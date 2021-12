У Гонконзі горить хмарочос: десятки людей заблоковані у торговому центрі

Сильна пожежа сталась у Гонконзі, в торговому центрі. В результаті у будівлі опинились заблокованими десятки людей, повідомляє South China Morning Post.

Йдеться про 38-поверховий Всесвітній торговий центр в районі Козуей-Бей.

Smoke at Hong Kong's World Trade Centre pic.twitter.com/nfK1IqoaLf

За інформацією ЗМІ, перші повідомлення про спалах у World Trade Center надійшли о 12:37 (близько 6 ранку за київським часом). Зазначається, що понад 100 людей вдалося евакуювати з п'ятого поверху, який знаходиться просто неба, але деякі покупці та відвідувачі ресторанів досі перебувають у будівлі.

Trapped people being rescued at Hong Kong's World Trade Centre after a major fire pic.twitter.com/1XHGmVr9sz