  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Безхатько влаштував пожежу в будинку на Оболоні

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Рятувальники ліквідували загорання в підвалі будинку - Безхатько влаштував пожежу в будинку на Оболоні
    Рятувальники ліквідували загорання в підвалі будинку
    фото: ДСНС

    Столичні рятувальники ліквідували загоряння сміття

    13 грудня сталася пожежа у будинку на вул. Маршала Тимошенка, 2-Б в Оболонському районі столиці. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби о 23:49.

    На місці рятувальники з’ясували, що у 12-поверховому житловому будинку в підвальному приміщенні горіло сміття.

    Пожежа на площі 4 кв. м була ліквідована о 00:12 14 грудня.

    Під час гасіння пожежі з підвального приміщення на свіже повітря було виведено чоловіка без певного місця проживання.

    До ліквідації пожежі було залучено чотири одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 15 осіб особового складу Київського гарнізону.

    Загиблих і травмованих немає.

    Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.

    Як повідомлялося, 10 грудня сталася масштабна пожежа у складському приміщенні на вул. Льва Толстого, 67 у Солом'янському районі столиці.

    У ніч на 9 грудня сталася пожежа на території приватної садиби на Березневому провулку в Дарницькому районі столиці.

    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники будинок безхатченки
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Безхатько влаштував пожежу в будинку на Оболоні