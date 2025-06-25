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Польський бізнес здійснив розвідувальну місію в Україну. Деталі від посла

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Польський бізнес здійснив розвідувальну місію в Україну. Деталі від посла
За словами дипломата, візит не був ознайомчим, а мав практичні результати
фото: glavcom.ua

Василь Боднар: «Польська сторона бачить значні перспективи в Україні, де є сприятливі умови для росту бізнесу, але треба погоджуватися на ризики»

Делегація польського бізнесу та влади на чолі з міністром економіки Кшиштофом Пашиком та уповноваженим зі співпраці з Україною Павелом Ковалем відвідала Київ 13 червня. Метою візиту було обговорення питань відбудови України, а також налагодження практичної співпраці. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів посол України у Польщі Василь Боднар, зазначивши, що польська сторона бачить значні перспективи в Україні, попри існуючі ризики.

Василь Боднар підкреслив, що візит не був ознайомчим, а мав практичні результати. Вже досягнуто домовленості про проведення бізнес-форуму у жовтні, на якому будуть обиратися конкретні проєкти з відбудови, будівництва та інвестицій.

У складі червневої делегації були представники найбільших будівельних компаній Польщі, які провели переговори з українськими колегами щодо можливостей виходу на український ринок та використання фінансових інструментів. До слова, Банк Крайового Господарства (Bank Gospodarstwa Krajowego, BGK) вже має відділення у Києві, а його представники працюють над питаннями, з якими стикається польський бізнес в Україні. Також діє агенція з підтримки експорту.

Посол Боднар також відзначив активну співпрацю на місцевому рівні. Як приклад, він навів форум у березні між Дніпропетровською та Кіровоградською областями з одного боку, та Нижньосілезьким воєводством Польщі з іншого. Маршалок Нижньосілезького воєводства вже надав Дніпропетровській області допомогу у розмірі 25 млн злотих (близько $6 млн).

Польська сторона усвідомлює ризики інвестування в Україну, проте бачить великі перспективи для зростання бізнесу. Для мінімізації цих ризиків у Польщі діє Корпорація страхування експортних кредитів (KUKE), що є важливим інструментом підтримки своїх компаній.

Ініціатором цього заходу була саме українська сторона. Президент України Володимир Зеленський під час свого візиту до Варшави 15 січня запросив польський бізнес активно заходити в Україну, що й стало поштовхом для організації червневої «розвідувальної місії».

Нагадаємо, відносини між Україною і Польщею, як часто буває між сусідами, не є простими. З початку повномасштабної російської агресії, три роки тому, Польща одразу підтримала Україну, надавши танки, артилерію, літаки. Поляки ставали добровольцями в Україні, допомагали у боротьбі з російською окупацією. Утім традиційно під час парламентських чи президентських виборів у Польщі політики, особливо крайні праві, нещадно експлуатують тему «жертв геноциду, вчиненого українськими націоналістами проти громадян ІІ Речі Посполитої у 1943-1945 роках». І це знову проявилось під час нещодавніх президентських виборів: праві кандидати прямо говорили про те, що Україна не має бути членом НАТО, що допомога Україні у боротьбі з Росією може зашкодити Польщі. Переможець президентських перегонів Кароль Навроцький заявив, що не підтримає намір України вступити в ЄС, якщо вона не вирішить питання ексгумації жертв Волинської трагедії.

«Главком» поспілкувався з послом України у Польщі Василем Боднарем під час його відрядження до Києва. Насамперед цікавило: чого українцям очікувати від нового польського президента, чи буде він підтримувати надання військової допомоги Україні та як нам захищати свої інтереси у сфері історичної пам’яті? Адже українці також були жертвами різних польських формувань, а про це в Польщі мало хто говорить. До цього додалися питання про погіршення ставлення поляків до наших біженців та перспективи співпраці двох країни в оборонній та інших галузях.

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Теги: Польща бізнес Василь Боднар Україна

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