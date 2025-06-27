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Ворожі telegram-канали вкинули новий фейк розкрадання $80 млн у ізраїльтян

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Ворожі telegram-канали вкинули новий фейк розкрадання $80 млн у ізраїльтян
Ворожа пропаганда намагається підірвати довіру до українців
фото: ЦПД

Ворожа пропаганда поширює дезінформацію про розкрадання $80 млн у ізраїльтян та «українських шахраїв»

Інформація про нібито обдурених ізраїльтян на $80 млн українськими шахраями є фейком, спрямованим на дискредитацію України та розпалювання антиукраїнських настроїв за кордоном. Про це свідчать дані, що спростовують поширений у ворожих Telegram-каналах відеоролик. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії дезінформації (ЦПД).

Ворожі Telegram-канали активно поширюють відео, яке має логотип ізраїльської англомовної газети «The Times of Israel». У цьому відеоролику стверджується, що українці під виглядом збору коштів на протиповітряну оборону (ППО) «вкрали у громадян Ізраїлю $80 мільйонів за 12 днів».

Як підкреслили в ЦПД, з'ясувалося, що такого відео немає на офіційних платформах «The Times of Israel». Це однозначно вказує на те, що інформація, викладена у відеоролику, є фальшивою та не відповідає дійсності.

Поширюючи подібну брехню, ворожа пропаганда намагається підірвати довіру до українців та посилити негативне ставлення до України за межами її кордонів.

Центр протидії дезінформації зазначає, що це не перший випадок подібних маніпуляцій. У 2023 році пропагандисти вже поширювали схожий фейк про «українських шахраїв, які вкрали у громадян Ізраїлю $30 млн».

Нагадаємо, поширення інформації про нібито ухвалену Верховною Радою постанову щодо одноразової виплати у 24 тис. грн українцям, які не виїжджали за кордон після 24 лютого 2022 року, є фейком. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії дезінформації (ЦПД).

У TikTok масово поширюється відео про «постанову 4425», яка начебто передбачає грошову допомогу через програму «єПідтримка» в застосунку «Дія». Автори відео закликають користувачів переходити за посиланням у профілі, щоб отримати докладну інструкцію.

Центр протидії дезінформації наголосив, що на сайті Верховної Ради відсутня будь-яка постанова з номером 4425, яка б стосувалась виплат громадянам, що залишилися в Україні після початку повномасштабного вторгнення. «Інформація про виплату в розмірі 24 тис. грн тим, хто не виїжджав з України після 24 лютого 2022 року, – фейк», – йдеться в заяві.

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Теги: Центр протидії дезінформації Ізраїль Україна фейк

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