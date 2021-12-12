На Львівщині у приватному будинку згорів чоловік
Тіло власника помешкання рятувальники знайшли після того, як погасили полум'я
У Львівській області в суботу, 11 грудня, спалахнула пожежа. В результаті займання загинула людина. Про це повідомляє Департамент з питань цивільного захисту Львівської обладміністрації.
Відомо, що трагедія сталась вчора зранку, близько 08:20, у селі Хоросниця Яворівського району, у приватному цегляному житловому будинку.
На місце пожежі одразу прибули рятувальники, які взялись гасити полум'я.
Після ліквідації вогню в приміщенні було виявлено тіло власника помешкання 1965-го року народження.
Вогонь повністю знищив речі домашнього вжитку на площі 4 кв. м.
Причини займання будинку встановлюватимуть правоохоронці.
До слова, в італійській провінції Агрідженто увечері в суботу, 11 грудня, внаслідок вибуху в Раванузі обвалилася чотириповерхова будівля. Щонайменше 12 людей, серед яких троє дітей і вагітна жінка, вважаються зниклими безвісти.
Нагадаємо, нещодавно у місті Нова Одеса Миколаївської області стався вибух побутового газу у житловому будинку, який зруйнував два поверхи будівлі.
Також днями у Франції внаслідок вибуху обвалився будинок: під завалами люди (відео) .