Епідеміологиня спрогнозувала, яким буде карантин в Україні на новорічні свята

Найімовірніше, Україна буде в «червоній» зоні на новорічно-різдвяні свята

Наразі ситуація з коронавірусом в Україні погіршується та фіксується значне навантаження на медичну систему

На новорічно-різдвяні свята Україна, найімовірніше, перебуватиме в «червоній» зоні карантину через ситуацію з Covid-19. Про це в коментарі ТСН розповіла епідеміолог Національної експертної групи з інфекційного контролю Катерина Сояк.

Вона констатувала, що нині ситуація з коронавірусом погіршується і ми це бачимо в загальній статистиці.

«Ми поки що бачимо серйозне погіршення ситуації. Тому, я думаю, що до новорічних свят це може не вирішитися. Тобто, найімовірніше, ми будемо якраз у «червоній» зоні на свята», – висловилася епідеміолог.

За її словами, наразі вже у жовтні в Україні фіксується значне навантаження на медичну систему, зокрема, через новий штам «Дельта». Він більш контагіозний.

«Хоча, здавалося б, система охорони здоров'я повинна була підготуватися до другої хвилі, має бути легше. Але, на жаль, ми маємо те, що маємо. Ситуація сьогодні погіршується. Можливо, це пов'язано з тим, що це більш агресивний штам», – зауважила Катерина Сояк.

До слова, Хмельниччина з 23 жовтня посилює карантин: як працюватимуть магазини, ресторани та ринки.

Також у п’ятницю, 22 жовтня, Комісія з надзвичайних ситуацій ухвалить рішення про запровадження додаткових обмежень і функціонування столиці в умовах «червоної» зони, в яку Київ потрапить днями. За минулу добу, 20 жовтня, у Києві коронавірус підтверджено у 1192 осіб. Від ускладнень коронавірусу померли 39 осіб.

А кілька днів тому в реанімацію однієї з лікарень Києва надійшли відразу семеро осіб із підробленими сертифікатами про вакцинацію.

До слова, у громадському транспорті, який здійснює міжрегіональні перевезення, з 21 жовтня як від водіїв, так і від пасажирів вимагатимуть Covid-сертифікати.

Водночас вчора українці встановили новий рекорд: чверть мільйона щеплень за добу.

Однак Україна б'є й інші «рекорди»: за минулу добу зафіксовано максимум хворих і померлих за весь час пандемії.

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