Квартира вигоріла вщент: рятувальники евакуювали людей з будинку в Києві (фото)

Постраждала власниця квартири, де сталась пожежа

14 грудня сталась пожежа в будинку на вул. Тодося Осьмачки, 58-А в Деснянському районі столиці. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби о 18:57. До місця виклику було направлено рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів.

Рятувальники встановили, що горить квартира на восьмому поверсі 8-поверхового житлового будинку. Провівши оперативне розгортання, рятувальники приступили до евакуації людей та гасіння пожежі. Використовувався бензоріз для відкривання та перевірки сусідньої квартири. За інформацією мешканців, там ймовірно знаходилися люди.

Пожежу на площі 25 кв. м було ліквідовано о 20:54.

Під час ліквідації на свіже повітря було евакуйовано 13 осіб, з них одна дитина.

Жінка, яка мешкала у квартирі, де сталася пожежа, з попереднім діагнозом отруєння продуктами горіння була оглянута працівниками швидкої допомоги, але від госпіталізації відмовилася.

Внаслідок пожежі квартира вигоріла повністю, було закопчено стіни та стелю загального коридору.

До ліквідації пожежі було залучено чотири одиниці техніки, а також 15 чоловік особового складу ДСНС.

Причина та обставини пожежі встановлюються правоохоронцями.

Як повідомлялося, 13 грудня у підвалі будинку на вул. Маршала Тимошенка, 2-Б в Оболонському районі столиці безхатько влаштував пожежу.