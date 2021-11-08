На новорічні свята ВДНГ перетвориться на казку. Чим здивує «Зимова країна»

Міський парк зимових розваг почне працювати 11 грудня

Цьогоріч на новорічні свята ВДНГ перетвориться на казковий світ. «Зимова країна» відкриється 11 грудня. Про це повідомляється на сторінці ВДНГ у Facebook.

Головною прикрасою центральної площі стане 15-метрова святкова ялинка, оформлена у фантазійній стилістиці. Замість іграшок на зеленій красуні ВДНГ будуть яскраві віконця в дивосвіти, а поруч облаштують фотозони із сюжетами казкового міста.

Тут можна буде зустріти фей-метеликів, чарівних ельфів, гномів, веселих сніговиків, північних оленів, кумедних пухнастиків, динозаврів та головного героя свята – Санту.

На ВДНГ буде 20 розважальних локацій, серед яких ковзанка просто неба площею 2,5 тис. кв. м, драйвові гірки,

Грандіозним сюрпризом, що очікує на гостей ВДНГ цієї зими, стане казковий мюзикл «Чарівна казка Зимової країни», постановкою якого займається сам Експоцентр. Виставу можна буде подивитися безкоштовно на центральній площі з 31 грудня до 9 січня. По закінченні мюзиклу його герої влаштовуватимуть величезний парад алеями ВДНГ. Долучитися до цієї казкової процесії зможуть усі охочі.

Оранжерею перетворять на магічний скляний будинок – із новорічними декораціями та чарівними героями. Тут можна буде завітати в гості до казки та зробити чимало фото на згадку.

У Павільйоні №9 працюватиме Музей Нового року – ще одна нова локація «Зимової країни» на ВДНГ. Тут можна буде дізнатися цікаві факти з історії ялинки й самого свята, а також побачити унікальну експозицію новорічних сімейних реліквій. Серед експонатів: ватні, скляні, металеві, дротові ялинкові іграшки XIX–ХХ століть і найдорожчі у світі унікальні предмети святкового побуту, які раніше ніколи не виставлялися на загальний огляд.

Павільйон №4 перетвориться взимку на фантастичний парк казкових героїв. Тут розташується Флуфіландія – країна доброзичливих пухнастиків, що оживуть за допомогою аніматроніки. Вони зможуть не лише усміхатися та рухатися, а й навіть розмовляти з гостями.

У Концерт-холі ВДНГ гості «Зимової країни» зможуть долучитися до мультипросторового шоу-подорожі «Кібер Санта. Інший вимір». Автори цієї вистави – творці знаменитих 3D-шоу «Вартові Мрій» та Winterra. Особливість новинки полягає у тому, що в шоу не буде місця глядацькій залі та театральному розсадженню. Завдяки технологічним і сюжетним рішенням відвідувачі вирушать у неочікувану подорож між сценами, щоб опинитися в самому епіцентрі сюжету. Це допоможе глядачам стати акторами, а акторам – глядачами. Кульмінацією стане показ «Антигравіті-шоу» – цей перформанс уже встиг вразити суддів американського шоу талантів, а от в Україні його буде продемонстровано вперше саме на ВДНГ.

«Зимова країна» на ВДНГ працюватиме з дотриманням усіх карантинних норм.