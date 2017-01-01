Легальний похорон тварин: у Києві ніяк не добудують цвинтар для хатніх улюбленців
- Сьогодні, 08:07
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Розсилка
На відміну від Харкова, у столиці не діють ні крематорій, ні цвинтар.
У столиці неможливо легально поховати тварину. Попри біль утрати хатнього улюбленця, копати йому могилу киянам доводиться самостійно – зазвичай десь у парках або під мостами.
Подекуди в Києві вже сформувалися стихійні кладовища домашніх тварин із надгробками та навіть лавочками для поминання. А от місце розміром у
Доки бюджетний запит не буде схвалено, легально поховати тварину можна лише в Бородянці під Києвом, де крематорій утилізує тварин разом із біологічними відходами. Однак багатьом киянам такий варіант не подобається.
Повчитися столиця могла б у Харкова, де крематорій для тварин діє вже пять років. Кремація там коштує 500 гривень, а зберігання праху – від 57 гривень на місяць. Послугами закладу користуються приблизно 40 осіб на місяць. Рештки тварини можна не зберігати довго, а розвіяти над садом спогадів, який облаштовують поряд. У спектрі послуг є навіть виїзд автомобілем за останками тварини. А за 10 кілометрів від Харкова є й цвинтар домашніх тварин, щоправда з вищими цінами. «У нас із першого ряду по п’ятий поховання коштує 3400, а далі 2400. Для людей, у котрих немає можливості, немає грошей, у нас є таке поняття, як яма Беккарі – це яма 10 на 10 метрів з живими бактеріями, куди опускається тіло загиблого улюбленця. Це більш бюджетний варіант, котрий коштує 200 гривень», - пояснили на цвинтарі.
Доки в Києві не буде нічого схожого і легального, у благоустрої обіцяють із розумінням ставитися до стихійних кладовищ хатніх тварин і не знищувати їх.
Джерело: ТСН