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    У Гонконзі горить хмарочос: десятки людей заблоковані у торговому центрі

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    Людей евакуюють із торгового центру у Гонконзі - У Гонконзі горить хмарочос: десятки людей заблоковані у торговому центрі
    Людей евакуюють із торгового центру у Гонконзі
    фото: scmp.com

    Рятувальники і поліція вже витягли із будівлі близько сотні людей

    Сильна пожежа сталась у Гонконзі, в торговому центрі. В результаті у будівлі опинились заблокованими десятки людей, повідомляє South China Morning Post.

    Йдеться про 38-поверховий Всесвітній торговий центр в районі Козуей-Бей.

    За інформацією ЗМІ, перші повідомлення про спалах у World Trade Center надійшли о 12:37 (близько 6 ранку за київським часом). Зазначається, що понад 100 людей вдалося евакуювати з п'ятого поверху, який знаходиться просто неба, але деякі покупці та відвідувачі ресторанів досі перебувають у будівлі.

    Телеканал CGTN повідомив про двох постраждалих.

    фото: Sam Tsang
    фото: Sam Tsang

    За іншими даними, постраждали щонайменше троє людей. Причину пожежі розслідують.

    Теги: пожежа торгівля надзвичайні ситуації ресторан Гонконг рятувальники магазин
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    У Гонконзі горить хмарочос: десятки людей заблоковані у торговому центрі