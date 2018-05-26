Купи сміття і п’яні фанати: як виглядав Київ вранці перед фіналом Ліги чемпіонів (фото)

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Фото: Інформатор Ранок 26 травня у центрі Києва

Вболівальники гуляли і пили всю ніч з 25 на 26 травня

Вранці у суботу, 26 травня, в день фіналу Ліги чемпіонів, центральні вулиці Києва були порожніми. По всьому центру бродять п'яні фанати, а на кожному розі валяються пляшки та інше сміття.

День перед фіналом Ліги чемпіонів пройшов ударно - 25 травня фанати «Ліверпуля» перекривали бульвар Шевченка, також пройшов «Турнір чемпіонів», де фанати лізли на стовпи і клумби, в фан-містечку на Хрещатику було не проштовхнутися. І звичайно ж, фанати, які прибули з різних куточків світу, почали активно відзначати свій приїзд на фінал Ліги чемпіонів.

Як повідомляє Інформатор, вболівальники гуляли і пили всю ніч з 25 на 26 травня. Після чого на ранок місто практично «вимерло» - вулиці спорожніли, на дорогах з'явилися гори сміття, майже на кожному кроці можна побачити пляшки. Ближче до 8-ї ранку більшість фанатів розійшлися по домівках і готелям, щоб трохи відіспатися перед фіналом, але найстійкіші продовжили веселощі в центрі Києва.

Нагадаємо, сьогодні у Києві відбудеться фінальний матч футбольної Ліги чемпіонів сезону-2017/18 між «Реалом» і «Ліверпулем».

І до столиці України напередодні масово почали з’їжджатися фанати обох клубів.

Уболівальники створюють у Києві створюють справжню атмосферу футбольного свята.

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