У Гонконзі горить хмарочос: десятки людей заблоковані у торговому центрі
Рятувальники і поліція вже витягли із будівлі близько сотні людей
Сильна пожежа сталась у Гонконзі, в торговому центрі. В результаті у будівлі опинились заблокованими десятки людей, повідомляє South China Morning Post.
Йдеться про 38-поверховий Всесвітній торговий центр в районі Козуей-Бей.
Smoke at Hong Kong's World Trade Centre pic.twitter.com/nfK1IqoaLf— SCMP Hong Kong (@SCMPHongKong) December 15, 2021
За інформацією ЗМІ, перші повідомлення про спалах у World Trade Center надійшли о 12:37 (близько 6 ранку за київським часом). Зазначається, що понад 100 людей вдалося евакуювати з п'ятого поверху, який знаходиться просто неба, але деякі покупці та відвідувачі ресторанів досі перебувають у будівлі.
Trapped people being rescued at Hong Kong's World Trade Centre after a major fire pic.twitter.com/1XHGmVr9sz— SCMP Hong Kong (@SCMPHongKong) December 15, 2021
Телеканал CGTN повідомив про двох постраждалих.
За іншими даними, постраждали щонайменше троє людей. Причину пожежі розслідують.