Киянам надали поради, як вберегтися від травмувань через ожеледицю
- Сьогодні, 05:29
-
Розсилка
Прості правила безпеки
Лікарі наголошують на небезпеці травмувань через ожеледицю та пропонують киянам та гостям столиці дотримуватися простих порад.
Пам’ятайте, що кращими для льоду є підошви з мікропористої або іншої м’якої основи і на максимально низьких підборах. Людям похилого віку краще в «слизькі дні» взагалі не виходити з дому. Проте якщо виникла така потреба, не соромтеся узяти палицю з гумовим наконечником або з шпилькою. Пам’ятайте, що дві третини травм люди старші 60 років одержують при падінні. Також небезпечними в ожеледицю для вагітних жінок є прогулянки без супроводу.
Під час прогулянки в ожеледицю дотримуйтесь таких рекомендацій:
- ходіть неспішно, ноги злегка розслабте в колінах, та ступайте на всю підошву. Руки повинні бути не зайняті сумками. При порушенні рівноваги швидко сядьте, це найбільш реальний шанс утриматися на ногах;
- у разі падіння згрупуйтеся, напружте м’язи, а доторкнувшись до землі, обов’язково перекотіться – удар, направлений на вас, розтягнеться і втратить свою силу при обертанні;
- не тримайте руки в кишенях – це збільшує можливість не тільки падіння, але і важчих травм, особливо переломів;
- обходьте металеві кришки люків, як правило, вони покриті льодом;
- не прогулюйтеся біля краю проїжджої частини дороги. Це небезпечно завжди, а на слизьких дорогах – особливо;
- не перебігайте проїжджу частину дороги під час снігопаду і під час ожеледиці. Пам’ятайте, що в цей період значно збільшується гальмівний шлях авто, і падіння перед автомобілем, який рухається, приводить як до мінімальних ушкоджень так і до загибелі;
- дуже небезпечні прогулянки в ожеледицю в нетверезому стані. У стані сп’яніння найчастіше одержують важкі травми;
- якщо ви впали і через деякий час відчули біль в голові, нудоту, біль в суглобах, утворилися пухлини – терміново зверніться до травмпункту, інакше можуть виникнути ускладнення з негативними наслідками.
Адреси травматологічних пунктів
|
№ з/п
|
Назва основного закладу якому підпорядковується травмпункт
|
Назва травмпункту
|
Адреса розташування
|
1.
|
Київська міська клінічна лікарня № 1
|
Травмпункт для дорослих
|
02091, м. Київ, Харківське шосе, 121
|
2.
|
Київська міська клінічна лікарня № 4
|
Травмпункт для дорослих
|
03110, м. Київ, вул. Солом’янська, 17
|
3.
|
Київська міська клінічна лікарня № 6
|
Травмпункт для дорослих
|
03680, м. Київ, вул. Комарова, 3
|
4.
|
Київська міська клінічна лікарня № 7
|
Спеціалізований ортопедичний травмпункт для дорослих
|
03179, м. Київ, вул. Котельникова, 95
|
5.
|
Київська міська клінічна лікарня № 8
|
Травмпункт для дорослих
|
04201, м. Київ, вул. Кондратюка, 8
|
6.
|
Київська міська клінічна лікарня № 12
|
Травмпункт для дорослих
|
01103, м. Київ, вул. Підвисоцького, 4-А
|
7.
|
Київська міська дитяча клінічна лікарня № 2
|
Травмпункт для дітей
|
02660, м. Київ, вул. Алішера Навої, 3
|
8.
|
Київська міська дитяча клінічна лікарня №1
|
Травмпункт для дітей
|
04209, м. Київ, вул. Богатирська, 30
|
9.
|
Дитяча клінічна лікарня № 7 Печерського району
|
Спеціалізований стоматологічний та нейрохірургічний травмпункт для дітей
|
01103, м. Київ, вул. Підвисоцького, 4-Б
|
10.
|
Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги
|
Травмпункт для дорослих
|
02660, м. Київ, вул. Братиславська, 3
|
11.
|
КНП «Консультативно-діагностичний центр» Голосіївського району м. Києва
|
Травмпункт для дорослих
|
03039, м. Київ, просп. Голосіївський, 59-А
|
12.
|
КНП «Консультативно-діагностичний центр» Деснянського району м. Києва (філія № 2)
|
Травмпункт для дорослих
|
02232, м. Київ, вул. Драйзера, 19
|
13.
|
КНП «Консультативно-діагностичний центр» Подільського району м. Києва
|
Травмпункт для дорослих
|
04074, м. Київ, вул. Мостицька, 9
|
14.
|
КНП «Консультативно-діагностичний центр» Шевченківського району м. Києва (філія № 1)
|
Травмпункт для дорослих
|
01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 37
|
15.
|
КНП «Консультативно-діагностичний центр» Дніпровського району м. Києва
|
Травмпункт для дорослих
|
02002, м. Київ,
вул. Луначарського, 5
|
16.
|
КНП «Консультативно-діагностичний центр» Шевченківського району м. Києва (філія № 3)
|
Травмпункт для дорослих
|
м. Київ, вул. Ризька, 1