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Терорист Гіркін вважає Путіна ідіотом

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Терорист Гіркін вважає Путіна ідіотом
Ігор Стрєлков заявив, що «буферні зони» не дають жодних переваг
фото з відкритих джерел

Бойовик, якого російська влада запроторила заграти, розкритикував ідею Путіна зі створення буферних зон

Терорист Ігор Гіркін (Стрєлков), бойовик та колишній «міністр оборони ДНР», який наразі перебуває під арештом у Росії, різко розкритикував ідею російського диктатора Володимира Путіна про створення «буферних зон» на території України. Гіркін вважає, що такі зони не принесуть перемоги Росії та є «плодом глибокого розуму» нинішнього військово-політичного керівництва, прямо називаючи її «ідіотською» зі стратегічного погляду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Стрєлкова.

Ігор Стрєлков заявив, що «буферні зони» не дають жодних переваг для досягнення перемоги над Україною. Навіть якщо ці зони будуть створені на глибину 30 або 50 км, війна не припиниться, а удари по тилових регіонах Росії продовжаться.

«Для ударних безпілотників відстань у 30-50 км, а тим паче для ракет, загалом, малозначна в сенсі впливу на ступінь ураження наших об'єктів», – зазначив терорист.

Гіркін також наголошує на значних потребах у військах для окупації, утримання та оборони цих зон. За його словами, для цього знадобиться приблизно стільки ж військ, скільки для продовження «рішучого наступу».

«Тому сама ідея «буферних зон», якщо це дійсно збираються робити, – це або заздалегідь програшний варіант, який веде нас до невдачі у війні, або, будемо припускати, це пропагандистський виверт із метою замаскувати наші наступальні наміри», – вважає Стрєлков.

Він підкреслив, що, створюючи «буферні зони» на ворожій території, Росія бере на себе необхідність їх обороняти та окуповувати, що вимагатиме великої кількості військових ресурсів. При цьому українські бойові частини, витіснені з цих зон, не будуть розгромлені, продовжать отримувати підтримку з тилу та вести бойові дії.

«Отже, стратегічні цілі війни як не були досягнуті, так і не будуть досягнуті, незважаючи на велику витрату сил і засобів. Простіше кажучи, зі стратегічного погляду ідея «буферних зон» – ідіотська», – підсумував Гіркін.

Нагадаємо, Ігор Гіркін (Стрєлков), відомий терорист і бойовик, який наразі перебуває за ґратами в Росії, зробив невтішний для кремлівського режиму прогноз щодо подальшого перебігу війни в Україні. Оцінюючи успішні українські атаки безпілотників на російські регіони, він заявив, що Росія стрімко наближається до «масштабної воєнної катастрофи». 

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Теги: Ігор Гіркін путін війна Україна росія

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