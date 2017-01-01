Агента російських спецслужб засудили в Україні на 12 років

Підполковник збройних сил СРСР у відставці був «розконсервований» російськими спецслужбами після початку російської агресії проти України

Деснянський районний суд Києва визнав мешканця столиці винним у державній зраді та засудив його на 12 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна. Про це повідомляє прес-центр СБУ. Співробітники СБУ встановили, що підполковник головного розвідувального управління генштабу збройних сил СРСР у відставці був



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Ворожого агента затримали, коли він їхав на зустріч з представником військової розвідки РФ

Підполковник збройних сил СРСР у відставці був «розконсервований» російськими спецслужбами після початку російської агресії проти України

Деснянський районний суд Києва визнав мешканця столиці винним у державній зраді та засудив його на 12 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Співробітники СБУ встановили, що підполковник головного розвідувального управління генштабу збройних сил СРСР у відставці був «розконсервований» російськими спецслужбами після початку російської агресії проти України.

«Він отримав завдання через підкуп залучати до «співробітництва» українських військовослужбовців для отримання відомостей про бойові частини і підрозділи Збройних сил України у районі проведення антитерористичної операції», - йдеться у повідомленні.

Оперативники спецслужби задокументували, що у Києві російський шпигун вийшов з пропозицією про «співпрацю» на командира одного з підрозділів бригади Збройних сил України.

Після «зустрічі» офіцер української армії одразу звернувся до СБУ з інформацією про «контакт».

«У квітні 2016 року співробітники СБ України затримали агента у пункті пропуску «Сеньківка» на Чернігівщині. Він прямував на територію Брянської області для зустрічі із представником російської військової розвідки», - зазначають в СБУ.

Під час огляду речей російського агента правоохоронці виявили приховані під підкладкою верхнього одягу таємні документи.

За задумом кураторів, російські спецслужби мали б отримати інформацію про систему фортифікаційного облаштування однієї з бригад ЗСУ в районі проведення антитерористичної операції та диспозиції українських військових підрозділів.

«За висновками військових експертів, здобута інформація була б використана противником у нанесенні вогневих ударів по позиціях української армії та проведенні диверсійної діяльності», - резюмували в СБУ.

«Главком» також повідомляв, що співробітники Служби безпеки України викрили спробу представників російських військово-промислових компаній отримати для потреб оборонного комплексу РФ продукції одного із Запорізьких підприємств.