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    Агента російських спецслужб засудили в Україні на 12 років

    Підполковник збройних сил СРСР у відставці був «розконсервований» російськими спецслужбами після початку російської агресії проти України
    Деснянський районний суд Києва визнав мешканця столиці винним у державній зраді та засудив його на 12 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна. Про це повідомляє прес-центр СБУ. Співробітники СБУ встановили, що підполковник головного розвідувального управління генштабу збройних сил СРСР у відставці був
    • Сьогодні, 05:58
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    Ворожого агента затримали, коли він їхав на зустріч з представником військової розвідки РФ
    Ворожого агента затримали, коли він їхав на зустріч з представником військової розвідки РФ

    Підполковник збройних сил СРСР у відставці був «розконсервований» російськими спецслужбами після початку російської агресії проти України

    Деснянський районний суд Києва визнав мешканця столиці винним у державній зраді та засудив його на 12 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна.

    Про це повідомляє прес-центр СБУ.

    Співробітники СБУ встановили, що підполковник головного розвідувального управління генштабу збройних сил СРСР у відставці був «розконсервований» російськими спецслужбами після початку російської агресії проти України.

    «Він отримав завдання через підкуп залучати до «співробітництва» українських військовослужбовців для отримання відомостей про бойові частини і підрозділи Збройних сил України у районі проведення антитерористичної операції», - йдеться у повідомленні.

    Оперативники спецслужби задокументували, що у Києві російський шпигун вийшов з пропозицією про «співпрацю» на командира одного з підрозділів бригади Збройних сил України.

    Після «зустрічі» офіцер української армії одразу звернувся до СБУ з інформацією про «контакт».

    «У квітні 2016 року співробітники СБ України затримали агента у пункті пропуску «Сеньківка» на Чернігівщині. Він прямував на територію Брянської області для зустрічі із представником російської військової розвідки», - зазначають в СБУ.

    Під час огляду речей російського агента правоохоронці виявили приховані під підкладкою верхнього одягу таємні документи.

    За задумом кураторів, російські спецслужби мали б отримати інформацію про систему фортифікаційного облаштування однієї з бригад ЗСУ в районі проведення антитерористичної операції та диспозиції українських військових підрозділів.

    «За висновками військових експертів, здобута інформація була б використана противником у нанесенні вогневих ударів по позиціях української армії та проведенні диверсійної діяльності», - резюмували в СБУ.

    «Главком» також повідомляв, що співробітники Служби безпеки України викрили спробу представників російських військово-промислових компаній отримати для потреб оборонного комплексу РФ продукції одного із Запорізьких підприємств.

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    Росія СБУ Київ суд ЗСУ шпигун військові СРСР
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