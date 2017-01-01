Легальний похорон тварин: у Києві ніяк не добудують цвинтар для хатніх улюбленців

На відміну від Харкова, у столиці не діють ні крематорій, ні цвинтар.

У столиці неможливо легально поховати тварину. Попри біль утрати хатнього улюбленця, копати йому могилу киянам доводиться самостійно – зазвичай десь у парках або під мостами. Подекуди в Києві вже сформувалися стихійні кладовища домашніх тварин із надгробками та навіть лавочками для поминання. А от місце розміром у 4 га на вулиці



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На відміну від Харкова, у столиці не діють ні крематорій, ні цвинтар.

У столиці неможливо легально поховати тварину. Попри біль утрати хатнього улюбленця, копати йому могилу киянам доводиться самостійно – зазвичай десь у парках або під мостами.

Подекуди в Києві вже сформувалися стихійні кладовища домашніх тварин із надгробками та навіть лавочками для поминання. А от місце розміром у 4 га на вулиці Пухівській, де мали б бути офіційні крематорій із кладовищем, від 2003 року так і не використовується за призначенням. Там уже зведено адміністративну будівлю та ритуальну залу, але не вистачає приміщення самого крематорію та колубмарію. Будівництво припинено в 2012 році на стадії витрат 14 млн гривень. Юридично в об’єкту кілька разів змінювався замовник, нині це міська лікарня ветеринарної медицини. Вона нарахувала ще 52 мільйони, потрібні для початку роботи об’єкту.

Доки бюджетний запит не буде схвалено, легально поховати тварину можна лише в Бородянці під Києвом, де крематорій утилізує тварин разом із біологічними відходами. Однак багатьом киянам такий варіант не подобається.

Повчитися столиця могла б у Харкова, де крематорій для тварин діє вже пять років. Кремація там коштує 500 гривень, а зберігання праху – від 57 гривень на місяць. Послугами закладу користуються приблизно 40 осіб на місяць. Рештки тварини можна не зберігати довго, а розвіяти над садом спогадів, який облаштовують поряд. У спектрі послуг є навіть виїзд автомобілем за останками тварини. А за 10 кілометрів від Харкова є й цвинтар домашніх тварин, щоправда з вищими цінами. «У нас із першого ряду по п’ятий поховання коштує 3400, а далі 2400. Для людей, у котрих немає можливості, немає грошей, у нас є таке поняття, як яма Беккарі – це яма 10 на 10 метрів з живими бактеріями, куди опускається тіло загиблого улюбленця. Це більш бюджетний варіант, котрий коштує 200 гривень», - пояснили на цвинтарі.

Доки в Києві не буде нічого схожого і легального, у благоустрої обіцяють із розумінням ставитися до стихійних кладовищ хатніх тварин і не знищувати їх.

Джерело: ТСН