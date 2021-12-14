Безхатько влаштував пожежу в будинку на Оболоні

Столичні рятувальники ліквідували загоряння сміття

13 грудня сталася пожежа у будинку на вул. Маршала Тимошенка, 2-Б в Оболонському районі столиці. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби о 23:49.

На місці рятувальники з’ясували, що у 12-поверховому житловому будинку в підвальному приміщенні горіло сміття.

Пожежа на площі 4 кв. м була ліквідована о 00:12 14 грудня.

Під час гасіння пожежі з підвального приміщення на свіже повітря було виведено чоловіка без певного місця проживання.

До ліквідації пожежі було залучено чотири одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 15 осіб особового складу Київського гарнізону.

Загиблих і травмованих немає.

Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.

Як повідомлялося, 10 грудня сталася масштабна пожежа у складському приміщенні на вул. Льва Толстого, 67 у Солом'янському районі столиці.

У ніч на 9 грудня сталася пожежа на території приватної садиби на Березневому провулку в Дарницькому районі столиці.