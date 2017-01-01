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    Киянам надали поради, як вберегтися від травмувань через ожеледицю

    Прості правила безпеки
    Лікарі наголошують на небезпеці травмувань через ожеледицю та пропонують киянам та гостям столиці дотримуватися простих порад. Пам’ятайте, що кращими для льоду є підошви з мікропористої або іншої м’якої основи і на максимально низьких підборах. Людям похилого віку краще в «слизькі дні» взагалі не виходити з дому. Проте якщо
    • Сьогодні, 05:29
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    Прості правила безпеки

    Лікарі наголошують на небезпеці травмувань через ожеледицю та пропонують киянам та гостям столиці дотримуватися простих порад.

    Пам’ятайте, що кращими для льоду є підошви з мікропористої або іншої м’якої основи і на максимально низьких підборах. Людям похилого віку краще в «слизькі дні» взагалі не виходити з дому. Проте якщо виникла така потреба, не соромтеся узяти палицю з гумовим наконечником або з шпилькою. Пам’ятайте, що дві третини травм люди старші 60 років одержують при падінні. Також небезпечними в ожеледицю для вагітних жінок є прогулянки без супроводу.

    Під час прогулянки в ожеледицю дотримуйтесь таких рекомендацій:

    • ходіть неспішно, ноги злегка розслабте в колінах, та ступайте на всю підошву. Руки повинні бути не зайняті сумками. При порушенні рівноваги швидко сядьте, це найбільш реальний шанс утриматися на ногах;
    • у разі падіння згрупуйтеся, напружте м’язи, а доторкнувшись до землі, обов’язково перекотіться – удар, направлений на вас, розтягнеться і втратить свою силу при обертанні;
    • не тримайте руки в кишенях – це збільшує можливість не тільки падіння, але і важчих травм, особливо переломів;
    • обходьте металеві кришки люків, як правило, вони покриті льодом;
    • не прогулюйтеся біля краю проїжджої частини дороги. Це небезпечно завжди, а на слизьких дорогах – особливо;
    • не перебігайте проїжджу частину дороги під час снігопаду і під час ожеледиці. Пам’ятайте, що в цей період значно збільшується гальмівний шлях авто, і падіння перед автомобілем, який рухається, приводить як до мінімальних ушкоджень так і до загибелі;
    • дуже небезпечні прогулянки в ожеледицю в нетверезому стані. У стані сп’яніння найчастіше одержують важкі травми;
    • якщо ви впали і через деякий час відчули біль в голові, нудоту, біль в суглобах, утворилися пухлини – терміново зверніться до травмпункту, інакше можуть виникнути ускладнення з негативними наслідками.

    Адреси травматологічних пунктів

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    № з/п

    Назва основного закладу якому підпорядковується травмпункт

    Назва травмпункту

    Адреса розташування

    1.

    Київська міська клінічна лікарня № 1

    Травмпункт для дорослих

    02091, м. Київ, Харківське шосе, 121

    2.

    Київська міська клінічна лікарня № 4

    Травмпункт для дорослих

    03110, м. Київ, вул. Солом’янська, 17

    3.

    Київська міська клінічна лікарня № 6

    Травмпункт для дорослих

    03680, м. Київ, вул. Комарова, 3

    4.

    Київська міська клінічна лікарня № 7

    Спеціалізований ортопедичний травмпункт для дорослих

    03179, м. Київ, вул. Котельникова, 95

    5.

    Київська міська клінічна лікарня № 8

    Травмпункт для дорослих

    04201, м. Київ, вул. Кондратюка, 8

    6.

    Київська міська клінічна лікарня № 12

    Травмпункт для дорослих

    01103, м. Київ, вул. Підвисоцького, 4-А

    7.

    Київська міська дитяча клінічна лікарня № 2

    Травмпункт для дітей

    02660, м. Київ, вул. Алішера Навої, 3

    8.

    Київська міська дитяча клінічна лікарня №1

    Травмпункт для дітей

    04209, м. Київ, вул. Богатирська, 30

    9.

    Дитяча клінічна лікарня № 7 Печерського району

    Спеціалізований стоматологічний та нейрохірургічний травмпункт для дітей

    01103, м. Київ, вул. Підвисоцького, 4-Б

    10.

    Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги

    Травмпункт для дорослих

    02660, м. Київ, вул. Братиславська, 3

    11.

    КНП «Консультативно-діагностичний центр» Голосіївського району м. Києва

    Травмпункт для дорослих

    03039, м. Київ, просп.  Голосіївський, 59-А

    12.

    КНП «Консультативно-діагностичний центр» Деснянського району м. Києва (філія № 2)

    Травмпункт для дорослих

    02232, м. Київ, вул. Драйзера, 19

    13.

    КНП «Консультативно-діагностичний центр» Подільського району м. Києва

    Травмпункт для дорослих

    04074, м. Київ, вул. Мостицька, 9

    14.

    КНП «Консультативно-діагностичний центр» Шевченківського району м. Києва (філія № 1)

    Травмпункт для дорослих

    01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 37

    15.

    КНП «Консультативно-діагностичний центр» Дніпровського району м. Києва

    Травмпункт для дорослих

    02002, м. Київ,

    вул. Луначарського, 5

    16.

    КНП «Консультативно-діагностичний центр» Шевченківського району м. Києва (філія № 3)

    Травмпункт для дорослих

    м. Київ, вул. Ризька, 1
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