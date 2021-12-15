  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Квартира вигоріла вщент: рятувальники евакуювали людей з будинку в Києві (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Пожежа сталась на восьмому поверсі будинку - Квартира вигоріла вщент: рятувальники евакуювали людей з будинку в Києві (фото)
    Пожежа сталась на восьмому поверсі будинку
    фото: ДСНС

    Постраждала власниця квартири, де сталась пожежа

    14 грудня сталась пожежа в будинку на вул. Тодося Осьмачки, 58-А в Деснянському районі столиці. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби о 18:57. До місця виклику було направлено рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів.

    Рятувальники встановили, що горить квартира на восьмому поверсі 8-поверхового житлового будинку. Провівши оперативне розгортання, рятувальники приступили до евакуації людей та гасіння пожежі. Використовувався бензоріз для відкривання та перевірки сусідньої квартири. За інформацією мешканців, там ймовірно знаходилися люди.

    Пожежу на площі 25 кв. м було ліквідовано о 20:54.

    Під час ліквідації на свіже повітря було евакуйовано 13 осіб, з них одна дитина.

    Жінка, яка мешкала у квартирі, де сталася пожежа, з попереднім діагнозом отруєння продуктами горіння була оглянута працівниками швидкої допомоги, але від госпіталізації відмовилася.

    Внаслідок пожежі квартира вигоріла повністю, було закопчено стіни та стелю загального коридору.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Квартира вигоріла вщент: рятувальники евакуювали людей з будинку в Києві (фото)
    Квартира вигоріла вщент: рятувальники евакуювали людей з будинку в Києві (фото)

    До ліквідації пожежі було залучено чотири одиниці техніки, а також 15 чоловік особового складу ДСНС.

    Причина та обставини пожежі встановлюються правоохоронцями.

    Як повідомлялося, 13 грудня у підвалі будинку на вул. Маршала Тимошенка, 2-Б в Оболонському районі столиці безхатько влаштував пожежу.

    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники Троєщина будинок квартира
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Квартира вигоріла вщент: рятувальники евакуювали людей з будинку в Києві (фото)