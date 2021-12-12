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    На Львівщині у приватному будинку згорів чоловік

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    У Львівській області спалахнула пожежа, в якій загинула людина - На Львівщині у приватному будинку згорів чоловік
    У Львівській області спалахнула пожежа, в якій загинула людина
    Фото з відкритих джерел

    Тіло власника помешкання рятувальники знайшли після того, як погасили полум'я

    У Львівській області в суботу, 11 грудня, спалахнула пожежа. В результаті займання загинула людина. Про це повідомляє Департамент з питань цивільного захисту Львівської обладміністрації.

    Відомо, що трагедія сталась вчора зранку, близько 08:20, у селі Хоросниця Яворівського району, у приватному цегляному житловому будинку.

    На місце пожежі одразу прибули рятувальники, які взялись гасити полум'я.

    Після ліквідації вогню в приміщенні було виявлено тіло власника помешкання 1965-го року народження.

    Вогонь повністю знищив речі домашнього вжитку на площі 4 кв. м.

    Причини займання будинку встановлюватимуть правоохоронці.

    До слова, в італійській провінції Агрідженто увечері в суботу, 11 грудня, внаслідок вибуху в Раванузі обвалилася чотириповерхова будівля. Щонайменше 12 людей, серед яких троє дітей і вагітна жінка, вважаються зниклими безвісти.

    Нагадаємо, нещодавно у місті Нова Одеса Миколаївської області стався вибух побутового газу у житловому будинку, який зруйнував два поверхи будівлі.

    Також днями у Франції внаслідок вибуху обвалився будинок: під завалами люди (відео) .

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    Теги: пожежа вибух трагедія рятувальники будинок
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    На Львівщині у приватному будинку згорів чоловік