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Олександр Кочетков Аналітик, політтехнолог

Нова «мирна» схема? Росія хоче роззброїти Україну руками Трампа

glavcom.ua
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Гранично аморальним Трампу і Путіну найшвидший шлях бачиться у капітуляції України
фото з відкритих джерел

Чи вдасться Зеленському домовитися про постачання зброї?

Клоунське російське, вибачте на слові, МЗС висунуло нам чергову дурнувату умову припинення бойових дій: ліквідація іноземної зброї, яку Україна отримала від партнерів для захисту від агресії.

Тобто, кремлівській фюрерок на початку агресії проголосив її метою демілітаризацію України. Війська недоімперії жодним чином не здатні цієї мети досягти, навпаки, воєнна потужність України посилилася багатократно. І ось тепер нам пропонують повний ідіотизм у вигляді самороззброєння перед ворогом, який намагається нас знищити.

Тамтешній Петросян назвав би це кризою гуморного жанру. Подібні умови висувають, коли війська однієї стороні захопили ворожу столицю, посадили там маріонетковий уряд і з ним розробляють умови подальшого співжиття, які прийнятні стороні, яка перемогла у війні.

Повзучий повільний наступ ворога аж ніяк не дає йому впевненість у своїй перемозі, щоб висувати такі умови. Менше з тим, у недоімперії різко почастішали висловлювання, що дуже скоро Росія прорве фронт, її наступ стане стрімким і невідворотним, і Україна впаде. У Росії в це зараз вірять навіть більше, ніж у перемогу Ірану проти Ізраїлю.

На моє переконання, причини такої заразної мозкової аберації – у висловлюваннях і діях Трампа шукає швидкого припинення війни в Україні, щоб, обійнявшись з Путіним, зайнятися підкоренням Європи. Гранично аморальним Трампу і Путіну найшвидший шлях бачиться у капітуляції України. А найшвидший шлях до капітуляції – у припиненні постачання в Україну західної зброї, американської, перш за все.

Цей збочений сценарій припинення війни Росія просуває доволі давно. Зараз його почули і взяли у реалізацію Трамп та його слухняна команда Білого Дому. А там і Нобелівка як найефективнішому миротворцю всіх часів і народів не забариться...

Це підхід шокує своєю цинічністю. І одночасно він потужно б’є по міжнародних позиціях США. Бо виходить, що колишній світовий шериф замість наведення законного порядку об’єднується з бандюганами проти жертви, яку обіцяв захищати, коли вмовляв її добровільно роззброїтися. Але у голлівудських фільмах схожа колізія зустрічається доволі часто. Зараз бачимо, що не тільки у фільмах.

Власне, викладений аналіз ситуації, що склалася, дає відповідь щодо мінімальних шансів українського президента домовитися з американським стосовно постачання зброї. Хиба що вдасться грамотно зіграти на жадібності Трампа, яка конкурує з його самозакоханістю. Та й тоді буде те і стільки, що на фронт майже не вплине.

До речі, перспективи підтримки США санкцій, розроблених у ЄС, так само мізерні. Розумію, що нічого духопідйомного не виклав, але як є: українці заслуговують на тверезу аналітику.

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Джерело
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Теги: росія українці Україна

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