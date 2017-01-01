Киянам надали поради, як вберегтися від травмувань через ожеледицю

Прості правила безпеки

Лікарі наголошують на небезпеці травмувань через ожеледицю та пропонують киянам та гостям столиці дотримуватися простих порад. Пам’ятайте, що кращими для льоду є підошви з мікропористої або іншої м’якої основи і на максимально низьких підборах. Людям похилого віку краще в «слизькі дні» взагалі не виходити з дому. Проте якщо



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Прості правила безпеки

Лікарі наголошують на небезпеці травмувань через ожеледицю та пропонують киянам та гостям столиці дотримуватися простих порад.

Пам’ятайте, що кращими для льоду є підошви з мікропористої або іншої м’якої основи і на максимально низьких підборах. Людям похилого віку краще в «слизькі дні» взагалі не виходити з дому. Проте якщо виникла така потреба, не соромтеся узяти палицю з гумовим наконечником або з шпилькою. Пам’ятайте, що дві третини травм люди старші 60 років одержують при падінні. Також небезпечними в ожеледицю для вагітних жінок є прогулянки без супроводу.

Під час прогулянки в ожеледицю дотримуйтесь таких рекомендацій:

ходіть неспішно, ноги злегка розслабте в колінах, та ступайте на всю підошву. Руки повинні бути не зайняті сумками. При порушенні рівноваги швидко сядьте, це найбільш реальний шанс утриматися на ногах;

у разі падіння згрупуйтеся, напружте м’язи, а доторкнувшись до землі, обов’язково перекотіться – удар, направлений на вас, розтягнеться і втратить свою силу при обертанні;

не тримайте руки в кишенях – це збільшує можливість не тільки падіння, але і важчих травм, особливо переломів;

обходьте металеві кришки люків, як правило, вони покриті льодом;

не прогулюйтеся біля краю проїжджої частини дороги. Це небезпечно завжди, а на слизьких дорогах – особливо;

не перебігайте проїжджу частину дороги під час снігопаду і під час ожеледиці. Пам’ятайте, що в цей період значно збільшується гальмівний шлях авто, і падіння перед автомобілем, який рухається, приводить як до мінімальних ушкоджень так і до загибелі;

дуже небезпечні прогулянки в ожеледицю в нетверезому стані. У стані сп’яніння найчастіше одержують важкі травми;

якщо ви впали і через деякий час відчули біль в голові, нудоту, біль в суглобах, утворилися пухлини – терміново зверніться до травмпункту, інакше можуть виникнути ускладнення з негативними наслідками.

Адреси травматологічних пунктів