбудетесь або не будете завершувати ядерну програму, ми вам пропонуємо гарантії безпеки. З точки зору українців аж кипить кров, хочеться підскочити і сказати: іранці, подивіться на нас, ми роззброїлись – нам пообіцяли і не захистили. В цьому контексті я розумію Іран. Я не розумію і не визнаю інших речей, які вони роблять. Я говорю тільки про один невеликий елемент ядерної зброї, як останню можливістю захистити себе. Я не кажу, поганий режим, гарний режим, ні. Просто деякі країни мають цю можливість захистити – члени ядерного клубу. А інші позбавлені цієї можливості. Всю свою кар'єру я говорив американськими колегами тільки про одне: якщо ви нас не захистите в один конкретний критичний момент, у вас ніколи не буде можливості довести всім цим режимам, що вони мають припинити ядерні програми, що і відбувається зараз з Іраном. Іран не довіряє ні європейцям, ні американцям в цій домовленості – здайте ядерну зброю і тоді ми вам гарантуємо безпеку. Наш приклад не дозволяє їм ризикнути. З точки зору Ізраїлю, якому не один раз заявляли іранські лідери, що ми знищимо вас, тільки-но набудемо цієї спроможності. Очевидно, що єдиний шанс виживання для Ізраїлю – не дати іранцям набути цієї спроможності», – пояснив Пристайко.

На запитання ж, на чиєму боці має бути Україна, дипломат відповів, що ми можемо зайняти дуже просту позицію – закликати всі сторони до термінового припинення вогню, як і зробила більшість європейських країн.

Раніше ми писали, що Сполучені Штати долучилися до військової операції Ізраїлю, завдавши ударів по ядерних і військових об’єктах на території Ірану. За словами Трампа, було уражено три іранські об’єкти – Фордо, Натанз і Ісфахан. Усі літаки після виконання завдання покинули повітряний простір Ірану.

Також МЗС України зробило заяву щодо ударів США проти ядерної програми Ірану. «Україна переконана, що іранській ядерній програмі має бути покладений край, аби вона більше ніколи не загрожувала ані країнам Близького Сходу, ані будь-яким іншим державам. Мирні зусилля щодо ядерного нерозповсюдження в Ірані тривали роками, але не були результативними. Ще навесні США попереджали Іран про наслідки в разі відсутності конструктивних кроків», – ідеться в заяві.

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Теги: посол Україна Вадим Пристайко конфлікт

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